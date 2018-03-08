Раздор в стане Порошенко: Двое карателей из АТО вернули президенту боевые награды

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Двое участников так называемой Антитеррористической операции, проводимой Киевом против жителей Донбасса, вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды.

Украинская общественная организация "Движение "Освобождение" Винница" сообщает, что двое участников боевых действий в Донбассе - некто Вильгельм Крой и Виктор Хомяк - решили вернуть президенту Петру Порошенко полученные ими государственные награды. Если судить по опубликованному на странице движения в Facebook видео, оба карателя недовольны тем, как украинские власти повели себя в отношении их единомышленников в ходе последней серии столкновений под стенами Рады.

Крой и Хомяк обвиняют Порошенко и его людей в "избиении побратимов", других "ветеранов АТО", а потому отказываются от выданных по президентскому указу наград. Медали украинские боевики сняли с себя перед главой винницкого облсовета.

При этом сами депутаты местного законодательного собрания были обвинены украинскими радикалами и стоящим за ними "Движением "Освобождение" в потворствовании преступной политике киевских властей.

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", - можем прочитать мы в коммюнике украинских активистов, распространенном в соцсетях.