Разделяют и властвуют: депутат Рады обвинил США

США делают все, чтобы продолжить конфликт на Украине, поскольку они не заинтересованы в его окончании. Об этом рассказал внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала NewsOne журналист заметил, что большинство украинцев недовольны ценами на основные товары потребления, а также уровнем инфляции в стране. Комментируя ситуацию, депутат Мураев заметил — чтобы решить проблемы экономического характера, необходимо в первую очередь «отменять все блокады и санкции», установленные нынешним правительством, однако это возможно только после окончания военного конфликта в Донбассе.

Такие действия, по словам депутата, позволят Украине вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами и реанимировать экономику. Однако, подчеркнул Мураев, Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку ограничительные меры направлены на ослабление Европейского союза и России, а это выгодно США.

«Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны», — заявил политик.

Депутат также считает, что нынешняя украинская власть потакает Вашингтону в этом вопросе и «является тем субъектом, который изменил родине».

По его мнению, война в Донбассе выгодна и самому Киеву, поскольку на ней власти зарабатывают огромные деньги. Так, заметил Мураев, вооружение для украинских силовиков, которые участвуют в конфликте на востоке страны, «поставляется фирмами, близкими к представителям провластной коалиции и к администрации президента».

Депутат Рады заметил, что единственный верный путь для улучшения уровня жизни в стране — смена курса на внеблоковый нейтральный статус.

По его словам, Украина должна стать самостоятельной страной, которую другие государства не пытаются «перетянуть» в НАТО или другие союзы и военно-политические блоки. «Тогда вокруг Украины будут не потенциальные враги, как нам сейчас внушают, а потенциальные партнеры, с кем мы будем зарабатывать деньги», — заявил парламентарий.

В этом случае, отметил он, откроются новые рынки и появятся возможности для внешней торговли.

26 июня стало известно, что согласно опросу украинской социологической группы «Рейтинг», 76% населения Украины считают, что страна идет в неверном направлении.

78% населения считают важнейшей государственной проблемой войну в Донбассе. Больше половины населения — 55% — считают серьезной проблемой взяточничество и коррупцию, 29% пожаловались на безработицу.

И лишь 13% полагают, что в стране все нормально. Еще 11% опрошенных затрудняются с оценками в этом вопросе.

Почти 60% респондентов заявили, что за последние полгода благосостояние их семей ухудшилось. 30% рассказали об отсутствии изменений, и только 8% почувствовали улучшение своего экономического положения.

Примечательно, что жители центральных и западных регионов куда более благосклонно относятся к властям, а вот на юге страны высок уровень критики.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года. В нем приняли участие 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность составляет не более 2%.

Основываясь на данных, представленных группой «Ретинг», президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что в стране уменьшается количество голосов за вступление в ЕС. Об этом написал на своей странице в фейсбуке. Киевский экономист отметил, что гипотетическое проведение референдума может закончиться поражением для сторонников присоединения Украины к ЕС.

«Ужас. Количество украинцев, которые хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, уменьшается. Если дальше так все будет развиваться, то референдум о вступлении Украины в ЕС может оказаться с отрицательным результатом. Неужели это возможно», — приводит слова Охрименко ФАН.

Он также отметил, что в западной части Украины наибольшее число респондентов ответили положительно за вступление в Евросоюз. «Наглядно: Западная Украина 79% за ЕС, Восточная Украина 29% за ЕС», — сообщил он.

В преддверии президентских выборов весной 2019 года на Украине проводятся социологические опросы, в частности, о том, какого кандидата в президенты поддерживают потенциальные избиратели.

В мае этого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавила рейтинг поддержки избирателей: если бы выборы президента Украины проходили в тот же месяц, за нее отдали бы голоса 13,3% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова.

При этом уточняется, что речь идет только о тех избирателях, которые готовы принять участие в выборах. По словам главы социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, за Тимошенко готовы отдать свои голоса 13,3% таких граждан, за лидера партии «Гражданская инициатива» Анатолия Гриценко — 9,4%. Следом за ними идут лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 8,4%, нынешний глава государства Петр Порошенко — 7,6% и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко — 7,4%.

Директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина подчеркнула, что рейтинг Тимошенко значительно выше среди самых бедных избирателей. Если среди всех украинцев рейтинг Тимошенко находится около 13%, то среди беднейших избирателей — около 20%.