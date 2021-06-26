Разделяй и властвуй?

Вашингтону нечего предложить России, что могло бы принципиально выправить американо-российские отношения

Европейские встречи Байдена и переговоры Путин – Байден в очередной раз показали нежелание Запада считаться с реальностью многополярного мира. Подтвердилось, что Запад намерен восстановить свою гегемонию в мировых делах, навязав миру порядок, основанный на западных правилах.

Преградой для данного курса являются усиление Китая и укрепление российско-китайского взаимодействия.

Цели европейского турне Байдена были сосредоточены, во-первых, на объединении европейских союзников США вокруг всеобъемлющей стратегии конкуренции условного Запада с Китаем, во-вторых, на ослаблении напряжённости в отношениях с Россией с расчётом, что это поможет Вашингтону создать предпосылки отчуждения РФ от КНР.

Накануне женевской встречи высокопоставленный чиновник администрации Байдена в интервью POLITICO рассуждал так: «Или вы вовлекаете в сдерживание одновременно Россию и Китай, или стараетесь разделить подходы и улучшаете отношения с Москвой».

Основой стратегии противостояния с КНР является сдерживание экономического роста Китая, в котором условный Запад усматривает источник его геополитической силы. Здесь примечательна договорённость лидеров G7о согласовании усилий по обеспечению «устойчивости цепочек поставок» для «поддержки демократиями друг друга». Это подразумевает исключение КНР из мировых цепочек поставок комплектующих для мирового рынка высокотехнологичной продукции и, в первую очередь, для микроэлектроники.

Примечательна инициатива «семёрки» Buildbackbetter в качестве альтернативы китайскому инфраструктурному проекту «Пояс и путь». Предполагается, что данная инициатива привлечёт сотни миллиардов долларов для инфраструктурных проектов с целью нейтрализовать влияние КНР в развивающихся странах Азии и Африки.

Критика КНР по теме «прав человека в Синьцзяне», «принудительного труда в сельскохозяйственной и лёгкой промышленности, а также в солнечной энергетике» в итоговом коммюнике G7, кроме цели сплотить США и их союзников, имела экономический подтекст. С конца 2020 г. США развернули кампанию бойкота китайских производителей хлопка и поликремния (необходим в солнечных батареях), доминирующих на мировых рынках. В контексте лоббируемой Байденом климатической повестки и растущего спроса на солнечные батареи, когда западные ТНК считают миллионы долларов недополученной прибыли, подобный аспект «борьбы за права человека» в КНР выглядит особо пикантно.

Относительно новым стало упоминание КНР как источника вызовов безопасности НАТО в итоговом коммюнике встречи лидеров альянса. Документ призывает членов НАТО реагировать на вызовы Китая «вместе, как союз». До сих пор Китай фигурировал в западных документах только как экономический конкурент.

Во время европейского турне Байдена из источников, «знакомых с внутренними дискуссиями Пентагона», стало известно, что Минобороны США рассматривает возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихом океане «в качестве противодействия растущей военной мощи Китая».

В то же время союзники США, присоединившись к всеохватывающей стратегии сдерживания КНР почти по всем направлениям, выступили против радикальных антикитайских формулировок. При обсуждении итогового коммюнике G7 часть европейских союзников США, в первую очередь, Германия, Италия и руководство ЕС выступили против категорических обвинений Китая по теме «принудительного труда» и «геноцида» в Синьцзяне. Не все в Европе согласны признать Китай «экзистенциальной угрозой».

Единая позиция Запада, отражённая в документах, маскирует расхождения между США и Европой по китайскому вопросу. Однако переоценивать глубину разногласий между США и их европейскими союзниками не стоит. Ещё два года назад на аналогичных встречах лидеров Запада Китай не обсуждался в контексте военной угрозы западному миру и не упоминался как основной геополитический конкурент. Сейчас происходит постепенное сближение позиций США и Европы по вопросам противостояния Китаю.

В КНР итоги европейского турне Байдена оценили критически, различая позицию США и Евросоюза. Китайские эксперты обращают внимание на то, что крупные европейские страны избегают распространения политических конфликтов и идеологических споров с Китаем на торговлю и экономику.

В Европе полагают, что выигрыш большинства союзников США от сотрудничества с Китаем перевешивает их «стратегические опасения по поводу роста Китая». Поэтому попытки США навязать европейцам заинтересованность в американской гегемонии как коллективный интерес Запада и втянуть Европу в геополитическое противостояние с КНР вряд ли осуществимы.

Китайские эксперты едины в том, что наряду с укреплением своей обороноспособности Китай должен показать полное отсутствие со своей стороны даже малейшей угрозы Европе, «заставить Европу, укрепляющую свою стратегическую автономию, осознать значение Китая в качестве партнёра».

Попытки США рассорить Россию и Китай в КНР внимательно отслеживаются, но беспокойства не вызывают. Дружественные отношения между двумя странами основаны на совпадении их основных интересов. В Китае ценят надёжность России как стратегического партнёра, цитируя изложенную президентом России официальную позицию: подорвать доверительные российско-китайские отношения невозможно. Как подчёркивают китайские эксперты, эти отношения имеют самостоятельную ценность, вне контекста противостояния или дружбы России и США, и американские расчёты что-то изменить здесь бесперспективны.

Неуклюжие попытки Байдена на пресс-конференции перенести ответственность за причинённый России вред на плечи КНР на фоне многочисленных систематических санкций США против России и разнузданной антироссийской информационной кампании вызвали в Китае справедливое возмущение. Китайцы обращают внимание на оскорбительное отношение Байдена к России: президент США, видимо, считает, что указанием на усиление Китая и продолжительность российско-китайской границы можно перекрыть факты американской враждебности и заставить Москву забыть о дружественных отношениях с КНР.

Соединённым Штатам нечего предложить России, что могло бы принципиально выправить американо-российские отношения.

Чтобы отношения были выправлены, Вашингтону необходимо прекратить «сжатие стратегического пространства» России, которое до предела ограничено неоднократными расширениями НАТО на восток и контролем над некоторыми бывшими советскими республиками.