Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / Политика

Разделят чётко на "рабов" и "элиту": Шукшина раскрыла опасные "подарочки" для России

29 декабря 2020, 12:30  •  31 • Политика
Известная российская актриса Мария Шукшина высказала свою точку зрения о том, что "великая перезагрузка началась", и раскрыла информацию о том, какие опасные "подарочки" для России приготовлены. В том числе допустила наше дальнейшее "чёткое разделение на касты - рабов и элиту".
"Великая перезагрузка началась", - заявила известная российская актриса Мария Шукшина у себя на страничке в авторском Telegram-канале.
Она напомнила о том, что именно о ней ранее говорил один из главных идеологов мировой закулисы Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе. По её мнению, именно "Большая перезагрузка" и "должна стать главной темой ежегодного собрания ВЭФ", которое назначено на январь следующего года.
Однако один из обсуждаемых в России законопроектов - о комплексном развитии территорий - насторожил артистку. Судя по её посту в соцсети, Шукшина не исключает вероятности свершения непоправимых последствий, связанных с принятием данного проекта закона.
Она напомнила о том, как всего несколько дней назад советник министра обороны Андрей Ильницкий во время заседания в Совете Федерации "назвал вещи своими именами, ссылаясь именно на последнюю книгу Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка".
"Он назвал историю с ковидом проектом глобалистов для прикрытия начатого ими создания нового мира, где не будет ни национальной государственности, ни конфиденциальности личной жизни, ни частной собственности, никаких прав человека", - обратила особое внимание Шукшина.
Актриса объяснила также и то, к чему подобная "безраздельная власть владельцев транснациональных корпораций" может привести. А именно: к "полному контролю над личностью, цифровым деньгам и дистанционному низкокачественному образованию". Над цифровыми деньгами, напомним, в ЦБ и Сбере уже призадумались, а глава Банка России Эльвира Наибуллина ранее даже призналась в том, что не исключает грядущих экспериментов с цифровым рублём. Что касается дистанта, то он активно применялся и до сих пор применяется в школах и вузах в пандемию коронавируса, и родители уже бьют тревогу, отмечая снижение качества подобного образования.
Но есть ещё один момент, на который указала Шукшина, говоря о готовящихся для нас "подарочках": "Чёткое разделение на касты - рабов и элиту".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 01:30
Берлинское турне закончится тюрьмой? Навальному "маякнули" из ФСИН
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
29 декабря 2020, 01:30
Навального назвали предателем и предложили посадить лет на 20: "Ему придётся отвечать"
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.