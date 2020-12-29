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Разделят чётко на "рабов" и "элиту": Шукшина раскрыла опасные "подарочки" для России
29 декабря 2020, 12:30 • 31 • Политика
Известная российская актриса Мария Шукшина высказала свою точку зрения о том, что "великая перезагрузка началась", и раскрыла информацию о том, какие опасные "подарочки" для России приготовлены. В том числе допустила наше дальнейшее "чёткое разделение на касты - рабов и элиту".
"Великая перезагрузка началась", - заявила известная российская актриса Мария Шукшина у себя на страничке в авторском Telegram-канале.
Она напомнила о том, что именно о ней ранее говорил один из главных идеологов мировой закулисы Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе. По её мнению, именно "Большая перезагрузка" и "должна стать главной темой ежегодного собрания ВЭФ", которое назначено на январь следующего года.
Однако один из обсуждаемых в России законопроектов - о комплексном развитии территорий - насторожил артистку. Судя по её посту в соцсети, Шукшина не исключает вероятности свершения непоправимых последствий, связанных с принятием данного проекта закона.
Она напомнила о том, как всего несколько дней назад советник министра обороны Андрей Ильницкий во время заседания в Совете Федерации "назвал вещи своими именами, ссылаясь именно на последнюю книгу Клауса Шваба "COVID-19: Великая перезагрузка".
"Он назвал историю с ковидом проектом глобалистов для прикрытия начатого ими создания нового мира, где не будет ни национальной государственности, ни конфиденциальности личной жизни, ни частной собственности, никаких прав человека", - обратила особое внимание Шукшина.
Актриса объяснила также и то, к чему подобная "безраздельная власть владельцев транснациональных корпораций" может привести. А именно: к "полному контролю над личностью, цифровым деньгам и дистанционному низкокачественному образованию". Над цифровыми деньгами, напомним, в ЦБ и Сбере уже призадумались, а глава Банка России Эльвира Наибуллина ранее даже призналась в том, что не исключает грядущих экспериментов с цифровым рублём. Что касается дистанта, то он активно применялся и до сих пор применяется в школах и вузах в пандемию коронавируса, и родители уже бьют тревогу, отмечая снижение качества подобного образования.
Но есть ещё один момент, на который указала Шукшина, говоря о готовящихся для нас "подарочках": "Чёткое разделение на касты - рабов и элиту".
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