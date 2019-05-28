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«Разделить ответственность за возможный провал»: как Япония поддерживает США в решении северокорейского вопроса

28 мая 2019, 03:54  •  35 • В мире
Дональд Трамп доволен ходом урегулирования северокорейского кризиса. Об этом президент США заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Абэ Синдзо. Между тем японский лидер выразил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Эксперты отмечают, что до этого момента Токио держался в стороне от переговоров с Пхеньяном, однако теперь готов вступить в диалог, поскольку опасается, что в случае достижения соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова интересы Японии могут не учесть. При этом аналитики отмечают, что поддержка Абэ на руку Трампу — в случае провала переговоров глава Белого дома сможет переложить часть ответственности на японского коллегу.
 
Пресс-конференция Дональда Трампа и премьер-министра Японии Абэ Синдзо Reuters © Jonathan Ernst
 

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что «очень доволен» развитием ситуации вокруг Северной Кореи. По его словам, председатель Госсовета КНДР является «умным человеком». В то же время американский лидер подчеркнул, что настаивает на денуклеаризации Пхеньяна. Мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.

«Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страну с большой экономической силой. Он верит, как и я, что у КНДР имеется огромный экономический потенциал. Он знает, что с ядерным оружием это (экономическое развитие. — RT) никогда не произойдёт. Только плохое может случиться», — сказал Трамп.

В настоящее время переговорный процесс между США и Пхеньяном буксует. Власти Северной Кореи считают неудачной состоявшуюся в конце февраля 2019 года встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В марте МИД КНДР призвал США пойти на уступки, пригрозив прекращением диалога. В апреле северокорейский лидер потребовал от Вашингтона до конца текущего года изменить подход к урегулированию кризиса.

В мае Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий МИД КНДР, в котором Пхеньян обвинил Вашингтон в подталкивании «к разрыву» переговоров и в том, что США «не ответили на жесты доброй воли» — мораторий на пуск межконтинентальных баллистических ракет и передачу останков американских солдат, погибших в 1950—1953 годах. 

  • Пуск баллистической ракеты малой дальности в КНДР
  • Reuters
  • © KCNA

Северная Корея недовольна отказом США отменять санкционный режим, препятствующий экономическому развитию страны. По этой причине КНДР отказывается идти на дальнейшие уступки в сфере ядерного разоружения. В свою очередь Соединённые Штаты настаивают на поэтапном проведении «полной денуклеаризации» Пхеньяна и лишь потом готовы обсуждать вопрос о снятии ограничительных мер.

Напомним, в начале мая Северная Корея провела несколько пусков ракет малой дальности. Многие эксперты и СМИ усмотрели в испытаниях «политическое послание» Вашингтону. Однако Трамп воздержался от критики Пхеньяна.

«Пока обе стороны не хотят закрывать двери, хотя множество проблем не решено. Например, Пхеньян недоволен госсекретарём США Майком Помпео и просит сменить его как главного переговорщика. Есть вероятность, что пройдёт третья встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, однако публичной информации о подготовке нового саммита мы не видим», — пояснил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Токио оказался за бортом»

Дипломатические усилия Вашингтона согласился поддержать Токио. На пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом Абэ Синдзо сообщил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. По словам премьера, позиции Соединённых Штатов и Японии по корейскому вопросу «полностью совпадают».

25 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что возможный саммит лидеров Японии и КНДР будет «способствовать решению ядерной и ракетной проблем Северной Кореи, а также проблемы насильно удерживаемых там японских граждан».

Как утверждает японское правительство, ещё в 1970-е годы спецслужбы КНДР похитили 17 граждан страны. Впоследствии Северная Корея признала факт похищения 13 японцев. В 2002 году на переговорах в Пхеньяне Дзюнъитиро Коидзуми, занимавший тогда пост премьер-министра Японии, договорился о возвращении пяти человек. Судьба остальных граждан страны неизвестна, но власти КНДР утверждают, что их нет в живых.

Александр Воронцов отметил, что Токио действительно беспокоит ситуация с похищенными гражданами и японское правительство рассчитывает узнать о судьбе тех, кто не вернулся на родину. Однако ключевым вопросом для Токио остаётся ракетно-ядерная программа КНДР.

«Япония находится в своеобразной изоляции после активизации переговорного процесса вокруг КНДР. Правда, Токио оказался за бортом из-за жёсткой позиции Абэ в отношении Пхеньяна. Корректировку политики Японии, которая произошла после переговоров с Трампом, можно объяснить тем, что Токио достаточно сильно ориентируется на США. Сейчас Вашингтон декларирует готовность продолжать диалог — и Токио смягчает свой подход», — пояснил Воронцов.

Ранее у Японии и США были определённые разногласия по северокорейскому кризису. Например, после сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года японское правительство выразило недоумение оптимизмом президента Соединённых Штатов.

Кроме того, как полагает Воронцов, Токио опасается, что в процессе денуклеаризации КНДР сохранит арсенал баллистических ракет средней дальности, который гипотетически может быть использован против Японии.

«На официальном уровне Токио считает ракетно-ядерную программу северян угрозой. Япония опасается, что Вашингтон и Пхеньян заключат сделку по ликвидации межконтинентальных баллистических ракет. Таким образом США обезопасят свой континент, но ракеты среднего радиуса действия, которые более эффективны и могут долететь до Японии, останутся на вооружении», — сказал Воронцов.

  • Ким Чен Ын осматривает пусковую установку мобильного ракетного комплекса
  • Reuters
  • © KCNA

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв считает страхи Японии надуманными. По мнению эксперта, развитие ракетно-ядерной программы КНДР направлено на сохранение суверенитета страны, а благодаря переговорам по денуклеаризации Пхеньян рассчитывает выйти из международной изоляции.

«Главная задача Пхеньяна — добиться отмены санкций и статуса изгоя. Без этого невозможно нормальное развитие экономики республики. Но без ядерного оружия с КНДР никто не стал бы разговаривать. Неудивительно, что США начали диалог после испытания ракет большой дальности. Ядерный арсенал для северян — это не орудие войны, а инструмент политики. Пхеньян не представляет реальной военной угрозы для Японии и США, если, конечно, против КНДР не будут предприняты наступательные действия», — подчеркнул Золотарёв в беседе с RT.

«Подстраховка» для Трампа

СМИ: «Русский олигарх» не повлиял на выборы в Европарламент

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью RT обратил внимание на то, что подключением Японии к переговорам с КНДР Трамп решает ряд важных для себя задач, особенно в преддверии президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Политолог напомнил, что ситуация для Трампа осложняется продолжающимся противодействием со стороны конгресса. Демократы и большинство СМИ встретят в штыки любые уступки по северокорейскому кризису. Например, мораторий, который ввёл Трамп на учения с Южной Кореей по итогам сингапурского саммита, был воспринят в Соединённых Штатах как дипломатическая победа Ким Чен Ына.

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Leah Millis

«В преддверии выборов главе Белого дома будет ещё тяжелее соблюдать баланс между извечным стремлением продемонстрировать силу и готовностью к компромиссу по КНДР. Чем закончатся переговоры с Пхеньяном и будут ли они вообще продолжены, сейчас совершенно непонятно. Но если к процессу подключить Японию, это позволит Трампу подстраховаться и как бы разделить с Абэ ответственность за вполне возможное дипломатическое фиаско», — пояснил Кошкин.

Кандидат исторических наук, американист Тимур Нелин заявил RT, что давление на Трампа внутри США по северокорейскому вопросу будет возрастать по мере приближения даты выборов. Уже в начале 2020 года президенту Соединённых Штатов потребуется представить список внешнеполитических достижений. В их числе должна быть денуклеаризация Северной Кореи.

«Сейчас Трамп не желает портить «хорошие отношения» с Ким Чен Ыном, но пространство для диалога стремительно сужается. Стоит только Трампу намекнуть даже на частичную отмену санкций, его тут же обвинят в слабости. Если говорить в целом, то в национальных интересах США сохранить военное присутствие в Японии и Южной Корее для «сдерживания» Китая, но под предлогом сохранения «северокорейской угрозы». Комплексное разрешение корейского кризиса Вашингтону невыгодно», — подчеркнул Нелин.

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