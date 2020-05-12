Разделить и стравить: Политолог рассказал о плане США по уничтожению русского народа

По словам политолога Юрия Городненко, план предполагал разделить эти три нации и стравить друг с другом, после чего начать продавливать тему преследования русского казачества.

Речь в данном случае идёт о секретной директиве Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, в которой содержится призыв применять террор по отношению к казакам, которые противятся советской власти.

Городненко отметил, что практически весь XX век американский план никак не удавалось реализовать, однако с крахом Советского Союза ситуация поменялась. Сначала образовались независимые государства - Россия, Белоруссия и Украина, затем заработала пропаганда, целью которой стало внушение украинцам и белорусам, что они являются отдельными нациями. А теперь очередь дошла и до казаков.

Недавно в Москве прошла презентация книги "Геноцид казаков в Советской России и СССР: 1918-1933 гг.", автор которой по какой-то причине возлагает ответственность за советскую директиву на Российскую Федерацию. При этом он ни разу не упоминает белый террор, который был столь же распространён, как и красный, отмечает политолог.