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Разделить и стравить: Политолог рассказал о плане США по уничтожению русского народа
12 мая 2020, 16:55 • 227 • Политика
Власти США в конце 40-х годов прошлого века утвердили план по уничтожению русского народа как единой общности. Под русским народом при этом понимались и русские, и украинцы, и белорусы.
По словам политолога Юрия Городненко, план предполагал разделить эти три нации и стравить друг с другом, после чего начать продавливать тему преследования русского казачества.
Речь в данном случае идёт о секретной директиве Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года, в которой содержится призыв применять террор по отношению к казакам, которые противятся советской власти.
Городненко отметил, что практически весь XX век американский план никак не удавалось реализовать, однако с крахом Советского Союза ситуация поменялась. Сначала образовались независимые государства - Россия, Белоруссия и Украина, затем заработала пропаганда, целью которой стало внушение украинцам и белорусам, что они являются отдельными нациями. А теперь очередь дошла и до казаков.
Недавно в Москве прошла презентация книги "Геноцид казаков в Советской России и СССР: 1918-1933 гг.", автор которой по какой-то причине возлагает ответственность за советскую директиву на Российскую Федерацию. При этом он ни разу не упоминает белый террор, который был столь же распространён, как и красный, отмечает политолог.
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