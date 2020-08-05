Разделаться с русскими с помощью "шахидмобиля": Обнародовано видео нападения на патруль в Сирии

В интернете обнародовано видео нападения на российско-турецкий патруль в Сирии. На кадрах запечатлено, как автомобиль с боевиком-смертником подъезжает к автоколонне, двигавшейся по дороге, а затем раздаётся взрыв, вверх поднимаются клубы чёрного дыма. Видео вывесили в Сети сами террористы, взявшие на себя ответственность за взрыв, который прогремел еще 14 июля.

Как сообщили в Telegram-канале WarJournal, террористом оказался Абу Убайда аль-Ансари. Перед терактом он записал видеообращение, в котором заявил, что российско-турецкий патруль пройдёт по этой территории "только через наши трупы".

Зритель видит, как боевик на автомобиле прячется и поджидает патрульные машины. Интересно, что съёмка велась с верхней точки - с беспилотника боевиков. Возможно, именно оператор беспилотника координировал действия смертника.

В результате российский БТР потерял управление и съехал в кювет. Пострадали трое, погибших нет.