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Разделаться с русскими с помощью "шахидмобиля": Обнародовано видео нападения на патруль в Сирии

05 августа 2020, 20:55  •  98 • В мире
В Сеть выложили видео нападения террористов на российско-турецкий патруль в Сирии. Боевики попытались разделаться с русскими с помощью "шахидмобиля". Ранены трое, к счастью, погибших нет.
В интернете обнародовано видео нападения на российско-турецкий патруль в Сирии. На кадрах запечатлено, как автомобиль с боевиком-смертником подъезжает к автоколонне, двигавшейся по дороге, а затем раздаётся взрыв, вверх поднимаются клубы чёрного дыма. Видео вывесили в Сети сами террористы, взявшие на себя ответственность за взрыв, который прогремел еще 14 июля.
Как сообщили в Telegram-канале WarJournal, террористом оказался Абу Убайда аль-Ансари. Перед терактом он записал видеообращение, в котором заявил, что российско-турецкий патруль пройдёт по этой территории "только через наши трупы".
Зритель видит, как боевик на автомобиле прячется и поджидает патрульные машины. Интересно, что съёмка велась с верхней точки - с беспилотника боевиков. Возможно, именно оператор беспилотника координировал действия смертника.
В результате российский БТР потерял управление и съехал в кювет. Пострадали трое, погибших нет.

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