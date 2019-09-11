Раздайте кубышку беднякам: Профессор в сердцах сравнил правительство с эсэсовцами

"При профиците бюджета выше двух триллионов по полугодию не платить работающим пенсионерам – это вообще абсурдная ситуация. У нас сокращается госдолг, у нас профицит планируется выше, чем два триллиона по итогам года. При этом 19 миллионов за чертой бедности – а у нас профицитный бюджет. Ну распределите эти два триллиона вот по этим 19-ти миллионам. Не можете по 19-ти миллионам – из этих 19-ти самых нищих выберите 7 миллионов, и дайте этим 7 миллионам 2 триллиона. Или целевым образом. Есть же возможности и механизмы. Не может страна иметь профициты, увеличивать"кубышку", я имею в виду Фонд национального благосостояния, увеличивать валютные резервы почти до 550-ти миллиардов долларов - и иметь такие проблемы с бедностью. Это просто бесчеловечная политика", - подчеркнул экономист.

По мнению Сухарева, такое можно сравнить только с какими-то "эсесовскими" вещами.

"Это издевательство над народом. Другого здесь не дано. Ну, конечно, с эсесовцами я поторопился, там пытали физически людей, и в гестапо проводили опыты. Но здесь тоже разновидность такого опыта. Причем совершенно необоснованного, не имеющего вообще логики. Здесь даже экономическая наука ни при чем. Здесь вот сопоставительная логика, обычная, бытовая, высвечивает абсурдность этих решений", - подчеркнул профессор.

В России сложилась парадоксальная ситуация - работа на страну не нужна ни частнику, что еще можно понять, так как частнику в основном наплевать на страну, за редкими исключениями патриотичных бизнесменов, но и самой стране, в лице её правительства, она тоже не нужна, отмечает Сухарев.

"Это парадоксальная ситуация, это можно доказывать и обосновывать, я вам говорю уже вывод моих размышлений и наблюдений. Исходя из этого порока, следует и такое отношение к людям и такая политика - накопить, накопить, накопить. И, получается, в текущем режиме не развиваемся, ждем какого-то кризиса. А потом он нагрянет – и будем это тратить, что накопили на последнем издыхании. Понимаете, это же дикость. Если бы страна развивалась, может быть, и кризис был бы меньше по масштабам, а может быть, он и не наступил бы. Это же надо планировать, об этом надо думать, надо выстраивать соответствующие процедуры политики. Чтобы само развитие элиминировало кризис, а не только что мы из развития выводим все активы… и ждем кризиса. Потом он наступает, мы это транжирим, вхолостую – и, в итоге, не развиваемся никогда. И при подготовке к кризису не развиваемся, и в самом кризисе. Это же театр абсурда", - подчеркнул экономист.

Чиновники боятся пошевелиться и доложить правду президенту, чтобы он на что-то решился, отмечает Сухарев.

"Это окружение должно решиться. А оно потенциально не может ни на что решиться. Потому что оно импотентно, во всех смыслах, и в управленческом, и в интеллектуально-административном. Поэтому защищают только свои позиции, свои должности и свое реноме, всё. И пытаются выкручиваться, сохраняя лицо. Вот эти дергания – то одно предложить, то другое, четыре рабочих дня, пять дней. Пенсионная реформа, повышение производительности труда. Так ты реши, или ты повышаешь производительность, или ты четыре дня оставляешь. Почему четыре, давай два оставим. Страна-то богатая. И Сибирь продадим, и два дня оставим. Я уже насмехаюсь над ними. Но это надо делать, именно в таком ракурсе и надо, понимаете, через смех. Михаил Николаевич Задорнов. Но только интеллектуальный смех, такой язвительно хлесткий, как у вас Юрий Алексеевич делает, молодец он. Другого способа не остается у тех людей, кто не слышны. Мы же не слышны, ни я, ни Глазьев, ни Юрий Алексеевич. Мы говорим-то говорим, но, понимаете, мало что происходит", - заключил профессор.