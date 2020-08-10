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Раздавило спецтранспортом? Правозащитник заявил о погибшем в Минске

10 августа 2020, 12:45  •  137 • Политика
Представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович заявил о погибшем в Минске. Человека раздавило спецтранспортом?
По словам Стефановича, за прошедшую ночь в Минске погиб один человек, также есть раненые. Об этом он заявил ТАСС в телефонном разговоре.
"Да, есть сведения об одном погибшем", - сказал он, уточнив при этом, что инцидент случился в результате наезда спецтранспорта на участников акции.
"Три человека серьёзно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - отметил он.
При этом в ТАСС подчеркнули, что на данный момент не располагают официальными данными МВД Белоруссии по этому вопросу.

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