Раздать землю, которой нет: Депутат Архангельской области выступил с "интересным" предложением

В Архангельской области предложили бесплатно отдавать землю под сельское хозяйство всем желающим, по аналогии с "дальневосточным гектаром". Однако по документам свободной земли для этих целей у региона нет.

По словам автора инициативы депутата Игоря Арсентьева, его законопроект предполагает создание государственного интернет-ресурса, на котором можно будет получить информацию об имеющихся земельных участках, выбрать подходящий и подать заявку на земельный сертификат. Единственное условие - земля должна быть использована по целевому назначению, то есть для сельского хозяйства.

Правда, в этом плане есть одна проблема - с юридической точки зрения земли для раздачи в собственность у Архангельской области нет. Во всех муниципалитетах необходимо наладить тотальный контроль за использованием земельных участков. Только после этого можно говорить об имеющейся у региона свободной или неиспользуемой земле.