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Раздача печенек не помогла Нуланд с российской визой: МИД России включил американского дипломата в черный список

23 мая 2019, 23:24  •  5 • Политика
МИД России включил американского дипломата Викторию Нуланд в черный список, отказав ей в предоставлении визы. Напомним, Нуланд прославилась благодаря раздаче печенек во время госпереворота на Украине в 2014 году
Министерство иностранных дел России внесло в черный список экс-помощницу госсекретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд. Об этом сообщили российские дипломаты.
Как передает "КоммерсантЪ", американский дипломат планировала принять участие в международной конференции в Москве 20-21 мая, которая была организована Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса. Однако Нуланд отказали в предоставлении российской визы.
На ситуацию уже отреагировал МИД России, который подтвердил информацию о том, что Виктория Нуланд фигурирует в черных списках. Сам документ в открытом доступе не публиковался.
"Она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - пояснили в ведомстве ТАСС.
Напомним, Виктория Нуланд "прославилась" благодаря раздаче печенек участникам так называемого "Евромайдана" в Киеве в 2014 году. Сама дипломат утверждала, что она кормила людей сэндвичами, однако в МИД Украины официально подтвердили в 2016 году, что речь шла именно о печенье.

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