Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Разбушевавшийся на митинге чеченец оказался перед выбором. Ему дали два пути - политолог

26 января 2021, 17:00  •  206 • Политика
Разбушевавшийся на митинге в Москве чеченец оказался перед выбором. Ему дали два пути, предположил политолог Валерий Коровин. Всё будет зависеть от мотивации парня, с которой он действовал в ходе незаконного протеста, и того, раскаивается ли молодой человек в своём поведении, считает эксперт.
Политолог Валерий Коровин высказался о ситуации с 20-летним чеченцем, спровоцировавшим потасовку с сотрудниками полиции в ходе протеста в Москве 23 января.
Недавно к нему обратился депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Парламентарий назвал действия молодого человека преступлением, передал, что уже обсудил произошедшее с его отцом, и попросил парня выйти на связь.
Также депутат отметил, что постарается оказать содействие в решении вопроса с властями. Коровин в комментарии для Царьграда обратил внимание, что у любого традиционного народа всегда присутствует возможность покаяния за совершённое деяние.
У чеченцев до сих пор очень развиты традиционные институты разрешения различного рода коллизий и конфликтов. И есть целая процедура, основанная на обычном праве. Она столетиями позволяла сохранять чеченское общество во внутреннем балансе. Прежде чем прибегать к крайним мерам, осуждению и правовому возмездию, человеку дают возможность покаяния и досудебного урегулирования. Эта ситуация мне кажется, безусловно, выходящей за рамки. Но если он действовал умышленно, под воздействием внешних сил, в результате сговора, после подготовки и не раскаивался бы, это одно. Если же это было сделано под воздействием эмоций и общего настроения толпы, если он потом пожалел много раз, это совсем другое, - считает эксперт.
В первом случае никаких примирительных, смягчительных мер быть не может, добавил он. Но вполне возможно, что случившееся станет переломным моментом для молодого человека и поможет ему переоценить свои взгляды и поведение.
Пережив такой страшный внутренний стресс, в дальнейшем он, скорее всего, много раз подумает, прежде чем совершить что-либо подобное. Такие эпизоды часто служат переломной точкой для человека. В такие моменты человек подлинно взрослеет. Это в каком-то смысле - аналог инициации. Бывает, что человек из юношеского возраста не выходит довольно долго: внешне взрослый, по годам он тоже вроде как велик, а сознание подростковое. Такое сплошь и рядом, особенно на Западе. Эта история может помочь парню выйти из этой инфантильности, научит держать себя в руках, предотвращать подобные эмоциональные всплески, - констатировал собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



206
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
26 января 2021, 13:20
"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.