Разбушевавшийся на митинге чеченец оказался перед выбором. Ему дали два пути - политолог

Политолог Валерий Коровин высказался о ситуации с 20-летним чеченцем, спровоцировавшим потасовку с сотрудниками полиции в ходе протеста в Москве 23 января.

Недавно к нему обратился депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Парламентарий назвал действия молодого человека преступлением, передал, что уже обсудил произошедшее с его отцом, и попросил парня выйти на связь.

Также депутат отметил, что постарается оказать содействие в решении вопроса с властями. Коровин в комментарии для Царьграда обратил внимание, что у любого традиционного народа всегда присутствует возможность покаяния за совершённое деяние.

У чеченцев до сих пор очень развиты традиционные институты разрешения различного рода коллизий и конфликтов. И есть целая процедура, основанная на обычном праве. Она столетиями позволяла сохранять чеченское общество во внутреннем балансе. Прежде чем прибегать к крайним мерам, осуждению и правовому возмездию, человеку дают возможность покаяния и досудебного урегулирования. Эта ситуация мне кажется, безусловно, выходящей за рамки. Но если он действовал умышленно, под воздействием внешних сил, в результате сговора, после подготовки и не раскаивался бы, это одно. Если же это было сделано под воздействием эмоций и общего настроения толпы, если он потом пожалел много раз, это совсем другое, - считает эксперт.

В первом случае никаких примирительных, смягчительных мер быть не может, добавил он. Но вполне возможно, что случившееся станет переломным моментом для молодого человека и поможет ему переоценить свои взгляды и поведение.