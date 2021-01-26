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Разбушевавшийся на митинге чеченец оказался перед выбором. Ему дали два пути - политолог
26 января 2021, 17:00 • 206 • Политика
Разбушевавшийся на митинге в Москве чеченец оказался перед выбором. Ему дали два пути, предположил политолог Валерий Коровин. Всё будет зависеть от мотивации парня, с которой он действовал в ходе незаконного протеста, и того, раскаивается ли молодой человек в своём поведении, считает эксперт.
Политолог Валерий Коровин высказался о ситуации с 20-летним чеченцем, спровоцировавшим потасовку с сотрудниками полиции в ходе протеста в Москве 23 января.
Недавно к нему обратился депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Парламентарий назвал действия молодого человека преступлением, передал, что уже обсудил произошедшее с его отцом, и попросил парня выйти на связь.
Также депутат отметил, что постарается оказать содействие в решении вопроса с властями. Коровин в комментарии для Царьграда обратил внимание, что у любого традиционного народа всегда присутствует возможность покаяния за совершённое деяние.
В первом случае никаких примирительных, смягчительных мер быть не может, добавил он. Но вполне возможно, что случившееся станет переломным моментом для молодого человека и поможет ему переоценить свои взгляды и поведение.
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