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Разброс в 150 метров: Израильские боеприпасы подвели ВВС Индии при ударе - СМИ

03 марта 2019, 13:09  •  103 • Политика
Австралийские эксперты признали категорически неудовлетворительной точность израильских боеприпасов, которые применялии ВВС Индии при ударе по Кашмиру. Разброс составил около 150 метров, в результате вместо боевиков пострадали деревья.
Эксперты Австралийского института стратегической политики проанализировали спутниковые снимки, сделанные во время удара ВВС Индии по лагерю боевиков в Кашмире и сделали вывод и категорически низкой точности израильских боеприпасов.
Судя по расчётам экспертов, авиабомбы летели с разбросом в 150 метров, в результате пострадали не террористы, а деревья в лесу. Министр природных ресурсов Пакистана Малик Амин Аслам уже прокомментировал эти расчёты, иронично сообщив о жертвах растительного происхождения.
Ранее индийские СМИ сообщали, что во время авиаудара были использованы израильские бомбы SPICE-2000. Эту информацию подтвердили и в Пакистане после изучения осколков и воронок.
Отметим, авиаудары израильских ВВС по иранским объектам в Сирии отличаются большим количеством жертв среди мирного населения. Возможно, в Австралии нашли объяснение этому явлению.
Карты-схемы ударов публикует "Военное обозрение".

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