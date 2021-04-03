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Разборки в стиле 90-х: В протестующих против депутата КПРФ швырнули гранату

03 апреля 2021, 17:35  •  105 • Политика
В протестующих против депутата от КПРФ в Саратове бросили гранату. Неизвестный швырнул боеприпас в толпу из окна автомобиля.
В Саратове разогнали гранатой протестующих против управляющей компании депутата-блогера от КПРФ Николая Бондаренко. Весь инцидент был заснят на камеру и опубликован в Сети.
Речь идёт о протесте против управляющей компании "Красная", которая обслуживает несколько многоквартирных домов и принадлежит депутату КПРФ Бондаренко. Жители домов заподозрили компанию в то, что она присваивает себе большую часть собираемых с жильцов денег, и поэтому устроили пикет.
На кадрах видно, как к протестующим подъезжает чёрный джип. Между водителем и участниками пикета завязывается перепалка. Затем из окна машины вылетает граната. Люди в панике разбегаются, а граната с шумом взрывается. От этого включается сигнализация у всех окрестных автомобилей.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, ситуацию на контроль взяли в прокуратуре Саратовской области. В ведомстве подчеркнули, что будет проведена проверка, как самого инцидента, так и деятельности управляющей компании, говорится на сайте прокуратуры региона.

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