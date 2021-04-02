Разборки в прямом эфире: Украинцу пообещали дать по шее и гнать до самого Львова

Журналист Кот накинулся на украинского политолога за слова о Донбассе на шоу "Время покажет". "Чем больше вы будете врать, тем жёстче вы получите по шее от ребят из Донбасса", - предупредил он.

Жёсткая перепалка произошла в прямом эфире передачи "Время покажет" во время обсуждения обострения ситуации в Донбассе. В студии схлестнулись украинский политолог Василь Вакаров и журналист-общественник Юрий Кот.

Всё началось с того, что украинский гость начал рассказывать, что Украина и вправду готовится к войне с Донбассом, но не наступательной, а оборонительной. Вакаров заявил, что Киев якобы вынужден защищать себя после гибели четырёх украинских военных.

Монолог украинского политолога резко прервал Юрий Кот. Он обвинил Вакарова во лжи и передёргивании фактов. Журналист напомнил, что украинские военные погибли не по вине защитников Донбасса, а в результате подрыва на собственной мине.

Вы врёте. Врёте и к войне толкаете украинский народ. Почему вы не рассказываете, как ваш снайпер убил недавно мужчину в Донбассе? Зачем вы врёте про смерти военных? Чем больше вы будете врать, тем жёстче вы получите по шее от ребят из Донбасса,

- обрушился Юрий Кот на украинского политолога.

Также журналист зачитал в эфире письмо ополченцев Донбасса, в котором они признаются, что ждут нападения украинских военных. Потому что тогда у них появится возможность ударить в ответ и гнать украинскую армию до самого Львова.

После этого ситуация в студии ещё больше накалилась, так как украинский политолог стал кричать и возмущаться. На что ведущий Артём Шейнин добавил, что украинская сторона просто не понимает, с кем имеет дело, пишет Nation News.