Разборки самозванцев: Украинские раскольники выгнали лжепатриарха Денисенко из "синода"

Представители "новой Церкви" Украины лишили лжепатриарха Денисенко полномочий члена "синода", сообщили в ПЦУ. Раскольники объяснили свое решение тем, что Денисенко отсутствовал "на шести заседаниях священного синода подряд" и "необоснованно отказался участвовать в заседании", несмотря на то что получил "письменное приглашение".

Помимо этого, представителями ПЦУ было принято решение установить, что лжепатриарх "с 24 июня 2019 года является архиереем Православной Церкви Украины на покое", в связи с чем ему запрещается совершать любые хиротонии.

Также раскольники призвали Денисенко и его соратников к примирению и прекращению самоизоляции.

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