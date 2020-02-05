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Разборки самозванцев: Украинские раскольники выгнали лжепатриарха Денисенко из "синода"

05 февраля 2020, 15:54  •  193 • Политика
Украинские раскольники, представители так называемой "новой Церкви" Украины, лишили лжепатриарха Денисенко членства в "синоде".
Представители "новой Церкви" Украины лишили лжепатриарха Денисенко полномочий члена "синода", сообщили в ПЦУ. Раскольники объяснили свое решение тем, что Денисенко отсутствовал "на шести заседаниях священного синода подряд" и "необоснованно отказался участвовать в заседании", несмотря на то что получил "письменное приглашение".
Помимо этого, представителями ПЦУ было принято решение установить, что лжепатриарх "с 24 июня 2019 года является архиереем Православной Церкви Украины на покое", в связи с чем ему запрещается совершать любые хиротонии.
Также раскольники призвали Денисенко и его соратников к примирению и прекращению самоизоляции.

Досье

Раскольническая структура, так называемая "Православная Церковь Украины", была образована в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Её создали путём слияния двух других раскольнических "Церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая Церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская Православная Церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской Православных Церквей. Русская Православная Церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с ними.

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