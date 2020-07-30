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Разборки с США за "Северный поток - 2" бизнесмены спихнули на политиков
30 июля 2020, 13:05 • 24 • Политика
Гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле заявил, что Европа должна дать США политический ответ на желание ввести санкции против строительства "Северного потока - 2". То есть бизнес тем самым спихнул на политиков все разборки с Америкой за российский газопровод.
"Как европейская компания мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов", - цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung слова гендиректора австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зееле.
Такова была реакция бизнесмена на то, что Соединённые Штаты намерены ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2". Ранее в конгрессе США приняли варианты военного бюджета страны, в котором в том числе упоминались и рестрикции за строительство российского газопровода.
Судя по высказыванию Зееле, бизнес не решается вступать в разборки с США за "Северный поток - 2", спихнув эти заботы на плечи политиков. Бизнесмен отметил необходимость убедить инвесторов делать вложения в Европу.
"Было бы хорошо прояснить этот вопрос, - уточнил гендиректор OMV во время совещания в Вене. - Хотя было бы даже лучше, если бы на эти вопросы ответили политики".
Зееле подчеркнул, что речь идёт об отстаивании европейского суверенитета и независимости.
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