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Разборки продолжаются: США сравнили Китай с СССР

25 мая 2020, 08:55  •  117 • Политика
Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Причиной стала реакция властей КНР на распространение коронавируса
Америка продолжает выяснять отношения с Китаем относительно вспышки эпидемии COVID-19 в мире. На этот раз дошло до сравнения с Советским Союзом. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что реакция КНР на эпидемию схожа с поведением СССР после аварии в Чернобыле.
Политик уверен, что Китай скрывал распространение коронавируса в стране, и это войдет в историю, как и стремление Страны Советов не разглашать того, что случилось на атомной электростанции.
На вопрос журналиста издания Politico о том, кто же скрывал информацию – правительство или местные чиновники, – представитель Вашингтона заявил, что пока точно сказать трудно, ведь Пекин выгнал всех репортеров и не позволил работать следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний. При этом О'Брайен заметил, что Штаты обязательно докопаются до сути.
Политик добавил, что из-за распространения вируса американская экономика потеряла триллионы долларов, и теперь государство вынуждено тратить огромные средства на поддержку населения.
Напомним, что США и Китай давно выясняют отношения из-за COVID-19. Америка уверена, что КНР должна понести наказание за свою неосмотрительность. Пекин, хоть и не считает себя виновным в случившемся, намерен оказать пострадавшим странам материальную поддержку. На ликвидацию последствий случившегося он готов выделить $2 миллиарда. Кроме того, Китай собирается усиленно бороться с теми американскими гражданами, кто распространяет слухи о виновности страны в буйстве коронавируса. Санкции, заверили власти, могут быть очень суровыми.
Москва, в свою очередь, осудила Вашингтон за обвинения в адрес Пекина. На Смоленской площади считают, что Штаты навязывают миру "антикитайскую диктатуру".

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