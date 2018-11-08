«Разборки продолжатся»: президент США Дональд Трамп принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса

Президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса, написавшего заявление об отставке. Исполняющим обязанности министра юстиции назначен глава канцелярии ведомства Мэттью Уитакер. В его ведение переходят все дела, которые находятся на рассмотрении Минюста, в том числе расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Демократы уже назвали «очень подозрительной» отставку Сешнса. Они считают, что Трамп пытается установить контроль над расследованием Мюллера. При этом, как отмечают эксперты, увольнение главы Минюста было ожидаемо. Аналитики предполагают, что в ближайшее время Трамп продолжит перестановки в администрации.

В среду, 7 ноября, президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора Джеффа Сешнса. Глава Министерства юстиции, занимавший этот пост с февраля 2017 года, сам подал на имя американского лидера прошение об увольнении, и оно было удовлетворено.

«Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю заявление об отставке», — говорится в распространённом обращении Сешнса, которое он передал главе аппарата Белого дома Джону Келли.

Генпрокурор поблагодарил Трампа за предоставленную возможность занимать этот пост и рассказал о проделанной им работе, направленной на «восстановление и поддержание верховенства права».

Исполняющим обязанности генпрокурора Соединённых Штатов был назначен глава канцелярии Минюста Мэттью Уитакер, которого американская пресса называла возможным преемником Сешнса ещё в конце сентября.

О назначении Уитакера и. о. генпрокурора рассказал в Twitter сам Дональд Трамп.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

«Мы рады сообщить, что Мэттью Уитакер, глава аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США. Он хорошо послужит нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего наилучшего! Кандидатура постоянного сменщика будет выдвинута позднее», — сообщил Трамп.

Представитель Минюста США Сара Исгер Флорес сообщила прессе, что после назначения Уитакер будет руководить всеми делами, которые находятся на рассмотрении ведомства, включая расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Стоит отметить, что в августе 2017-го, незадолго до прихода на должность в Минюст, Уитакер в колонке для CNN выступил с критикой расследования о «российском вмешательстве», заявив, что оно «зашло слишком далеко». Тогда Уитакер не исключил сценария, при котором Сешнс будет заменён на временного исполняющего обязанности, а тот сократит финансирование расследование Мюллера (не увольняя его) до такой степени, что расследование фактически остановится.

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже назвал «очень подозрительной» отставку Сешнса и потребовал, чтобы Уитакер также устранился от «российского дела».

Ряд других конгрессменов от Демократической партии обвинили Трампа в попытке взять под контроль, ограничить или даже завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Американский лидер неоднократно критиковал генпрокурора Сешнса, и именно самоустранение того от расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года можно назвать главной претензией 45-го президента США к экс-главе Минюста.

«Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался, то должен был предупредить меня об этом до того, как занял должность — тогда я бы выбрал кого-нибудь другого», — говорил Трамп в июле 2017-го.

Хозяин Белого дома также был разочарован тем, что генпрокурору так и не удалось взять под контроль Минюст, который, по его словам, из-за пассивных действий Сешнса оказался под влиянием демократов. Американский лидер никогда не скрывал возможного ухода Сешнса в отставку, а тот, в свою очередь, говорил о готовности занимать этот пост до тех пор, пока в этом будет заинтересован президент США.

«У меня нет генерального прокурора, это очень печально... Я недоволен тем, что происходит на границе, я недоволен множеством вещей, не только этим (расследованием Мюллера. — RT», — заявил Трамп в интервью изданию The Hill в середине сентября.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 августа 2018 г.

«Это ужасная ситуация, и генпрокурору Джеффу Сешнсу следует немедленно остановить эту постановочную охоту на ведьм, чтобы она больше не пятнала репутацию нашей страны», — говорил Трамп в начале августа.

При этом, по его словам, ведущий дело спецпрокурор Роберт Мюллер позорит США, а помогает ему в этом «банда злых демократов».

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Сешнс был одним из фаворитов Трампа во время формирования администрации, однако отношение президента к генпрокурору кардинально изменилось после начала расследования Мюллера в мае 2017 года.

«Хотя Сешнс не возглавляет его (расследование. — RT) со стороны Минюста, основные претензии Трампа были именно к нему. Впоследствии Трамп пытался каким-то образом узнать позицию замгенпрокурора Рода Розенстайна по этому вопросу, и в Америке ходили слухи, что с Розенстайном президент наладил отношения, а вот Джефф Сешнс оказался крайним», — сказал он.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что за время президентства Трамп внёс большие изменения в состав своей администрации и не стесняется прибегать к подобным мерам.

«До выборов увольнять Сешнса было бы достаточно токсично, поэтому Трамп решил сделать это после», — полагает эксперт.

«На мой взгляд, президент продолжит менять свою администрацию. Можно констатировать, что из всех людей, которых он назначил по приходе к власти, остались немногие, и некоторые ещё уйдут. Поэтому разборки продолжатся, и Трамп пойдёт на следующие выборы, если у него получится, уже с совершенно новой командой», — заключил эксперт.

В свою очередь, юрист и медиакритик Лайонел в эфире RT констатировал, что дело шло к отставке Сешнса. Он также выразил надежду на то, что с приходом Уитакера возникнет определённое сотрудничество и взаимоуважение между администрацией президента и Минюстом.

«Не будем забывать, что у нас есть и другие важные расследования, преступления, например, дела, связанные с терроризмом и так далее… Судя по всему, расследование Мюллера сворачивается, поскольку многие следователи ФБР поспешно допрашивают последних свидетелей во всех оставшихся делах», — отметил юрист.

Роберт Мюллер

© Alex Wong/Getty Images/AFP

По словам одного из чиновников администрации США, решение Дональда Трампа отправить в отставку Джеффа Сешнса застало врасплох многих членов аппарата Белого дома. При этом источник CNN отметил, что кандидатура на пост нового генпрокурора будет, скорее всего, утверждена уже в 2019 году.

При этом издание Politico сообщает, что целый ряд чиновников кабмина Соединённых Штатов и помощников Дональда Трампа могут покинуть Белый дом в ближайшие месяцы. В число тех, чьи позиции кажутся наиболее неустойчивыми, попал глава Министерства внутренних дел Райан Зинке, в отношении которого ведёт расследование комитет по этике.

Также своего кресла может лишиться министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, которой Трамп недоволен из-за слабого обеспечения защищённости границ. Среди возможных кандидатов на этот пост называют генпрокурора Флориды Пэм Бонди и секретаря штата Канзас Криса Кобача, проигравшего демократу Лоре Келли на прошедших губернаторских выборах.

Кроме того, Politico отмечает, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер может сменить на посту министра торговли Уилбура Росса, а свой пост также может покинуть глава аппарата Белого дома Джон Келли, которого Трамп неоднократно подвергал критике.

Добавим, что за время президентства Дональда Трампа его администрацию покинули порядка 30 человек, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона, директора ФБР Джеймса Коми, главу Минздрава Томаса Прайнса, советников Майкла Флинна, Стива Бэннона и Герберта Макмастера, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, директоров по коммуникациям Энтони Скарамуччи и Хоуп Хикс, а также главу аппарата администрации Райнса Прибуса.