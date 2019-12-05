«Разборка внутри конкурирующих банд»: почему убийство боевика в ФРГ стало поводом для высылки дипломатов РФ

Решение МИД ФРГ объявить двух российских дипломатов персонами нон грата не имело под собой никаких реальных оснований, считают эксперты. Скандал разгорелся из-за убийства, произошедшего в Берлине летом — тогда на улице был застрелен бывший главарь террористического бандподполья Северного Кавказа. По мнению аналитиков, речь идёт о криминальных разборках, поскольку погибший успел нажить множество врагов в преступных кругах, а что касается претензий, высказанных Москве германской стороной, то они не были подкреплены никакими доказательствами.

Убийство грузинского гражданина, ставшее поводом для высылки из ФРГ двух российских дипломатов, было связано с конфликтом в криминальном мире, где вращался погибший, уверены эксперты. На это указывает как биография убитого, так и сам характер преступления, отметил в беседе с RT директор Национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктор Куликов.

«Убитый состоял в бандформированиях в Первую и Вторую чеченскую кампанию. Возможно, это коммерческая разборка, потому что бывшие сторонники чеченских сепаратистов, попавшие в Европу, так или иначе участвуют в незаконной деятельности, связанной с трафиком наркотиков и торговле людьми», — пояснил эксперт.

По словам Виктора Куликова, гибель бывшего боевика в Берлине, из-за которой власти ФРГ выдвинули претензии Москве, совершенно непохожа на «показательную кару» со стороны каких-либо спецслужб.

«Это просто разборка, которая носит криминальный характер, — между преступными группировками, базирующимися в Европе. Но сейчас эта история — лишний повод для того, чтобы упрекнуть в чём-то Россию, хотя на то нет никаких оснований», — подчеркнул эксперт.

Член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов также уверен, что истинные причины убийства Хангошвили весьма далеки от политической сферы, а также области активности спецслужб.

«Скорее всего, речь идёт о разборке внутри конкурирующих бандформирований, связанных с теми происшествиями, которые могли быть во время военных действий на Северном Кавказе. Скорее всего, это акт личной мести», — подчеркнул Ефимов в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Как отметил эксперт в комментарии RT, биография убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили говорит сама за себя.

«Вероятнее всего, убийство связано с бандитскими разборками. Ряд европейских стран стали прибежищем для таких сомнительных персонажей, имеющих на руках кровь. К сожалению, из политических соображений ФРГ не выдаёт подобных личностей России, политическая мотивация в этом случае доминирует над правовой», — отметил эксперт в комментарии RT.

Напомним, накануне МИД ФРГ объявил двух российских дипломатов, работавших в посольстве в Берлине, персонами нон грата из-за дела об убийстве грузинского гражданина в германской столице.

«Генеральный прокурор взял на себя расследование по этому делу на том основании, что имеются достаточные фактические свидетельства того, что убийство совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо таковых органов автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации», — говорится в заявлении германского внешнеполитического ведомства.

Как уточняет МИД Германии, высылка российских дипломатов стала реакцией федерального правительства на то, что российская сторона не приняла «достаточного участия» в расследовании убийства человека по имени «Торнике К.» в Берлине 23 августа 2019 года, несмотря на запросы германской стороны.

Комментируя заявление германской стороны о недостаточном сотрудничестве Москвы с Берлином, российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о том, что у России и ФРГ есть каналы для общения правоохранительных органов.

«Этими каналами нужно пользоваться. Если наши немецкие партнёры заявляют о том, что мы сотрудничали недостаточно, мне неизвестно, на чём они такие оценки строят», — отметил глава МИД России.

«Паспорт был поддельным»

Дмитрий Ефимов также подчёркивает, что обвинения в недостаточном сотрудничестве со следствием необоснованны.

«Берлин обвиняет Москву в том, что она не содействовала их запросам. Но запросы, которые они делали государству, не прорабатывались, потому что паспорт, изъятый у задержанного лица, был поддельным. Естественно, по нему установить что-то в РФ не представлялось возможным», — отметил Ефимов, комментируя обвинения со стороны Берлина.

Судмедэксперты на месте убийства Хангошвили

AFP

© Christoph Soeder / dpa

Напомним, в августе 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен был расстрелян 40-летний мужчина. При погибшем был найден паспорт на имя грузинского гражданина Торнике Кавтарашвили. В тот же день подозреваемый был задержан. Как сообщила берлинская прокуратура, им оказался 49-летний гражданин России. Задержанный отказывается признать свою вину. Также было найдено предполагаемое орудие убийства.

Официально власти ФРГ называют погибшего «Торнике К.», однако местным СМИ удалось выяснить его настоящее имя — это бывший полевой командир Зелимхан Хангошвили, участвовавший в боевых действиях в Чечне на стороне террористической организации «Имарат Кавказ»*. Как сообщали ранее российские СМИ, Хангошвили был главарём скрывавшейся в Панкисском ущелье банды, которая летом 2004 года совершала террористические вылазки на территорию Ингушетии. С 2002 года мужчина был объявлен в России в розыск по подозрению в террористической деятельности.

Как сообщило накануне со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах агентство Интерфакс, в 2016 году Хангошвили был объявлен в международный розыск также грузинскими властями. В своё время убитый был тесно связан с действовавшими на Северном Кавказе лидерами террористических группировок Асланом Масхадовым, Шамилем Басаевым, Доку Умаровым и другими, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что на счету Хангошвили и его подручных десятки человеческих жизней — так, в результате серии нападений в 2004 году ими было убито 98 человек.

Тот факт, что террорист нашёл приют в Германии, не должен вызывать удивление, пояснил в комментарии RT член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов. Дело в том, что после окончания Второй чеченской войны многие боевики нашли приют в странах Западной Европы, в том числе в Германии. Западные страны объявили боевиков «борцами за демократию». Отчасти такой подход Запада повлиял на развитие исламского экстремизма в других регионах, где впоследствии возникло «Исламское государство»**, пояснил эксперт.

Представители чеченских незаконных вооруженных формирований в Грозном, 1995 год

РИА Новости

© Игорь Михалев

Настоящий фарс

В России подчеркнули, что Москва будет вынуждена принять меры в ответ на действия германского МИД.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные», — заявили в дипломатическом ведомстве.

«Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — добавили в МИД РФ.

В свою очередь, комментируя высылку российских дипломатов, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что может обсудить эту ситуацию с Владимиром Путиным.

«Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему», — заявила Меркель, выступая накануне на брифинге по итогам саммита НАТО в Лондоне.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в нормандском формате, в котором примут участие лидеры России, Франции, ФРГ и Украины, политики обсудят урегулирование конфликта в Донбассе.

Отвечая на вопросы журналистов 4 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что слухи вокруг убийства грузинского гражданина в Берлине не приведут к отмене встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель.

«Нет, я не думаю. Каких-то серьёзных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Абсолютно беспочвенные предположения. Тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — добавил Песков.

Критические оценки действий МИД ФРГ звучат и в Германии. Как заявил накануне глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд, высылка российских дипломатов является настоящим фарсом.

Глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд

globallookpress.com

© M. Popow/imago stock&people

«По сути, вербальная нота российскому послу и высылка дипломатов сами по себе являются фарсом, поскольку в принципе нет достоверных доказательств того, что некие российские граждане были причастны к убийству в Моабите (берлинский район. — RT)», — заявил парламентарий.

Как рассказал РИА Новости политик, в ФРГ убитый гражданин Грузии был ранее признан «опасным исламистом», который, очевидно, имел также связи с миром организованной преступности, что даёт пищу для расследования в другом русле.

«До полного завершения расследования всегда должна действовать презумпция невиновности, а не предвзятое политическое осуждение, особенно в отношении нынешних, очень чувствительных германо-российских отношений и важных предстоящих переговоров в нормандском формате», — завил дипломат, добавив, что решение МИД Германии «не оказало услугу» немецким интересам во внешней политике.

Политический аспект

По мнению Алексея Мухина, власти Германии должны сейчас представить обоснование своего шага, поскольку речь идёт о крайне недружественном жесте по отношению к Москве.

«Ситуация с объявлением российских дипломатов персонами нон грата притянута за уши, и нужно отметить, что германская сторона очень поторопилась с высылкой дипломатов. Чтобы доказать причастность России к этим инцидентам и, соответственно, вынести вердикт, нужно для начала ознакомить её с содержательной частью обвинения, чего не было сделано, поэтому обвинение можно считать голословным, а значит, и политическим», — отметил эксперт.

По его мнению, дипломатический скандал разразился в преддверии встречи в «нормандском формате» не случайно.

«Германские спецслужбы уже не в первый раз пытаются оказывать влияние на Ангелу Меркель в канун её переговоров с Владимиром Путиным, это уже своеобразная недобрая традиция. Не стоит забывать и о том, что сейчас приближается дата запуска российско-германского газопровода «Северный поток — 2», проект давно вызывает раздражение Штатов. А германские спецслужбы действуют в связке с американскими партнёрами», — отметил эксперт.

Однако история с высылкой российских дипломатов и обвинения, прозвучавшие в адрес России, вряд ли смогут повлиять на российско-германские отношения, считает Мухин.

«На самом деле, наши отношения определяются такими проектами, как «Северный поток—2», экономическим балансом между странами. А подобного рода инциденты являются эпизодами и, как правило, происходят по инициативе тех, кто пытается внести разлад между Россией и Германией», — подытожил эксперт.

* «Имарат Кавказ» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 08.02.2010.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.