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Разбор завалов продолжится ночью: число жертв трагедии в Магнитогорске превысило 30

03 января 2019, 01:24  •  73 • В России
Спасатели обнаружили тело 33-го погибшего при обрушении подъезда многоэтажного здания в Магнитогорске. Таким образом, жертвами трагедии уже стали шестеро детей, 16 женщин и 11 мужчин. Судьба ещё девяти человек остаётся неизвестной. Как сообщили в МЧС, в ночь на 3 января разбор завалов продолжат около 100 спасателей. При этом температура может опуститься до -24 °С. В общей сложности на месте ЧП задействованы свыше 1,3 тыс. человек и более 260 единиц техники.
 
РИА Новости © МЧС РФ
 

Разбор завалов на месте обрушения секции многоэтажного жилого дома в Магнитогорске продолжится в ночь на четверг, 3 января. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

«У нас режим примерно одинаковый: круглосуточно по графику «два часа через четыре часа» работают порядка 100 человек. Ничего не планируем менять ночью. Все решения принимаются по ходу работ исходя из обстановки», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

Он подчеркнул, что для того, чтобы работы не прерывались в ночное время, возле места ЧП установлены прожекторы и световые вышки МЧС. Напомним, что в разборе завалов задействованы свыше 1,3 тыс. человек и более 260 единиц техники.

«Специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер», Уральского учебного спасательного центра МЧС России, бойцы пожарно-спасательных гарнизонов, аэромобильные группировки работают на месте ЧС. Самосвалы, инженерная техника, в том числе экскаватор с гидравлическими ножницами, задействованы в ликвидации завалов», — уточняется на сайте регионального управления МЧС.

Ранее начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что столбики термометров предстоящей ночью опустятся до -24 °С. При этом днём 3 января ожидается -12...-14 °С.

Подчеркнём, что в среду, 2 января, спасатели демонтировали одну из стен разрушенного здания, которая представляла наибольшую угрозу.

«Для работы техники на более высоких этажах на прилегающей к дому территории, очищенной от обломков и мусора, сооружена из грунта эстакада», — подчеркнули в спасательном ведомстве.

Также отмечается, что с места происшествия на полигон твёрдых бытовых отходов вывезено около 1150 кубометров строительного мусора.

Согласно последним данным, общее число жертв трагедии достигло 33 — 16 женщин, 11 мужчин и шестеро детей. Судьба ещё восьми жителей разрушенного подъезда остаётся неизвестной.

«Спасатели извлекли тело мужчины. Он стал 33-й жертвой трагедии», — сообщили в МЧС.

При этом установлена личность 21 человека из числа жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске.

«Опознаны и доставлены в морг тела 21 погибшего», — говорится в официальном Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Заметим, что в ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти шестерых человек, включая двоих детей. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области, одну из пострадавших выписали из больницы.

Наряду с этим стало известно, что две российские авиакомпании откликнулись на предложение Росавиации по бесплатной перевозке в Магнитогорск и обратно родственников пострадавших и погибших в ходе обрушения в жилом доме.

«Договорённости об этом уже достигнуты с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Северный ветер» (Nordwind)», — отмечается в сообщении на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

К тому же Сбербанк сообщил о выделении 20 млн рублей на поддержку пострадавших от взрыва. Кроме того, кредитная организация рассмотрит вопрос об урегулировании задолженности по кредитам. Также банк открыл счета для пожертвований семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске.

«Подъезда практически не было»: очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Магнитогорске

Ранее стало известно, что на официальный расчётный счёт, открытый администрацией Челябинской области для сбора материальной помощи, поступило свыше 7 млн рублей. При этом в полиции призвали проявлять бдительность в связи с поступающей информацией «о случаях мошенничества в сети, когда злоумышленники предлагают перевести деньги для пострадавших в результате трагических событий 31 декабря в Магнитогорске».

Слова поддержки

В среду, 2 января, свои соболезнования, а также слова поддержки родным и близким погибших, народу России и Владимиру Путину выразили ряд лидеров государств по всему миру, в частности президент Азербайджана Ильхам Алиев, польский лидер Анджей Дуда, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и другие.

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что для него стало шоком известие о взрыве газа в многоэтажке Магнитогорска, «который привёл к многочисленным жертвам и значительному материальному ущербу».

Как заявил сербский лидер Александр Вучич, новость о трагедии потрясла Сербию, народ этой страны соболезнует россиянам и разделяет боль.

«В такие моменты тяжело найти слова утешения, но знаю, что руководство РФ, как и руководство Челябинской области, оказывает семьям погибших сильную поддержку. Если Сербия каким-либо образом может помочь, мы готовы оказать эту помощь», — говорится в его телеграмме.

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