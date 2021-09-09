«Разбор завалов продолжается»: сообщается о росте числа погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске до семи

Жертвами взрыва газа в жилом доме в Ногинске стали по меньшей мере семь человек, их тела извлечены из-под завалов. Об этом сообщают СМИ. В результате происшествия пострадали 20 жителей, шестеро из них госпитализированы. Как указали в МЧС, разбор завалов продолжается. Вместе с тем в Богородском городском округе Московской области в связи с трагедией объявили трёхдневный траур. В свою очередь, губернатор региона Андрей Воробьёв поручил оказать жителям дома, где произошёл взрыв газа, всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Число жертв взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Ногинске достигло семи.

«Они пока не извлечены», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Вместе с тем количество пострадавших, согласно данным пресс-службы подмосковного МЧС, достигло 20.

«Разбор завалов продолжается. Сотрудники находятся на месте. По данным на 08:00, пострадали 20 человек, из них шесть госпитализировали», — приводит текст сообщения телеканал «360».

В ночное время сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с полицейскими обеспечивали сохранность имущества людей в квартирах, указывал представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии. Ранее глава Богородского городского округа Игорь Сухин пообещал жителям пострадавшего от взрыва газа дома, что на месте ЧП не допустят мародёрства.

В своём Instagram он также сообщил, что власти приняли решение объявить о трёхдневном трауре в муниципальном образовании

«Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей — 11 сентября — мы проводить не будем, не имеем на это никакого морального права. Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием. Спасибо всем за сочувствие, сопереживание, помощь и поддержку», — написал он, подчеркнув, что произошло большое горе.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную, жителям многоквартирного дома в Ногинске, где произошёл хлопок бытового газа. Так, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, лица, получившие тяжёлые травмы получат 500 тыс. рублей, средней тяжести — 300 тыс. рублей, лёгкой тяжести — 100 тыс. рублей.

Кроме того, экстренную соцпомощь в размере 30 тыс. рублей на члена семьи получат жители, чьим квартирам был нанесён ущерб. Если гражданин проживал один, то сумма выплаты составит 50 тыс. рублей.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в разговоре с журналистами указывал, что в качестве основной версии ЧП рассматривалась утечка бытового газа.

В этой связи следователи проводили допрос руководства и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций осуществлявших деятельность по обслуживанию внешнего газопровода, внутриквартирных, а также подъездных коммуникаций, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 238 УК РФ). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о проведённых первоначальных следственных действиях по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности в г. Ногинске», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме на улице 28 июня 1906 года в Ногинске произошёл утром 8 сентября. В результате взрыва произошло обрушение стены и межэтажных перекрытий на нескольких этажах. Были полностью разрушены 17 квартир. Из жилого строения эвакуировали 173 жильцов.

Как указывал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по предварительным данным, жилой дом подлежит восстановлению. Окончательное заключение будет сделано после обследования диагностическим комплексом «Струна».

«Если «Струна» показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому, подчёркиваю, нет, значит, мы возвращаем первый подъезд и начинаем ремонтировать второй», — говорил он накануне.