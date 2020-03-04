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«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы

04 марта 2020, 21:00  •  116 • В России

В турецкой прессе в преддверии встречи Путина и Эрдогана, публикуются выдержки из доклада Комиссии ООН по «неизбирательным ударам ВКС России». Москву вновь обвиняют в бомбардировках жилых районов, в результате которых разрушаются гражданские объекты.

Проверить эту информацию на территории, контролируемой боевиками, практически невозможно. Зато благодаря наступлению сирийских войск, российские военные в освобожденных городах получили возможность своими глазами посмотреть на объекты, упомянутые в докладе от 12 февраля как разбитые ударами российской авиации. Результаты этой проверки в одном из городов с фотографиями и привязкой координат оказались в распоряжении редакции:

«...Городская больница «Аль-Салям»- разрушений здания не выявлено...

Городская больница «Аль-Салям

...Национальная больница города Маарет-эн-Нууман - зафиксированы множественные повреждения в результате артиллерийских обстрелов (а не авиационных, как заявлено в докладе - Ред.)...

Национальная больница города Маарет-эн-Нууман

...Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман - повреждений здания не выявлено, там сейчас оказывается помощь военнослужащим САР, получившим ранения...

Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман

...Поликлиника в н.п. Кафер-Рума - повреждений не выявлено...

Поликлиника в н.п. Кафер-Рума

...Медицинский центр Эстерн Дир - повреждения от артобстрелов (а не авиационных - Ред.)...»

Медицинский центр Эстерн Дир

Впрочем, ничего нового. Все это мы уже не один раз проходили с «Белыми касками» и их «химическими провокациями», которые, по мере освобождения территорий, были благополучно развенчаны.

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