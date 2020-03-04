|
«Разбомбленные Россией» больницы в Сирии целы
04 марта 2020, 21:00 • 116 • В России
В турецкой прессе в преддверии встречи Путина и Эрдогана, публикуются выдержки из доклада Комиссии ООН по «неизбирательным ударам ВКС России». Москву вновь обвиняют в бомбардировках жилых районов, в результате которых разрушаются гражданские объекты.
Проверить эту информацию на территории, контролируемой боевиками, практически невозможно. Зато благодаря наступлению сирийских войск, российские военные в освобожденных городах получили возможность своими глазами посмотреть на объекты, упомянутые в докладе от 12 февраля как разбитые ударами российской авиации. Результаты этой проверки в одном из городов с фотографиями и привязкой координат оказались в распоряжении редакции:
«...Городская больница «Аль-Салям»- разрушений здания не выявлено...
Городская больница «Аль-Салям
...Национальная больница города Маарет-эн-Нууман - зафиксированы множественные повреждения в результате артиллерийских обстрелов (а не авиационных, как заявлено в докладе - Ред.)...
Национальная больница города Маарет-эн-Нууман
...Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман - повреждений здания не выявлено, там сейчас оказывается помощь военнослужащим САР, получившим ранения...
Комплекс скорой помощи и поликлиники Маарет-эн-Нууман
...Поликлиника в н.п. Кафер-Рума - повреждений не выявлено...
Поликлиника в н.п. Кафер-Рума
...Медицинский центр Эстерн Дир - повреждения от артобстрелов (а не авиационных - Ред.)...»
Медицинский центр Эстерн Дир
Впрочем, ничего нового. Все это мы уже не один раз проходили с «Белыми касками» и их «химическими провокациями», которые, по мере освобождения территорий, были благополучно развенчаны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 февраля 2020, 12:24
|
03 марта 2020, 00:35
|
28 февраля 2020, 07:09
|
29 февраля 2020, 02:39
|
27 февраля 2020, 14:54
|
29 февраля 2020, 02:39
|
02 марта 2020, 14:35