Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео

Автор:

Дуг Бэндоу

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Является ли Майк Помпео худшим госсекретарем на свете? Без сомнения, он был ужасен. Однако есть ещё 69 претендентов на этот титул.

Отличный от других

Говоря о современных секретарях, стоит начать с Колина Пауэлла, которого подставил Джордж У. Буш, обманув страну и навязав ей трагически неудачное вторжение в Ирак. Далее нужно упомянуть Мадлен Олбрайт, чьё представление о политике по-прежнему основывается на установках времён Адольфа Гитлера: она выделяется своим энтузиазмом в отношении войны за чужие интересы. Следующий – Александр Хейг: он добился немногого, кроме заявления о том, что отвечает за покушение на Рональда Рейгана. Уильяма Роджерса затмил советник по национальной безопасности Генри Киссинджер, который в конце концов занял его место.

Если вернуться немного назад, Роберт Лансинг помог втянуть США в Первую мировую войну – один из самых глупых и контрпродуктивных шагов в американской истории. Чем больше смотришь вглубь истории, тем больше разнятся обстоятельства, что затрудняет любое сравнение.

И всё же лучшее, что можно сказать о Помпео, – это то, что он не втянул Америку в новые войны, несмотря на все свои усилия. Чаще всего он играл роль антидипломата, начиная оскорблять, требовать, настаивать, диктовать, угрожать, разглагольствовать и навязывать. Но он никогда не убеждал.

Результаты говорят сами за себя: в послужном списке администрации отсутствуют какие-либо заметные успехи, приносящие пользу США и соответствующие заявленной цели внешней политики – "Америка прежде всего". Было немного хорошего, много плохого – и кое-что действительно ужасное.

Нет "плюса" без "минусов"

Хорошим успехом стала самая важная дипломатическая инициатива президента Дональда Трампа: его открытая встреча с руководством Северной Кореи. Помпео вступил в должность в марте 2018 года, и первый саммит уже был запланирован. Эта инициатива потерпела неудачу в следующем году на втором саммите в Ханое (за который в этот раз отвечал Помпео).

Увы, госсекретарь растерял политические очки. По-видимому, не сделав ничего, чтобы разубедить президента в том, что Пхеньян готов сдать весь свой арсенал – в надежде, что Вашингтон благосклонно отнесётся к его будущим устремлениям. Этого никогда не произойдёт – особенно после того, как союзники обманули Ливию, которая отказалась от своих ракет и зарождающейся ядерной программы. Также Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном, требуя, чтобы Тегеран униженно отказался от своей независимой внешней политики. После этого КНДР легко может представить себе подобное жестокое обращение со стороны нынешней или будущей администрации.

Вашингтон также стремится к улучшению отношений с Индией, что является позитивным фактором. Однако, как и везде, нарушения прав человека почти полностью ускользают от внимания Помпео, если только они не используются как оружие против противника. Секретарь бодро держит в руках герб союзных диктаторов, когда они сажают в тюрьму, пытают и убивают. Так обстоит дело с премьер-министром Нарендрой Моди, который подстрекал к религиозным преследованиям, если напрямую не способствовал их росту.

Авраамическое соглашение между Израилем, Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами было новым достижением. Улучшение отношений между арабами и израильтянами полезно, хотя укрепление двух авторитарных режимов – нет. Бахрейнская суннитская монархия основывается на шиитском населении при поддержке саудовских военных; в то время как Эмираты, прозванные Пентагоном "маленькой Спартой" – как будто это комплимент, – использовали своих военных для совершения убийств и погромов в Йемене, прибегая к политической агрессии и экономической эксплуатации. Связанные с этим переговоры с Суданом были ещё хуже, поскольку они использовали неправомерное определение "террористического государства" для принуждения к признанию Израиля, что обязательно приведёт к подрыву демократии, которая ещё не вполне установилась после прошлогодней народной революции.

Минус на минус

Отрицательные примеры встречаются гораздо чаще. Например, Помпео пытался помешать очевидному желанию президента выйти из "бесконечных войн". Девятнадцати лет национального строительства в Афганистане вполне достаточно. США не должны участвовать в гражданской войне в Сирии. Ирак и его соседи способны и должны справиться с тем, что осталось от "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Госсекретарь сыграл не менее пагубную роль в Европе, подставив своего босса и, неслучайно, американский народ, призывая к увеличению трат и численности войск на континенте; даже когда Трамп подталкивал европейцев вкладывать больше в свою собственную оборону. Это бессмысленная стратегия: Вашингтон должен сократить расходы на оборону для государств, способных защитить себя, и позволить им самим решать, как действовать дальше.

Во многом такая же политика проводилась и в отношении Южной Кореи. Япония избежала большей части этого давления. Однако представим оборонительные возможности Японии и всего региона против Китая, если Токио будет тратить не 1% ВВП на свои вооружённые силы, а 2–3%. И почему бы им увеличить расходы, вместо того чтобы ожидать, когда американцы сделают эту работу за них?

Госсекретарь превратил права человека в политическое оружие, подорвав всякое доверие к себе по данному вопросу. Он плачет, критикуя Иран, – но преклоняется перед саудовскими королевскими особами, которые являются гораздо более жестокими убийцами. Он в ужасе от преступлений, совершённых венесуэльским режимом Мадуро, – но выражает любовь к египетскому Абделю Фаттаху ас-Сиси, который подавляет малейшую критику, и Реджепу Тайипу Эрдогану, который превращает Турцию в автократию. Помпео фактически выступил с новой инициативой в защиту неотъемлемых прав – при поддержке таких стран, как Саудовская Аравия, и других тираний.

Но есть кое-что и похуже. Использование санкций для того, чтобы попытаться уморить голодом народы Сирии и Венесуэлы, чтобы заставить их правительства уступить Америке, не просто аморально, но и неэффективно. Оба режима пережили многое и не склонны сдаваться.

По крайней мере, Венесуэла представляет географический интерес для Вашингтона. Сирия никогда не имела значения для безопасности США, и Помпео должен был поддержать усилия президента по возвращению домой всех американских войск. Сегодня американские и российские войска сталкиваются там из-за странного и незаконного захвата администрацией США сирийских нефтяных месторождений. Также необъяснимо усугубление шестидесятилетнего провала путём ужесточения санкций в отношении Кубы; в результате этого сильно пострадало частное предпринимательское сообщество, что стало серьёзным вызовом для политических властей в последние дни правления администрации Обамы.

Зацикленность на Иране, которая, по-видимому, исходит больше от Помпео, чем от Трампа, лучше всего может быть объяснена как поворот ближневосточной политики к Саудовской Аравии и Израилю. Результатом отказа от ядерного соглашения стало не что иное, как катастрофа. Иранцы отказались вести переговоры. Вместо этого они ускорили ядерную переработку, вмешались в движение танкеров в Персидском заливе, атаковали саудовские нефтяные объекты, а также американские базы и посольство в Ираке. Вместо того чтобы восстановить сдерживание, как предполагалось, госсекретарю оставалось только причитать и сетовать, что ему, возможно, придётся закрыть американское посольство в Багдаде.

Грубый и неумелый "эгоист"

Помпео возглавил позорную политику администрации в отношении Саудовской Аравии, помогая ей в агрессивной войне против обнищавшего Йемена. На протяжении большей части своего существования эта нация вела внутреннюю и внешнюю войну. Эр-Рияд решил вторгнуться, чтобы восстановить марионеточный режим у власти, превратив типичные внутренние раздоры в межконфессиональную войну, в которой Тегеран смог обескровить неэффективные саудовские вооружённые силы, которые были вооружены и поддерживались Пентагоном. Таким образом, госсекретарь превратил американское население в соучастников военных преступлений.

Ещё более глупо с геополитической точки зрения, что Помпео сравнил отступление Олбрайт к штампам Второй мировой войны с возвращением в реалии холодной войны. Россия – неприятный игрок, но она не угрожает американской безопасности. Европа способна сама себя защитить. Увы, постоянное нагромождение санкций без обеспечения выхода из кризиса гарантирует продолжение враждебности России и уклон в сторону Китая в этой растущей борьбе. Какой в этом смысл для Америки?

Наконец, Помпео был грубым, неумелым, наступательным "эгоистом", пытаясь начать возглавляемую США кампанию против Китайской Народной Республики. Пекин представляет собой серьёзную проблему, но далеко не первую с точки зрения безопасности. Никто не верит, что КНР планирует запустить армаду через Тихий океан для завоевания Гавайев. Речь идёт о готовности Вашингтона заплатить цену за то, чтобы навсегда рассматривать азиатско-тихоокеанские воды как американское озеро.

Что касается других вопросов, то США необходимо работать совместно с дружественными державами. Помпео сделал все возможное, чтобы отогнать потенциальных партнёров: например, G7 отказалась от его требования назвать COVID-19 вирусом из Уханя; и даже такие союзники, как Южная Корея, остались гораздо более взвешенными в своих отношениях с Китаем, решив не превращать своего крупного соседа во врага. В отношениях, которые обещают быть долгими и сложными, требуется подлинная и серьёзная дипломатия, которая, очевидно, лежит за пределами ограниченных возможностей Помпео.

Итоги неудачника

В личном плане он, по-видимому, злоупотреблял своим положением как в личных, так и в идеологических целях. Например, стремясь показать свою верность Эр-Рияду, он объявил "чрезвычайное положение", чтобы помешать оппозиции в Конгрессе и доставить боеприпасы саудовским военным, чтобы они могли убить больше йеменских гражданских лиц. Затем он попытался воспрепятствовать ведомственному расследованию, оказав давление на генерального инспектора и уволив его. Что побудило его с такой жадностью помогать правителю, который нарочито подл, безрассуден и даже преступен? Это – одна из величайших тайн его правления.

К сожалению, Помпео оказался одним из самых больших препятствий на пути к лучшей международной повестке дня президента. В речи, произнесённой в прошлом году (в которой он утверждал, что реализует внешнеполитическое видение отцов-основателей), Помпео очернил дипломатию Соединённых Штатов и её достижения, такие как открытие Кубы и Ирана для потенциально разрушительных внешних влияний – что является наиболее вероятной стратегией для стимулирования изменений в долгосрочной перспективе. Подобный подход больше соответствовал бы желанию Трампа иметь дело с такими странами, как Северная Корея и Иран.

Действительно, предоставленный самому себе, Помпео, скорее всего, ввергнет Америку в состояние войны с Ираном – и, возможно, также с Венесуэлой, Китаем и/или Россией. Его воинственность плохо служит американскому народу. То же самое и с его последовательной кампанией, сознательной или нет, по пресечению смелых, но некомпетентных попыток президента избежать в значительной степени бездумных практик, навязанных тем, что Бен Роудс называл "Кляксой" (the Blob) – внешнеполитическим истеблишментом, доминирующим в этой сфере.

Секретарь забыл, что его работа не заключается в том, чтобы продвигать свою личную идеологическую линию. Скорее, это продвижение интересов американского народа, с особым акцентом на защиту его жизни, территории, свобод, конституционного строя и процветания. В этом он неизменно терпел неудачу. Может быть, Помпео и не самый плохой госсекретарь в истории. Но он, несомненно, один из худших.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://www.theamericanconservative.com/articles/is-mike-pompeo-the-worst-secretary-of-state-in-history/

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".