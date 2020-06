Разбомбить и разойтись — плохая политика. Роберт Гейтс предостерегает США • 76 • Аналитика

Роберт Гейтс при вступлении в должность министра обороны, 2006 г.



Готовится к выходу книга бывшего министра обороны США (2006-2011 гг.) Роберта М. Гейтса «Exercise of Power: American Failures, Successes, and a New Path Forward in the Post-Cold War Period», посвященная успехам и провалам американской внешней политики в последние десятилетия. В свежем номере журнала «Foreign Affairs» опубликован отрывок из этой книги, в котором бывший министр критикует внешнеполитические методы американских властей, а также предлагает альтернативные решения.



Проблема лидерства

Р. Гейтс отмечает, что США сохраняют статус самой мощной в экономическом и военном отношении державы. Однако существуют объективные факторы, способные привести к потере мирового лидерства. Такой исход угрожает как самим США, так и всему миру. В связи с этим необходимо принимать меры для сохранения желаемого положения.



Бывший министр полагает, что после окончания "холодной войны" во внешней политике Вашингтона проявились серьезные ошибки, мешающие достижению поставленных целей. Главная – предпочтение военных методов разрешения проблем в ущерб другим.



Как показывает опыт последних десятилетий, использование военной силы вместо дипломатии, а также неправильное планирование боевых операций могут привести к самым серьезным последствиям. В первую очередь к тому, что поставленные задачи остаются нерешенными, а их дополняют новые вызовы. Проблемы накапливаются, и ситуация быстро ухудшается.



Ошибки планирования

Р. Гейтс напоминает несколько известных историй последнего времени, в которых США столкнулись с серьезными проблемами и не смогли выполнить поставленные задачи. Подобные примеры охватывают период от окончания Холодной войны и до нашего времени.



В 1993 г. администрация Билла Клинтона начала гуманитарную операцию в Сомали с целью борьбы с голодом. Затем операция переросла в миротворческую с параллельным выстраиванием государственных структур. Схожим образом обстояло дело в Ираке – там начали со свержения Саддама Хусейна, после чего пришлось захватывать территорию страны, строить новое государство и бороться с повстанцами. Наконец, в 2011 г. в Ливии все началось с защиты мирного населения, а затем переросло в борьбу с режимом Муаммара Каддафи – и погрузило страну в хаос.



Первая ошибка в этих ситуациях, по мнению Р. Гейтса, была связана с неправильным планированием. Перед началом подобной операции командование должно оценить реальную угрозу интересам США, а также поставить четкие и понятные цели. Также нужно определить необходимые силы и средства, возможные последствия и потери. Только после этого можно принимать решение о применении армии.





Пентагон — на данный момент основной внешнеполитический инструмент США

Отмечается, что выделяемые силы и средства должны соответствовать задачам. Кроме того, при изменении целей операции должна изменяться и выделенная группировка. Экономить или распылять силы нельзя, а действия командования не должны быть импульсивными или недостаточно активными – это стратегически неразумно и аморально в отношении собственных военных.



Ливийский пример

Р. Гейтс подробно рассматривает ситуацию вокруг Ливии и показывает, почему та операция привела к самым страшным результатам. Причиной этого стало именно неверное планирование. Бывший министр отмечает две главные ошибки – неоправданное расширение гуманитарной миссии до полноценной военной операции и неспособность наладить жизнь страны после ее боевых действий.



Изначально в рамках НАТО планировалось защитить население и оппозиционные движения Ливии от правительственных войск. Альянс имел возможность предотвратить столкновения армии и повстанцев, но было принято решение об уничтожении правительства в Триполи. После падения режима М. Каддафи помощь со стороны США оказалась ограниченной и не охватывала целый ряд ключевых областей. Вашингтон не стал помогать со строительством новых государственных институтов, с восстановлением армии и т.д.



В итоге коалиция в составе НАТО и арабских стран «разбомбила Ливию и разошлась по домам». Мирное население, защитой которого оправдывали вторжение, оставили без помощи. Все это привело к известным последствиям. Страна пребывает в руинах, а оружие ее бывшей армии разошлось по Африке и Ближнему Востоку, что стало проблемой в т.ч. и для США.



Не только армия

Бывший министр напоминает, что в годы «холодной войны» сверхдержавы противостояли в военном отношении опосредовано, через третьи страны – и большую роль во внешней политике играли дипломатические структуры. В новейшей истории роль дипломатов сократилась, однако обстановка в мире вновь меняется и требует возрождать эту сферу.



За исключением небольшого периода при президенте Дж. Буше, Конгресс на протяжении долгих лет выделяет Государственному департаменту недостаточные средства. Белый дом зачастую задвигает Госдеп на второй план, что тоже не способствует его нормальной работе. Внешнеполитическое ведомство подвергается справедливой критике за бюрократизм и низкую эффективность, но без него невозможно построение и укрепление внешнеполитического курса.



После Второй мировой войны важным инструментом для привлечения союзников для США стала развитая экономика. Однако после Холодной войны все изменилось, и в Вашингтоне решили, что экономика нужна не только для сотрудничества, но и для наказания неугодных. Политика санкций не способствует развитию добрых отношений с третьими странами и способна оттолкнуть потенциальных партнеров.





Центральный аппарат Госдепа. Ведомство предлагается реформировать и активнее использовать

До 1999 г. существовало и вело деятельность Информационное агентство США. Оно создавало представительства и библиотеки, распространяло различную печатную продукцию и поддерживало радиостанции. Однако его закрыли, а оставшиеся структуры передали Госдепу. Это стало серьезным ударом по «общественной дипломатии» и по продвижению американских интересов в третьих странах. Также под сокращения попало Агентство по международному развитию. Оно все еще существует, но вынуждено сворачивать программы ввиду уменьшения финансирования.



Реальные предложения

Р. Гейтс предлагает несколько мер, направленных на усиление и оптимизацию внешнеполитических средств и методов при сокращении негативных последствий. Существующая система, созданная по Закону о национальной безопасности 1947 г., устарела и нуждается в перестройке. К примеру, ведомства, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность, в ней не участвуют, но могут привлекаться при необходимости.



Военная сила остается важной составляющей внешнеполитических возможностей страны. При этом ее следует развивать, в т.ч. за счет грамотного использования и правильного планирования операций. Вместе с армией важнейшими инструментами должны быть дипломатия и экономика. Госдеп предлагается сделать основным невоенным средством для взаимодействия с другими странами.



Р. Гейтс отмечает излишнюю бюрократию и неоправданное внимание развитым странам в ущерб взаимодействию с развивающимися. Необходима перестройка этой структуры, а также изменение внутренней культуры ведомства. В структуре Госдепа нужно возродить полноценное Информационное агентство, распущенное в прошлом.



Сохранить лидерство

По мнению Р. Гейтса, для сохранения мирового лидерства необходимы все доступные методы и средства – военные, дипломатические и иные. Армия должна сохранять свою роль, но ее следует применять умеренно и по подобающим поводам. Невоенные силы возьмут на себя всю прочую работу в мирное время. Все эти средства нужно развивать в равной мере.



Как отмечает бывший министр, большинство американцев желает видеть не только экономические и военные успехи своей страны. Еще одно важное желание – чтобы все прочие рассматривали США как ведущую страну и борца за свободы. В обозримом будущем намечается новое многостороннее противостояние, и для получения таких результатов нужны новые методы.



Таким образом, Роберт Гейтс предлагает перестроить внешнеполитические системы и процессы, сделав их максимально гибкими и способными реагировать на любые вызовы. Но нынешняя администрация США придерживается иного мнения. Она сохраняет имеющееся положение дел и предпочитает решать проблемы максимально быстро и грубо. Однако санкции и угрозы применения силы не всегда помогают как при решении актуальных задач, так и в перспективе. Прислушаются ли к мнению Роберта Гейтса – большой вопрос. То же касается и сохранения мирового лидерства в будущем. 