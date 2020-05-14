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Разбогатеть на пандемии: чьи акции растут во время кризиса

14 мая 2020, 10:55  •  188 • Аналитика

Эпидемия COVID-19 не просто сотрясла, а обрушила основные мировые фондовые рынки. По оценкам наиболее авторитетных международных финансовых организаций, глобальная экономика вошла в период рецессии, равной которой не было со времен Великой депрессии, до нынешнего года считавшейся самым глубоким ее кризисом. Кому война, а кому мать родна! Поговорка подтвердила свою актуальность в нынешнее смутное время. По всему свету нашлись компании, чьи акции, несмотря на разгул коронавируса, не падают, а растут в цене. Какие же именно?




Прежде всего стоит обрисовать общие тенденции, которыми сегодня обусловлено процветание вполне определенных видов бизнеса. Кто может оказаться в выигрыше в дни, когда огромная часть человечества болеет или находится в вынужденной самоизоляции? Правильно, те, кто продает товары и услуги, наиболее востребованные именно в такой ситуации. Фармацевты, ритейлеры, занимающиеся дистанционными продажами, компании, предлагающие клиентам досуг и развлечения, которым можно предаваться не выходя из дома. Это в наиболее упрощенном виде. Теперь перейдем к конкретике.

Вполне ожидаемо поднялись в цене бумаги таких компаний по производству медицинских препаратов, как Gilead Sciences Inc (+14%) и Moderna (+94%). Первая из фирм приступила к проведению тестов на пригодность к лечению коронавируса препарата ремдесивир, который ранее успешно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. Вторая и вовсе заявила об успешной разработке вакцины против этого заболевания, как, кстати, и еще одна корпорация – хорошо всем известная Johnson and Johnson. Эта фирма, впрочем, и так себя неплохо чувствует благодаря широчайшему спектру выпускаемых товаров гигиенического назначения, сегодня востребованных чрезвычайно.

Как бы плохо ни обстояли дела, а кушать, как известно, хочется всегда. Замечательно идут дела у тех представителей индустрии общественного питания, которые к моменту начала пандемии уже имели налаженную систему производства готовой еды на вынос и доставки ее потребителям. Следи лидеров Domino’s Pizza Inc (+21%), Papa John’s (+155%) и McDonald’s (+50%). Оно, конечно, не очень полезно для здоровья, зато ни тебе походов в магазин, ни готовки.

Не меньше выиграли от всеобщей самоизоляции и прочие «киты» в области ритейла, которые были лидерами в области интернет-продаж еще тогда, когда мир ни о каком COVID-19 и слыхом не слыхивал. Amazon (+51%), eBay (+ 48%), Alibaba (+ 25%) – онлайн-продавцы нынче воистину процветают! То же самое можно сказать и о ведущих мировых платежных системах — Visa (+ 32%), Mastercard (+41%), и весьма популярном (прежде всего в США) PayPal (+44%). При интернет-шопинге – самое то, что нужно. Да и для покупок в магазинах тоже предпочтительнее – многие медики считают денежные купюры одними из лучших переносчиков коронавируса.

Если кинотеатры и парки аттракционов в настоящее время находятся на грани полного разорения, то те, кто способен обеспечить запертым в четырех стенах людям просмотр любимого фильма или возможность погрузиться в красочный и захватывающий мир сетевых или индивидуальных компьютерных игр, напротив, на подъеме. Electronic Arts и Activision Blizzard (+35% обе), Sony (+28%, в первую очередь благодаря Sony Playstation), ну и, конечно, Microsoft (+37%). Всем им заставившая оставаться дома миллионы людей пандемия однозначно пошла на пользу. Как и тем, кто обеспечивает техническую сторону процесса, – корпорациям-поставщикам компьютерного «железа». Тут можно назвать Nvidia (+69%), AMD (+59%), Intel (+43%).

А что в России?


Вообще, данное утверждение касается всех компаний, чья деятельность напрямую связана с Интернетом, для многих превратившимся сегодня и в рабочее место, в «зону отдыха» и в единственную возможность для общения. Тут, кстати говоря, мы переходим уже к несомненным успехам отечественного бизнеса.

Каждая акция Mail.ru Group подорожала на 63%, Yandex — на 35%. Кстати, Google вырос только на 28%. Естественно, этими проектами список российских везунчиков не ограничивается. Выросли в цене акции «Фармстандарта» — по уже названным выше причинам. Также весьма выиграли от кризиса отечественные компании, занимающиеся добычей золота, наиболее успешной среди которых можно назвать «Полюс». Ничего удивительного: в смутные времена ничего так не растет в цене и востребованности, как этот благородный металл.

Пандемия, судя по некоторым обнадеживающим признакам, идет на спад. Кризис же в мировой экономике, вполне возможно, только начинается. Кому из счастливчиков удастся удержаться наверху, а для кого удача станет временной?

По оценкам аналитиков, пусть даже люди прекратят панически запасаться лекарствами и антисептиками, пусть они снова будут предпочитать домашнюю еду гамбургерам и пицце с доставкой на дом, значительная часть торговли и индустрии развлечений все так же останется в дистанционной сфере. Так что как минимум доброй половине компаний из приведенного выше списка (в том числе и российских) падение цен на их акции, скорее всего, не грозит и после ухода коронавируса.
Александр Харалужный

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