Разбираться с Израилем Россия и Иран отправили Хезболлу

На днях иностранные СМИ обнародовали интересные детали закулисных переговоров между Москвой и Тель-Авивом. Похоже, Россия имеет некоторые интересы на Голанах, но, будучи связанной определенного рода обязательствами перед Израилем, не хочет быть сама замешана в каких-либо операциях на территории этого спорного участка земли. Оттого, как пишут западные журналисты, она поручила Хезболле обосноваться на Голанских высотах. Правда, пока совершенно неясно зачем. Тем не менее, такие выводы можно сделать, исходя из того, что высокопоставленные члены израильские властей за последнее время несколько раз обращались к Москве с просьбой вывести бойцов шиитской группировки из этого проблемного района. Согласно источникам в правительстве еврейского государства, Хезболла в последнее время чрезвычайно активна в юго-западной Сирии. Настолько, что ей даже удалось создать «вооруженные ячейки» на территории Голанских высот, в восточной их части.

Есть информация, согласно которой сам Биньямин Нетаньяху просил Владимира Путина избавить его от переживаний, связанных с Хезболлой. И нельзя сказать, что это не дало никакого эффекта. Нет, Хезболла уходила, правда, через несколько дней или максимум неделю приходила снова. Что ж, в Тель-Авиве не стали сильно унывать и, разочаровавшись в неэффективности российского участия, начали делать то, что они умеют лучше всего — бомбить Сирию. Удары по юго-западной части страны связывают именно с Хезболлой. В результате последней атаки в начале июля были убиты шестнадцать членов этой вооруженной группировки, которые засели в восточных Голанах. И так как дипломатически вопрос решить не удалось, то господин Биби видит выход только в одном — в учащении атак на Сирийскую арабскую республику.

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Насчет же Хезболлы сообщается, что на Голанах она занимается продвижением двух вещей. Первая — укрепление власти Дамаска. Все-таки юго-запад САР — колыбель революции. Здесь начались первые выступления против власти Асада, отсюда же и пошла гражданская война, в последствие распространившаяся на территорию всего государства. Так что народ тут потенциально опасный и в любой момент может снова передумать насчет своей покорности режиму. А вот вторая задача для «Партии Аллаха» (перевод названия «Хезболла» — авт.) традиционна — строить козни против Израиля. По сути, с этой целью в свое время и создавалась Хезболла. Согласно израильским источникам, шииты активно подготавливают почву для полноценной военной агрессии против «сионистского образования».

Может показаться, что опасения Тель-Авива напрасны — все-таки обладая по меркам региона одной из мощнейших армий, Израиль может без проблем подавить любые попытки военной агрессии против себя со стороны отсталой в военном плане вооруженной группировки. Возможно, это так, однако для ЦАХАЛ любые конфликты с Хезболлой всегда заканчивались не самым лучшим образом. Взять хотя бы Вторую ливанскую войну, продлившуюся всего месяц (12 июля — 14 августа 2006 — авт.). Да, ЦАХАЛ действовал эффективно и во многом добился того, чего хотели власти Израиля, однако потери сторон были сопоставимыми — Хезболла потеряла больше двухсот бойцов, Израиль — примерно полторы сотни. При этом разрушения в северной части еврейского государства были значительными — со стороны Ливана на протяжении всей войны сюда прилетали снаряды. Разумеется, помимо разрушений были и жертвы со стороны гражданских. В общем, Хезболла, несмотря на недостаток вооружений, является грозной силой, способной нанести немало ущерба тому, с кем воюет. Да что об этом говорить — мы всем могли заметить фанатичную воинственность членов этой группировки в Сирии, где Хезболла нанесла много поражений врагам Башара Асада. Вопрос в том, насколько реально здесь вмешательство России и ее связь во всей этой истории с ливанской партией.

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Наш источник в военном руководств РФ сообщает, что роль России в этом вопросе значительно преувеличена Израилем. Никакого сговора с Хезболлой нет, но есть один момент, из которого всю эту историю и раздувают. В свое время Тель-Авив настаивал на том, чтобы определенные силы, которые Израиль считает враждебными, были отодвинуты от Голанских высот. Речь шла об иранцах. В итоге, Москва согласилась похлопотать за Нетаньяху — нам удалось убедить персов уйти подальше. На 70−80 километров. Вроде бы все нормально. Но сейчас израильтяне вдруг заявляют, что Хезболла включалась в договор по умолчанию. Мол, ее тоже надо было отодвинуть. Но об этом не было речи, кроме того, по соглашениям, заключенным с другими сторонами сирийского конфликта, было начато перемещение основных сил Хезболлы на запад Сирии — к границе с Ливаном. То есть бойцы группировки перебрались ближе к дому. Насчет же Голан — активность Хезболлы в этом районе наблюдается давно. Она на не занятых ЦАХАЛ территориях орудовала еще до начала войны в Сирийской арабской республике. Так что претензии Тель-Авива сейчас выглядят как капризы. В руководстве РФ такое поведение Израиля уже начинает вызывать возмущение, поэтому есть вероятность, что в ближайшее время будут предприняты шаги, которые могут не понравиться Тель-Авиву.

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