Разбираемся, зачем Нацгвардии США стелс-истребители 5-го поколения F-35 • 80 • Аналитика

Истребители F-35 находятся на вооружении не только Военно-воздушных сил США, но и американской Национальной гвардии. Возникает вопрос, зачем, по сути Внутренним войскам США, нацгвардейцам, собственные стелс-истребители?







Первые самолеты пятого поколения F-35 поступили на вооружение Национальной гвардии США чуть менее года назад, в сентябре 2019 года. 19 сентября на базе Национальной гвардии Вермонта в Берлингтоне состоялась торжественная передача истребителей 158-му истребительному крылу авиации Национальной гвардии. Представители корпорации Lockheed Martin отметили гордость за то, что поставили летчикам Национальной гвардии уже пятое поколение самолетов.



Основные задачи авиации Национальной гвардии США

Американскую Национальную гвардию иногда сравнивают с советскими и российскими Внутренними войсками и современной Росгвардией. Но на самом деле, это не совсем корректное сравнение. Национальная гвардия США, включая и ее авиационную часть – Воздушную гвардию США, являет собой скорее действующий резерв вооруженных сил и решает целый спектр задач, не свойственных полицейским формированиям. Эти задачи, в частности, объясняют и необходимость наличия в составе Национальной гвардии США не просто авиационных подразделений, а воздушных сил, оснащенных современными самолетами-истребителями.



Главная боевая задача Воздушной гвардии США – защита американского воздушного пространства, то есть она выполняет функции авиации ПВО. Патрулирование воздушного пространства, защита важнейших объектов на территории США, перехват воздушных судов – успешное выполнение этих задач требует от Воздушной гвардии США особого внимания к своему авиапарку.



В состав Воздушной гвардии США входит 81 авиационное крыло, которые распределены между штатами в пропорциях от 1 до 5 авиакрыльев на каждый штат, в зависимости от его важности и наличия объектов на его территории. Кроме того, авиация Национальной гвардии регулярно участвует в боевых операциях за пределами США. Так, летчики Воздушной гвардии, как составной части Нацгвардии США, сражались в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане и участвовали во многих других конфликтах.



Поэтому на вооружении Воздушной гвардии США состоят все типы самолетов, используемые и ВВС США, за исключением стратегических бомбардировщиков. Но нельзя не отметить тот факт, что авиационная техника в подразделения Воздушной гвардии обычно поступала значительно позже, чем в ВВС и авиацию ВМС, поэтому сейчас основу воздушной мощи Национальной гвардии по-прежнему составляют устаревающие Boeing F-15C/D и Lockheed Martin F-16.





Первую эскадрилью F-35A командование решило передать Воздушной гвардии Вермонта. Ожидается, что она заменит самолеты F-16C/D, которые в настоящее время находятся на вооружении авиации Национальной гвардии. Поскольку полеты на F-35 потребуют от пилотов новых навыков, организована переподготовка летчиков Воздушной гвардии в учебном центре. В 2023 году американское руководство планирует оснастить F-35A истребительные крылья Воздушной гвардии в штате Висконсин и штате Алабама, а затем поставить новые самолеты эскадрильям в Айдахо, Мичигане, Флориде и Техасе.



Чем вызвана необходимость поставок F-35

Очевидно, что появление F-35 в составе авиационных подразделений Национальной гвардии повысит их боеспособность и, соответственно, защищенность американского воздушного пространства. В частности, благодаря появлению F-35, Национальная гвардия сможет перехватывать самые современные вражеские воздушные объекты в случае их появления в небе над американской территорией.



Поскольку сейчас американское руководство рассматривает в качестве вероятных противников Россию и Китай, Воздушная гвардия должна обладать самолетами, способными противостоять российской и китайской авиации. Так как потенциал ВВС КНР и РФ растет, авиации Нацгвардии США приходится соответствовать вызовам времени.







Также повысится и боевой потенциал авиации Нацгвардии в случае ее использования за пределами США, где ей может понадобиться решать самые разнообразные задачи – от ударов по объектам противника до противоборства в воздухе с самолетами государств, обозначаемых США как противники. Истребители F-35 находятся на вооружении не только Военно-воздушных сил США, но и американской Национальной гвардии. Возникает вопрос, зачем, по сути Внутренним войскам США, нацгвардейцам, собственные стелс-истребители?Первые самолеты пятого поколения F-35 поступили на вооружение Национальной гвардии США чуть менее года назад, в сентябре 2019 года. 19 сентября на базе Национальной гвардии Вермонта в Берлингтоне состоялась торжественная передача истребителей 158-му истребительному крылу авиации Национальной гвардии. Представители корпорации Lockheed Martin отметили гордость за то, что поставили летчикам Национальной гвардии уже пятое поколение самолетов.Американскую Национальную гвардию иногда сравнивают с советскими и российскими Внутренними войсками и современной Росгвардией. Но на самом деле, это не совсем корректное сравнение. Национальная гвардия США, включая и ее авиационную часть – Воздушную гвардию США, являет собой скорее действующий резерв вооруженных сил и решает целый спектр задач, не свойственных полицейским формированиям. Эти задачи, в частности, объясняют и необходимость наличия в составе Национальной гвардии США не просто авиационных подразделений, а воздушных сил, оснащенных современными самолетами-истребителями.Главная боевая задача Воздушной гвардии США – защита американского воздушного пространства, то есть она выполняет функции авиации ПВО. Патрулирование воздушного пространства, защита важнейших объектов на территории США, перехват воздушных судов – успешное выполнение этих задач требует от Воздушной гвардии США особого внимания к своему авиапарку.В состав Воздушной гвардии США входит 81 авиационное крыло, которые распределены между штатами в пропорциях от 1 до 5 авиакрыльев на каждый штат, в зависимости от его важности и наличия объектов на его территории. Кроме того, авиация Национальной гвардии регулярно участвует в боевых операциях за пределами США. Так, летчики Воздушной гвардии, как составной части Нацгвардии США, сражались в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане и участвовали во многих других конфликтах.Поэтому на вооружении Воздушной гвардии США состоят все типы самолетов, используемые и ВВС США, за исключением стратегических бомбардировщиков. Но нельзя не отметить тот факт, что авиационная техника в подразделения Воздушной гвардии обычно поступала значительно позже, чем в ВВС и авиацию ВМС, поэтому сейчас основу воздушной мощи Национальной гвардии по-прежнему составляют устаревающие Boeing F-15C/D и Lockheed Martin F-16.Первую эскадрилью F-35A командование решило передать Воздушной гвардии Вермонта. Ожидается, что она заменит самолеты F-16C/D, которые в настоящее время находятся на вооружении авиации Национальной гвардии. Поскольку полеты на F-35 потребуют от пилотов новых навыков, организована переподготовка летчиков Воздушной гвардии в учебном центре. В 2023 году американское руководство планирует оснастить F-35A истребительные крылья Воздушной гвардии в штате Висконсин и штате Алабама, а затем поставить новые самолеты эскадрильям в Айдахо, Мичигане, Флориде и Техасе.Очевидно, что появление F-35 в составе авиационных подразделений Национальной гвардии повысит их боеспособность и, соответственно, защищенность американского воздушного пространства. В частности, благодаря появлению F-35, Национальная гвардия сможет перехватывать самые современные вражеские воздушные объекты в случае их появления в небе над американской территорией.Поскольку сейчас американское руководство рассматривает в качестве вероятных противников Россию и Китай, Воздушная гвардия должна обладать самолетами, способными противостоять российской и китайской авиации. Так как потенциал ВВС КНР и РФ растет, авиации Нацгвардии США приходится соответствовать вызовам времени.Также повысится и боевой потенциал авиации Нацгвардии в случае ее использования за пределами США, где ей может понадобиться решать самые разнообразные задачи – от ударов по объектам противника до противоборства в воздухе с самолетами государств, обозначаемых США как противники. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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