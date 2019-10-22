Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра

На Украине погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Причиной стало крушение вертолета, на котором он летел. Подробности сообщает украинское издание "Цензор".

Инцидент случился в понедельник, 21 октября, в Полтавской области. Вертолет модели Robinson 44 по неизвестной пока причине рухнул на землю. Пилот скончался на месте. Издание утверждает, что пилотом был украинский экс-министр. Отмечается, что вертолет вылетел из Киева и разбился около 16:00 вблизи села Тарасенково.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил собеседник издания. По его информации, за штурвалом находился именно Кутовой", - пишет "Цензор".

Напомним, что Тарас Кутовой с 2016 по 2018 год занимал должность министра аграрной политики и продовольствия. Кроме того, политик успел побывать депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов.

В МВД Украины официально подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб бывший министр Кутовой.