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Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра
22 октября 2019, 02:24 • 80 • Политика
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета, сообщают украинские СМИ. Помимо экс-министра в катастрофе никто не пострадал.
На Украине погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Причиной стало крушение вертолета, на котором он летел. Подробности сообщает украинское издание "Цензор".
Инцидент случился в понедельник, 21 октября, в Полтавской области. Вертолет модели Robinson 44 по неизвестной пока причине рухнул на землю. Пилот скончался на месте. Издание утверждает, что пилотом был украинский экс-министр. Отмечается, что вертолет вылетел из Киева и разбился около 16:00 вблизи села Тарасенково.
Напомним, что Тарас Кутовой с 2016 по 2018 год занимал должность министра аграрной политики и продовольствия. Кроме того, политик успел побывать депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов.
В МВД Украины официально подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб бывший министр Кутовой.
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