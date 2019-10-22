Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В поисках российского следа: как спецслужбы США и Великобритании нашли «связь» м...
Соскучились по курортам Египта? На саммите "Россия - Африка" Путин и а...
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
"Шароварников опять поймали на вранье!": Слова главы "Нафтогаз Ук...
Главная / Политика

Разбился на вертолете: На Украине сообщили о смерти экс-министра

22 октября 2019, 02:24  •  80 • Политика
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолета, сообщают украинские СМИ. Помимо экс-министра в катастрофе никто не пострадал.
На Украине погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. Причиной стало крушение вертолета, на котором он летел. Подробности сообщает украинское издание "Цензор".
Инцидент случился в понедельник, 21 октября, в Полтавской области. Вертолет модели Robinson 44 по неизвестной пока причине рухнул на землю. Пилот скончался на месте. Издание утверждает, что пилотом был украинский экс-министр. Отмечается, что вертолет вылетел из Киева и разбился около 16:00 вблизи села Тарасенково.
"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил собеседник издания. По его информации, за штурвалом находился именно Кутовой", - пишет "Цензор".
Напомним, что Тарас Кутовой с 2016 по 2018 год занимал должность министра аграрной политики и продовольствия. Кроме того, политик успел побывать депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов.
В МВД Украины официально подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб бывший министр Кутовой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
22 октября 2019, 02:24
Путин ввел Вышинского в состав СПЧ
21 октября 2019, 23:09
Новым председателем СПЧ назначен Фадеев
21 октября 2019, 23:09
"Шароварников опять поймали на вранье!": Слова главы "Нафтогаз Украины" опровергли спустя всего сутки
21 октября 2019, 23:09
Указ Путина: Президент России включил в состав СПЧ освобождённого с Украины Вышинского
21 октября 2019, 21:09
Путин и Макрон заявили о необходимости уважения суверенитета Сирии
22 октября 2019, 02:24
"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, но не заморачиваясь с ваучерами и объяснениями - Пронько
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2019, 02:09
В поисках российского следа: как спецслужбы США и Великобритании нашли «связь» между ...
22 октября 2019, 02:24
Ушаков рассказал об исходящей от официального Киева «невнятице»
22 октября 2019, 02:24
Никаких гендерных различий: Всем новозеландским морякам разрешили наклеивать накладны...
22 октября 2019, 00:39
Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев
22 октября 2019, 02:24
"Дело Чубайса живет": Правительство Медведева готовит новую приватизацию, н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.