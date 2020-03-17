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Разбежались по норам
17 марта 2020, 17:35 • 11 • Карикатуры
В Риге впервые за несколько десятилетий отменили шествие ветеранов Латышского легиона СС. Причиной стал режим чрезвычайного положения, введенный из-за вспышки коронавируса. Из-за карантина собравшиеся на мероприятие ограничились возложением цветов к монументу Свободы.
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