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Разбежались по норам

17 марта 2020, 17:35  •  11 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В Риге впервые за несколько десятилетий отменили шествие ветеранов Латышского легиона СС. Причиной стал режим чрезвычайного положения, введенный из-за вспышки коронавируса. Из-за карантина собравшиеся на мероприятие ограничились возложением цветов к монументу Свободы.

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