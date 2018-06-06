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Разбазариватель казенных мостов

06 июня 2018, 16:24  •  111 • Карикатуры

Актер Михаил Ефремов в шутку предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост. По словам артиста, ради такого подарка Киев даже забудет разногласия с Россией из-за полуострова.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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