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«Разбалансировка элиты США»: как информация СМИ о «связях» России с талибами может быть использована против Трампа
01 июля 2020, 01:55 • 59 • В мире
Минобороны США не имеет доказательств «сговора» между Москвой и «Талибаном»*, о котором сообщали американские СМИ. Об этом заявили в Пентагоне. Ранее издание The New York Times выпустило материал, в котором говорилось, что российские спецслужбы якобы выплачивали талибам денежные вознаграждения за убийство солдат коалиции во главе с США. При этом Дональд Трамп «осведомлён» о действиях РФ, но не предпринимает никаких шагов. Москва и Вашингтон опровергли информацию. Тем не менее аналитики полагают, что демократы начнут раскручивать эту историю, чтобы навредить имиджу американского президента перед ноябрьскими выборами.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан, 28 ноября 2019 Reuters © Tom Brenner
Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами*. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
«Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в заявлении Пентагона.
Как отметил Хоффман, Пентагон относится со всей серьёзностью к вопросу безопасности американских сил в Афганистане и во всём мире.
В свою очередь, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал Россию к «более конструктивной политике» по Афганистану. Представитель альянса также акцентировал внимание на том, что стабильность в этой республике отвечает интересам не только США и НАТО.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США опубликовала статью, где утверждалось, что российская сторона якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных Соединённых Штатов и коалиции, действующей в Афганистане. По версии издания, глава Белого дома Дональд Трамп был проинформирован об этом, однако администрация президента не предприняла никаких действий. При этом в материале не приводятся доказательства соответствующих тезисов. Как пишет NYT, данную информацию получили американские спецслужбы во время допросов захваченных «повстанцев».
Ответная реакция
Стоит отметить, что данные американской газеты уже опровергли в США, России и Афганистане.
Так, 28 июня Дональд Трамп обвинил издание The New York Times во лжи, отметив, что авторы материала не в состоянии предоставить какие-либо свидетельства, которые бы говорили о правдивости публикации.
«Распространители фейковых новостей из The New York Times должны раскрыть свой «анонимный источник». Но они не могут, потому что этого «человека», похоже, вообще не существует!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Трамп также назвал статью NYT заказной и подчеркнул, что никто не докладывал ему о связях России с талибами.
В тот же день глава Нацразведки США Джон Рэтклифф также опроверг сообщения американских СМИ.
«Я подтвердил, что ни президент США, ни вице-президент не информировались о разведданных, на которые ссылается в своём вчерашнем материале газета The New York Times», — отмечалось в официальном Twitter руководителя разведслужбы.
Днём позже Трамп уточнил, что разведка Соединённых Штатов не признала достоверными данные о якобы причастности российской стороны к случаям гибели американских военнослужащих в Афганистане, а потому и не сообщила ему эту информацию. При этом в Белом доме отметили, что в разведывательном сообществе США отсутствует единая позиция относительно достоверности появившихся в СМИ сообщений, связанных с деятельностью России в Афганистане.
Российская сторона также заявляла, что сведения, представленные журналистами NYT, не соответствуют действительности.
29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью NBC News назвал «чушью» сообщения о якобы причастности России к атакам талибов на американских военных в Афганистане. По словам Пескова, «просто нелепо» распространять такую информацию.
Ранее обвинения отвергло и посольство России в США, назвав их «безосновательными». Как подчеркнули в диппредставительстве, газета The New York Times старается придумать новые фейковые истории для «обвинения русских», не обладая реальной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по урегулированию ситуации в Афганистане.
МИД РФ, в свою очередь, назвал статью NYT «незатейливым вбросом».
«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Движение «Талибан» также опровергло публикацию NYT о связях с Россией, подчеркнув, что недостоверная информация распространяется в том числе с целью создать препятствия для ухода войск США из Афганистана. Об этом говорится в заявлении организации.
«Подтверждающих документов нет»
Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, «история в изложении NYT с самого начала носила характер хайли лайкли».
«Вероятность того, что это фейк — 100%. Об этом также свидетельствуют показания значительной части представителей спецслужб США, которые посчитали информацию недостоверной. А это означает, что американская сторона не обладает подтверждающими документами», — отметил аналитик.
По словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, «нет ничего удивительного», что недостоверные данные были опубликованы именно в The New York Times.
«Издание за последнее время очень сильно деградировало, поскольку его редакционная политика связана с попытками любой ценой воевать с Трампом. По этой причине газета публикует любые домыслы, которые могут хоть как-то навредить главе Белого дома», — заявил эксперт в разговоре с RT.
При этом Евстафьев указывает, что фейковая информация американских журналистов «странным образом» получила отклик «на очень серьёзном уровне» в Пентагоне и Североатлантическом альянсе.
«Это показывает абсолютно разбалансированное состояние американской элиты, в том числе и силовых структур, которые начинают суетиться по поводу уже откровенных фейков. То же самое касается и руководства НАТО, которое на фоне этих сообщений решило лишний раз пожурить Россию. При этом всерьёз информацию NYT ни в блоке, ни в американском Минобороны не воспринимают. Но сказать сейчас, в разгар антироссийской и антитрамповской истерии в США, что это просто ерунда, они не могут», — пояснил аналитик.
«Использовать в своих целях»
При этом демократы сочли статью в The New York Times основанием для новых обвинений как в адрес России, так и в адрес Дональда Трампа, отмечают эксперты.
В частности, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что глава Соединённых Штатов намеренно игнорирует «любые обвинения», связанные с РФ.
«Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», — заявила она в интервью ABC News.
Пелоси также обратилась с официальной просьбой к главам Нацразведки и ЦРУ прояснить возможный «сговор» РФ с талибами.
«Отказ президента противодействовать русским также ставит под угрозу жизни в регионе в то время, когда афганское правительство и Соединённые Штаты ведут крайне важные мирные переговоры с талибами», — указывается в письме, опубликованном на её официальном сайте.
В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер также обвинил 45-го президента США в том, что он не обращает внимания, как Россия якобы нарушает существующие нормы.
«Если мы что-то и узнали за последние три года, так это то, что президент Трамп склонен игнорировать или прощать противоправные действия Путина», — написал он на своей станице в Twitter.
Как отметил Владимир Брутер, такого рода заявления представителей Демпартии говорят о том, что эта политическая сила «решила раскрутить фейковую историю о «связях» России с талибами, чтобы использовать её в своих целях по дискредитации Трампа».
При этом Дмитрий Евстафьев полагает, что демократы в данном случае играют с огнём — своим стремлением в очередной раз обвинить главу Белого дома в бездействии они могут навредить имиджу Соединённых Штатов в целом.
«Американские военные и спецслужбы находились в процессе очень тонких и крайне неоднозначных переговоров с «Талибаном» относительно примирения и того, чтобы дать возможность США безопасно вывести свои войска из Афганистана. И теперь, когда демократы начали копать всю эту историю глубже, могут всплыть реальные факты о договорённостях между американскими силовиками и «Талибаном», о выплатах американцев этой организации или же о поставках ей вооружений со стороны Соединённых Штатов. Однако в Демпартии этого не осознают», — констатировал эксперт.
Между тем Москве никак «не вредит та фальшивка, которую опубликовали в NYT», — полагает Евстафьев.
«В России посмеялись над этим, расставили точки над «i» для мировой общественности и пошли дальше», — заключил аналитик.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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