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Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно
12 октября 2020, 05:05 • 91 • Аналитика
Крики с места, смех и брань – на 15-й сессии Генассамблеи ООН советская делегация держалась шумно. Апофеозом "непарламентского поведения" стал поступок Никиты Хрущева: во время очередного заседания, 12 октября 1960 года, советский лидер стал стучать по столу ботинком.
Прогнать с Генассамблеи "хулиганов" было невозможно. Они представляли не просто одну из сотни стран, а СССР. Ограничились штрафом. Советская сторона заплатила $10 000: как говорится, получите "за бой посуды".
Зашкал эмоций
Что тогда обсуждали в Нью-Йорке, мало кто помнит. Но про "ботинок Хрущева" знают многие. Для одних он символ политической силы, для других – клоунская выходка. Третьи считают, что никакого ботинка не было. Однако сохранились исторические фото: Никита Хрущев за столом, на столе перед ним – его ботинок. Точнее, легкий светлый полуботинок. "Есть доказательства, что Хрущев стучал", – говорит член Российской ассоциации историков-американистов Евгений Соболев:
"Я объясняю это эпатажностью Хрущева. Ассамблея обсуждала вопрос, связанный с деколонизацией Африки. Западные страны продвигали свой подход, а Хрущев настаивал на противоположной советской позиции. Он всегда выступал очень эмоционально. В этом смысле был нехарактерным советским лидером. Его эмоции играли как положительную, так и отрицательную роль, в том числе во внешней политике Советского Союза".
Отчего больше всего взвился Хрущев? В одном "недружественном выступлении" была проведена параллель между африканскими странами и теми европейскими, которые входили в социалистический блок.
И тут слово на "х"
Свидетели событий рассказывают: полуботинок на столе Хрущева появился случайно. Будто бы он шел на заседание, кто-то сзади наступил ему на пятку, обувь слетела, Никита Сергеевич останавливаться не стал, дошел до места и сел полуобутый. А когда перед ним поставили то, что он потерял, то надевать не спешил: крутил в руке, рассматривал подошву. Так советский лидер пытался сдерживать себя, демонстрируя безразличие к тому, что говорил в этот момент делегат от Филиппин. Но вот филиппинец предложил: давайте внесем в декларацию о деколонизации Африки еще и страны Восточной Европы, потому что их "поглотил Советский Союз". И тогда советская делегация затопала ногами, заколотила кулаками, а Никита Хрущев несколько раз пристукнул полуботинком. По залу прошел смех вперемежку с возмущенным гулом, подскочили фотографы, и Хрущев понял: дерзкого филиппинца надо дожать не по-детски. Вышел на трибуну и обозвал его "американским холуём". Вот это действительно было обидно. Но адекватного перевода слова "холуй" так никто и не нашел. Как не нашелся и смельчак, который бы вписал в "африканскую декларацию" страны Восточной Европы.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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