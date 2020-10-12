Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Главная / Аналитика

Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно

12 октября 2020, 05:05  •  91 • Аналитика
© AP Photo
Крики с места, смех и брань – на 15-й сессии Генассамблеи ООН советская делегация держалась шумно. Апофеозом "непарламентского поведения" стал поступок Никиты Хрущева: во время очередного заседания, 12 октября 1960 года, советский лидер стал стучать по столу ботинком.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Выступление председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева на сессии Генеральной Ассамблее ООН в рамках официального визита советской правительственной делегации в США. Нью-Йорк. сентябрь 1959 год
Прогнать с Генассамблеи "хулиганов" было невозможно. Они представляли не просто одну из сотни стран, а СССР. Ограничились штрафом. Советская сторона заплатила $10 000: как говорится, получите "за бой посуды".
Зашкал эмоций
Что тогда обсуждали в Нью-Йорке, мало кто помнит. Но про "ботинок Хрущева" знают многие. Для одних он символ политической силы, для других – клоунская выходка. Третьи считают, что никакого ботинка не было. Однако сохранились исторические фото: Никита Хрущев за столом, на столе перед ним – его ботинок. Точнее, легкий светлый полуботинок. "Есть доказательства, что Хрущев стучал", – говорит член Российской ассоциации историков-американистов Евгений Соболев:
"Я объясняю это эпатажностью Хрущева. Ассамблея обсуждала вопрос, связанный с деколонизацией Африки. Западные страны продвигали свой подход, а Хрущев настаивал на противоположной советской позиции. Он всегда выступал очень эмоционально. В этом смысле был нехарактерным советским лидером. Его эмоции играли как положительную, так и отрицательную роль, в том числе во внешней политике Советского Союза".
© AP Photo
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в Белтсвилле, США. 1959 год
Отчего больше всего взвился Хрущев? В одном "недружественном выступлении" была проведена параллель между африканскими странами и теми европейскими, которые входили в социалистический блок.
И тут слово на "х"
© РИА Новости
Никита Хрущев
Свидетели событий рассказывают: полуботинок на столе Хрущева появился случайно. Будто бы он шел на заседание, кто-то сзади наступил ему на пятку, обувь слетела, Никита Сергеевич останавливаться не стал, дошел до места и сел полуобутый. А когда перед ним поставили то, что он потерял, то надевать не спешил: крутил в руке, рассматривал подошву. Так советский лидер пытался сдерживать себя, демонстрируя безразличие к тому, что говорил в этот момент делегат от Филиппин. Но вот филиппинец предложил: давайте внесем в декларацию о деколонизации Африки еще и страны Восточной Европы, потому что их "поглотил Советский Союз". И тогда советская делегация затопала ногами, заколотила кулаками, а Никита Хрущев несколько раз пристукнул полуботинком. По залу прошел смех вперемежку с возмущенным гулом, подскочили фотографы, и Хрущев понял: дерзкого филиппинца надо дожать не по-детски. Вышел на трибуну и обозвал его "американским холуём". Вот это действительно было обидно. Но адекватного перевода слова "холуй" так никто и не нашел. Как не нашелся и смельчак, который бы вписал в "африканскую декларацию" страны Восточной Европы.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
10 октября 2020, 09:05
Зачем Путин напомнил американцам о своем коммунистическом прошлом
09 октября 2020, 08:20
Польша спасает "Северный поток — 2"
09 октября 2020, 04:40
Медленное авто – быстрые пули: последний день короля Югославии
08 октября 2020, 19:30
Лично и почти в кулачок: почему Меркель шушукается за спиной своего МИДа?
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
10 октября 2020, 09:05
Первый русский нобелиат по литературе
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дан...
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
11 октября 2020, 21:45
Алиев сделал важное заявление: К переговорам готов
11 октября 2020, 21:45
Армения раскрыла схему поставки в Баку "гуманитарных" беспилотников от &quo...
11 октября 2020, 23:35
Вылечить COVID за три дня: Военная клиника подняла Первого на ноги. Но что будет с лю...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
08 октября 2020, 16:45
Владимир Зеленский едет в Пекин за 20 миллиардами долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.