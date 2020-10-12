Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно

Что тогда обсуждали в Нью-Йорке, мало кто помнит. Но про "ботинок Хрущева" знают многие. Для одних он символ политической силы, для других – клоунская выходка. Третьи считают, что никакого ботинка не было. Однако сохранились исторические фото: Никита Хрущев за столом, на столе перед ним – его ботинок. Точнее, легкий светлый полуботинок. "Есть доказательства, что Хрущев стучал", – говорит член Российской ассоциации историков-американистов Евгений Соболев:

Свидетели событий рассказывают: полуботинок на столе Хрущева появился случайно. Будто бы он шел на заседание, кто-то сзади наступил ему на пятку, обувь слетела, Никита Сергеевич останавливаться не стал, дошел до места и сел полуобутый. А когда перед ним поставили то, что он потерял, то надевать не спешил: крутил в руке, рассматривал подошву. Так советский лидер пытался сдерживать себя, демонстрируя безразличие к тому, что говорил в этот момент делегат от Филиппин. Но вот филиппинец предложил: давайте внесем в декларацию о деколонизации Африки еще и страны Восточной Европы, потому что их "поглотил Советский Союз". И тогда советская делегация затопала ногами, заколотила кулаками, а Никита Хрущев несколько раз пристукнул полуботинком. По залу прошел смех вперемежку с возмущенным гулом, подскочили фотографы, и Хрущев понял: дерзкого филиппинца надо дожать не по-детски. Вышел на трибуну и обозвал его "американским холуём". Вот это действительно было обидно. Но адекватного перевода слова "холуй" так никто и не нашел. Как не нашелся и смельчак, который бы вписал в "африканскую декларацию" страны Восточной Европы.