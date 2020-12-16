«Раз Москва молчит, значит, виновата»: Лавров назвал ущербным подход Запада к обвинениям России из-за Навального

Попытки Запада обвинить Россию в отравлении Алексея Навального ущербны, что очевидно любому вменяемому человеку, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что забавно читать публикации, в которых западные партнёры через СМИ предъявляют очередные обвинения в адрес Москвы. При этом, по его словам, страны Запада не желают выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов.

В России уже привыкли к тому, что страны Запада, предъявляя какие-либо претензии Москве, делают это не по официальным каналам, а через средства массовой информации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Загребе.

«Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны, просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России — будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное или тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили... Все эти новости забавно читать», — сказал Лавров.

По его словам, манера, в которой преподносятся эти сообщения, свидетельствует о том, что у западных партнёров отсутствует наличие этических норм, навыков нормальной дипломатической работы, а также свидетельствует о «нежелании выполнять международно-правовые нормы, когда речь идёт об установлении фактов».

«Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты про отравление Навального, которые были обнаружены германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

За последние несколько дней в западной прессе были опубликованы несколько материалов.

12 декабря британская газета The Sunday Times со ссылкой на «анонимные источники» в западных спецслужбах сообщила, что Алексея Навального якобы пытались отравить дважды — сначала отравляющее вещество «нанесли» на его одежду перед его рейсом из Томска в Москву, повторно — перед тем, как начался перевод Навального из больницы скорой помощи №1 в Омске в берлинскую клинику «Шарите».

Клиника «Шарите» в Берлине

Reuters

© Michele Tantussi

Позднее американский телеканал CNN, британский портал Bellingcat и немецкое издание Spiegel опубликовали совместный материал, в котором утверждают, что знают имена «сотрудников ФСБ», якобы пытавшихся несколько раз безуспешно отравить Навального.

В Кремле подчёркивают, что подобные сообщения уже даже тяжело подвести под понятие Fake News.

«Всё-таки The Sunday Times — воскресное чтиво такое, в халате. Как бы вам сказать... Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно (охарактеризовать. — RT) ёмким английским словом... есть такое английское слово — bullshit (чушь. — RT). Вот это — bullshit», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев также напомнил, что, когда Алексей Навальный находился под наблюдением врачей в БСМП-1 в Омске, то к нему в палату могли пройти только ограниченное число людей и медицинских работников — был выставлен тройной кордон.

«То отделение, где он находился, — отделение реанимации токсикологического центра. Она более усилена, чем обычная реанимация. Режим там ещё более жёсткий, это не красная зона, это посильнее будет», — пояснял Сабаев.

Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо на борту самолёта. В омской больнице Навальному диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

По требованию семьи пострадавшего перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Алексей Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок». Через месяц пребывания в стационаре он был выписан из больницы и выразил желание вернуться в Россию.

В октябре главы МИД стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным. Ограничительные меры были введены против ряда российских граждан, под них подпал в том числе и директор ФСБ Александр Бортников.

В ноябре 56 из 193 членов ОЗХО в связи с открытием 25-й сессии организации подписали заявление о том, что Алексей Навальный пострадал от вещества из группы «Новичок». При этом российская делегация заявила, что Германия нарушила нормы Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), когда отказалась сотрудничать с Россией по ситуации с Навальным.

10 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказал, что просил допустить российских специалистов к расследованию произошедшего. По словам главы государства, прокуратура РФ неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования.

«А по большому счёту надо бы допустить наших специалистов, о чём я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российские специалисты готовы приехать в другие страны, в том числе в ФРГ, во Францию и в Нидерланды, к специалистам, утверждающим, что в анализах Навального найдены боевые отравляющие вещества.

«Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?» — сказал российский лидер.

Владимир Путин также указал, что в России проводится проверка по инциденту с Навальным.