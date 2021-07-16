Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Интрига квартала 95. Запад решил, кто будет следующим президентом Украины
Главная / Аналитика

Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"

16 июля 2021, 08:45  •  415 • Аналитика
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
В ходе недавнего визита в Берлин Владимир Зеленский планировал одержать решительную "перемогу" над газопроводом "Северный поток — 2" (СП-2). Однако результатом стал оглушительный провал — даже по оценкам украинских экспертов.
А на вчерашней встрече Меркель с Байденом реальностью окончательно стал новый статус-кво. СП-2 запустят. Украина станет еще беднее — хотя ущерб украинской экономике от утраты российского рынка многократно более значим, чем потеря полутора-двух миллиардов долларов транзитных платежей. Фантастические требования о предоставлении денежной компенсации и продлении транзита на 10-15 лет не будут удовлетворены. Зато Украина сможет получить какие-то деньги за продажу газотранспортной системы (ГТС) или передачу ее в управление "западным партнерам" — правда, не всей целиком, а только части, которая будет оставаться рентабельной при небольших объемах прокачки. Кстати, со временем эту продажу/передачу объявят большим успехом, поскольку только она сможет обеспечить необходимые объемы газа для самой Украины.
А ведь еще буквально на прошлой неделе мощное заявление о беспочвенности утверждений по поводу завершения строительства СП-2 сделал в Вильнюсе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: "Слухи о том, что СП-2 завершен или будет завершен, они на самом деле сегодня беспочвенны, и вопрос СП-2 лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литвы и Украины. — Прим. ред.), европейских партнеров".
Да и за несколько часов до встречи Зеленского с Меркель пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что его шеф поехал в Берлин не за деньгами: "Про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство СП-2. Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию".
По итогам же мероприятия стало очевидно, что о прекращении строительства речи, конечно, не велось, а в отношении Донбасса Меркель заявила о необходимости имплементации Украиной "формулы Штайнмайера". Ну а касательно ГТС прозвучало только неопределенное заявление канцлера о заинтересованности в том, чтобы Украина продолжила быть транзитной страной для российского газа.
Тогда же вышло интервью генерального директора компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергея Макогона, в котором он назвал единственно приемлемым для страны вариантом после запуска СП-2 "новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний". В тот же день это утверждение дословно повторил Зеленский.
Похоже, у пребывающего несколько месяцев в истерике по поводу СП-2 официального Киева вырисовываются контуры "хотелок". Раз предотвратить появление газопровода не получилось, а денег никто не даст, то нужно хотя бы заставить "агрессора" щедро оплачивать содержание украинской ГТС. Причем 10-15 лет — это исходные условия для торга. В итоге Зеленскому и дополнительных пяти лет было бы достаточно — как раз хватит на два президентства.
Но выполнение этих мечтаний Киева не очень вписывается в европейское законодательство, в частности в Третий энергопакет ЕС, к которому Украина присоединилась. Он ведь не только о разделении добычи и транспортировки газа. Под соусом снижения цен для потребителей энергопакет направлен против внешних добывающих компаний (в первую очередь против "Газпрома") и имеет целью перераспределение их прибыли в пользу европейских газораспределительных компаний, трейдеров и тому подобных. Он предполагает переход от долгосрочной контрактной схемы поставок газа по оговоренной цене на спотовую с биржевыми ценами. А долгосрочные договоры на транзит газа замещаются бронированием трубопроводных мощностей на год, квартал, месяц и сутки вперед.
Контракт на транзит газа, заключенный между "Газпромом" с одной стороны и "Нафтогазом Украины" и ОГТСУ — с другой, является в этом смысле неким гибридом. Он предусматривает бронирование объемов прокачки. Но при этом заключен сразу на пять лет и предполагает кабальный принцип "качай или плати". Эти два положения совсем уж прямо букве Третьего энергопакета не противоречат, но не соответствуют его духу. А принцип "качай или плати" вообще применяется преимущественно в англосаксонском праве и в другой регуляторной конструкции. В нагрузку к этому "гибридному" контракту "Газпрому" пришлось еще и выплатить "дань" в 2,9 миллиарда долларов — согласно сомнительному решению Стокгольмского арбитража.
Но заключение "Газпромом" невыгодного контракта в 2019 году было вынужденным — из-за неготовности СП-2 и инфраструктуры "Турецкого потока". Европейцы с радостью согласились на такую форму, поскольку она гарантировала им поставки, а в придачу частично вешала содержание Украины на Россию. Сегодня у "Газпрома" просто отсутствует причина подписывать с Украиной аналогичное соглашение. А европейцам будет трудно аргументировать необходимость его заключения, поскольку ничего подобного не требует даже их законодательство.
К слову, в прошлом году закончился долгосрочный контракт на транзит газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа", и поляки заранее отказались от его продления, поставив "Газпром" перед необходимостью перехода на бронирование мощностей. В Варшаве, повысив плату за транзит на 2021 год на 16,5%, подсчитывали дополнительные барыши от столь удачной оплеухи "Газпрому". Но если на газовый год с октября 2020-го до октября 2021 года "Газпром" выкупил у них 90% мощностей, то на следующий не стал выкупать их вовсе.
После запуска СП-2 польская труба будет выполнять исключительно балансирующую функцию с небольшими объемами бронирования. Но если у Польши есть хотя бы планы (пусть и фантастические) перестройки своей газовой системы под норвежский газ, а главное — деньги на содержание трубы, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого. И, пожалуй, единственный вариант для нее сохранить хоть какой-то транзит, а значит, и доступ к виртуальному реверсу российского газа (вариант нормализации отношений пока не просматривается) — это продажа или передача своей ГТС внешним игрокам. Украинская "перемога" над "Газпромом" 2019 года неизбежно должна была превратиться в "зраду" — что и происходит. Но украинцам ее подадут под видом еще одной триумфальной победы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






415
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 09:50
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
14 июля 2021, 09:05
Украина сделает свою энергетику зеленой уже в этом году
15 июля 2021, 09:50
"Америке больше не подняться": почему в этом уверены американцы
14 июля 2021, 09:05
Литва дает отпор "белорусской гибридной агрессии"
13 июля 2021, 20:15
Лесть как политический капитал Вячеслава Володина
15 июля 2021, 09:50
За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
12 июля 2021, 15:50
Леонид Кучма пытается спрятать в России своего зятя-миллиардера, опасаясь американской фемиды
11 июля 2021, 04:05
На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
11 июля 2021, 13:15
Молдавские унионисты напали на российского миротворца
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.