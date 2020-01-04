«Раз и навсегда осудить»: повлияет ли на Киев призыв послов Израиля и Польши отказаться от героизации Бандеры

Послы Израиля и Польши в Киеве выступили с совместным заявлением, осудив чествование основоположников украинского национализма, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с гитлеровцами. 1 января в ряде городов Украины радикалы отметили 111 лет со дня рождения Степана Бандеры. По мнению экспертов, нынешние власти страны продолжают закрывать глаза на действия националистов, и воздействовать на них можно только путём экономических санкций.

Послы Польши и Израиля на Украине раскритиковали чествование в этой стране деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА)*. Соответствующее заявление глав дипломатических представительств опубликовано на официальном сайте посольства Польши на Украине и на официальной странице посольства Израиля в Twitter.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в обращении, подписанном послом Польши на Украине Бартошем Цихоцким и главой израильской дипмиссии Джоэлем Лионом.

В списке людей, которые, по словам послов, «активно пропагандировали этнические чистки», но чествуются на Украине, — лидер украинских националистов Степан Бандера, его конкурент за главенство в этой среде «нацистский коллаборант Андрей Мельник», «антисемитский и антипольский писатель» Иван Липа и его сын Юрий. Последний именуется в заявлении творцом «расистской теории украинской расы».

Послы Польши и Израиля отмечают, что 1 января на здании Киевской городской государственной администрации был вывешен баннер с портретом Бандеры. А Львовский областной совет ранее постановил выделить средства из госказны на чествование в 2020 году памяти Мельника, а также Ивана и Юрия Лип.

В беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что «все эти люди запятнали себя сотрудничеством с гитлеровской Германией, причём в самой позорной форме».

По мнению политолога Владимира Корнилова, польский и израильский послы могли бы продолжить список одиозных националистов первой половины XX века, которых сегодня возвеличивают на Украине.

«Это действительно пособники нацизма. Эти люди оправдывали холокост, организовывали уничтожение польского и еврейского населения. Но больше всего они истребили всё-таки украинцев, — заявил Корнилов в интервью RT. — Конечно, чествование на современной Украине таких антигероев, военных преступников должно вызывать обеспокоенность и в тех странах, чьё население пострадало от рук этих бандитов. В первую очередь это Польша, Израиль, Россия».

В русле «традиций»

Напомним: 1 января на Украине националисты традиционно отмечают день рождения Степана Бандеры. В этом году факельные шествия состоялись как в украинской столице, так и в других городах страны.

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С момента распада СССР в 1991 году деятели украинского националистического движения, многие из которых запятнали себя сотрудничеством с гитлеровцами, стали считаться на Украине героями. Имена нацистских коллаборантов были закреплены даже в названиях улиц, преимущественно на Западной Украине.

После государственного переворота в 2014 году началась экспансия «бандеровских» топонимов на Восток. Так, в Киеве вместо Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина появились проспекты имени Бандеры и командира УПА Романа Шухевича. В Одессе вместо улицы Гайдара — улица Ивана и Юрия Лип. В том же городе улицу, носившую имя погибшего от рук бандеровцев писателя Романа Галана, переименовали в честь командира его убийц — Шухевича.

Несмотря на перемены в руководстве, продолжает отмечать день рождения Бандеры и Украинский институт национальной памяти.

Хотя выигравший президентские выборы в прошлом году Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании позиционировал себя в качестве «умеренного кандидата», решительного отказа от политики чествования нацистских коллаборантов на Украине не произошло. Сам Зеленский ещё в преддверии второго тура в апреле 2019 года заявил, что для части населения страны Степан Бандера — «герой» и это, по его мнению, «классно».

В июле во Львовской области с воинскими почестями в присутствии действующих военнослужащих ВСУ и госчиновников перезахоронили останки бойцов дивизии СС «Галичина».

В ноябре 2019 года Украина вместе с США отказалась поддержать резолюцию ООН по борьбе с героизацией нацизма.

В своём новогоднем поздравлении 31 декабря после ремарки о том, что в украинском паспорте «нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец», Зеленский заявил о необходимости объединиться тем и другим, потому что, по его мнению, кто-то убедил людей, что эти различия важны, а на самом деле у всех жителей Украины одинаковое видение будущего.

Владимир Зеленский

AFP

© Sergei CHUZAVKOV

Олег Сенцов парировал высказывание президента, заявив, что ему небезразлично, к примеру, название улиц и он хочет ходить «по проспекту Бандеры, а не Сталина». В свою очередь, телеведущая Янина Соколова предложила президенту переименовать улицу Банковую, где находится его офис в Киеве, в честь Бандеры, если ему «всё равно». Мэр Тернополя Сергей Надал в эти же дни сообщил, что обратился к Зеленскому с просьбой вернуть Степану Бандере звание героя Украины (оно было посмертно присвоено Виктором Ющенко, но это распоряжение отменил позже Виктор Янукович).

Идеологическая глухота

Традиционно наиболее резко против чествования нацистских коллаборантов на Украине выступает Россия. Так, в сентябре департамент информации и печати МИД России призвал «официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, а их заокеанских друзей — прислушаться к голосу разума и не поддерживать подобные позорные мероприятия».

В октябре ряд членов конгресса США обратились к госсекретарю Майку Помпео с призывом признать украинский добровольческий полк «Азов» террористической организацией. По словам конгрессменов, в рядах этого вооружённого формирования служат открытые неонацисты. Однако обращение осталось без внимания главы Госдепа.

Бойцы «Азова»

globallookpress.com

© Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com

Как отмечает Владимир Корнилов, хотя Польша и Израиль периодически выступают с осуждением возвеличивания на Украине пособников нацистов, их партнёры за океаном не горят желанием урезонить Киев.

«США и тем более Канада, где министром иностранных дел недавно была потомок украинских коллаборационистов, закрывают на это глаза. Им абсолютно всё равно, будут ли на Украине пропагандировать нацистские идеи. Им главное — использовать Украину в борьбе против России, против всего русского. Ради этих целей они закроют глаза на любые военные преступления прошлого», — утверждает эксперт.

Поэтому, по его мнению, не стоит ждать, что совместное заявление израильского и польского послов будет услышано украинскими властями.

«Для того чтобы там что-то поменялось, требуется бороться экономическими и какими-либо другими методами. Если бы Польша и Израиль ввели санкции против Украины, тогда это могло бы способствовать тому, чтобы Киев заметил недовольство со стороны этих стран», — считает Богдан Безпалько.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).