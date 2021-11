Райское наслаждение: Валиева победила на этапе Гран-при в Сочи • 203 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Турнир по фигурному катанию Гран-при России Rostelecom Cup последние годы проходил исключительно в Москве. Но в этот раз его организаторы (в связи с изменениями размеров многих столичных ледовых площадок под хоккейные матчи) приняли решение перенести соревнования в субтропический Сочи, тем самым добавив на карту этапов серии Гран-при 2021 по-настоящему уникальную точку маршрута. Ноябрьский Сочи встретил одних из лучших фигуристов мира своим традиционным осенним набором: плюс 20 на улице, опустевшие после летнего нашествия отдыхающих пляжи, с потерянно блуждающими по ним продавцами вареной кукурузы, и олимпийский ледовый дворец "Айсберг", окруженный заснеженными вершинами кавказских гор, изумрудно-зелеными лужайками и жизнерадостными пальмами. © РИА Новости / Нина Зотина Мировой рекорд в черную пятницу Счастливая возможность 26 и 27 ноября покружиться вокруг тропических деревьев на вершине ледового айсберга, нежась в лучах сочинского ласкового солнца, от России в соревнованиях женщин выпала Майе Хромых, Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой. © РИА Новости / Александр Вильф Майя Хромых, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева Все три россиянки перед заключительным этапом Гран-при имели отличные шансы пробиться в финал серии, который с 9 по 12 декабря пройдет в японской Осаке. Для этого Майе и Лизе нужно было попасть на сочинский пьедестал (Камилу устраивал даже 4-й результат) и не дать бельгийке Луне Хендрикс, удачно выступившей на этапе в Турине, подняться выше третьего места. Существовал и более захватывающий расклад, при котором, в случае победы бельгийки, все четыре вышеназванные фигуристки получали путевки в Осаку. Но короткие программы у женщин, прошедшие в день, когда весь мир охватила потребительская лихорадка, подобный вариант сразу же перевели в категорию фантастики. Пятница, 26 ноября, получилась действительно черной в первую очередь для бельгийки и нашей Майи: Хендрикс не удалось выполнить тройной флип (вместо него была лишь одинарная бабочка), а Хромых провалила каскад, упав на первом прыжке — тройном лутце. Обе сразу чебурахнулись, соответственно, на шестое и пятое предварительные места, с которых если и можно было попасть на турнир в Осаку, то разве что только в качестве зрителей. Исправлять поникшее настроение российских болельщиков, заполнивших сочинскую арену, в срочном порядке пришлось Валиевой и Туктамышевой. И если Елизавета, едва восстановившись после простуды, откаталась на своем уже привычном высочайшем уровне, героически справившись со всеми прыжковыми элементами (в том числе и тройным акселем) и заработав внушительные 80,10 баллов, то Камила, представ перед публикой в новом фиалковом платье, вновь выдала прокат из серии "само совершенство". © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Женщины. Короткая программа Ворвавшись в черную пятницу в торговый фигурнокатательный центр, ученица Этери Тутберидзе сорвала настоящий куш: за свое волшебно-порхающее выступление на музыку Кирилла Рихтера, в котором чистейшим образом были исполнены тройной аксель, флип и каскад лутц+тулуп, Камила получила рекордные 87,42 балла. Благодаря этому сумасшедшему результату (на сочинских соревнованиях среди мужчин (!) Валиева была бы третьей) россиянка стала единовластной обладательницей комплекта мировых рекордов в женском фигурном катании по набранным баллам за все программы (за короткую, произвольную и по общей сумме). В итоге к произвольным прокатам на этапе в Сочи Камила подходила уже чуть ли не в статусе легенды. Помешать в субботу остановить этот айсберг, сметающий на своем пути любые фигурнокатательные титаники, теоретически могла лишь Туктамышева, занимавшая на тот момент предварительное второе место. От Хромых же требовалось решить задачу более реальную, а именно догнать и перегнать расположившуюся на третьем месте после коротких программ с результатом 69,37 американку Мэрайю Белл, которой Майя проигрывала после пятничных стартов чуть менее пяти баллов (64,72). Майя Хромых: четыре оборота вокруг луны В субботу сильнейшую разминку в соревнованиях произвольных программ открывала бельгийка Луна Хендрикс. Ее прокат, как и днем ранее, вновь не стал откровением: первые два прыжковых элемента фигуристка выполнила с помарками, и заявка Хендрикс на участие в финале Гран-при постепенно начала скрываться в плотном сочинском тумане, как вечерняя луна скрывается за вершиной горы Ахун. Мерайя Белл выступила чуть лучше бельгийки, набрав в произвольной программе 140,98 балла, но и их американке в итоге не хватило, чтобы пробраться на пьедестал этапа Гран-при в Сочи. Первой же из россиянок, сразу после того, как луна окончательно скрылась за горизонтом, на лед сочинской арены вышла Майя Хромых, чтобы под звуки аргентинского танго попытаться в последний момент успеть на самолет "финал Гран-при в Осаке", посадку на который уже начали объявлять. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа Майе в субботу нужно было обязательно забыть о серьезной неудаче, случившейся с ней в черную пятницу, сжать кулаки и показать весь свой максимум, на который она только способна. Ведь такой уникальный шанс, как путевка в финал Гран-при, упускать в подобной ситуации ни в коем случае было нельзя. И первыми же прыжковыми элементами россиянка бесстрашно выполнила два четверных тулупа: стартовый ультра-си в каскаде с двойным прыжком получился идеальным и на солидные плюсы от судей, второй — с небольшой помаркой на выезде. Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка Подобный мощный старт в исполнении Хромых практически сразу снял все вопросы и сомнения о том, кто присоединится к дружной компании Анны Щербаковой и Алены Косторной, уже находившихся в самолете, улетающем в Осаку. Более того, после отважных четырех оборотов вокруг луны, во время которых Майя игриво помахала разочарованной бельгийке, 15-летняя россиянка безошибочно исполнила и оставшуюся часть программы, получив от судей за свой прокат шикарные 154,97 балла, тем самым показав второй результат в произвольных программах на этапе в Сочи. © The International Skating Union Судейский протокол Майи Хромых за произвольную программу Юной дебютантке взрослого сезона, несмотря на сильнейшую конкуренцию, удалось совершить в женском фигурном катании настоящий прорыв. Еще год назад никто не верил, что ей будут покоряться прыжки ультра-си, а уже в этом сезоне Майя Хромых крушила ими самых серьезных соперниц на международных турнирах. С серебром этапа Гран-при в Турине и бронзовой медалью в Сочи она без подготовки ворвалась в шестерку лучших фигуристок мира! Поздравляем! Лиза, позвони мне! Субтропический Сочи, балующий теплой погодой практически в любое время года, в эту субботу накрыл по-настоящему знойный циклон: на лед арены Айсберг вышла та, из-за которой женщины всего мира стараются срочно убрать от экранов своих мужей, чтобы лишний раз, как говорится, не доводить до греха. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа К слову, одного такого товарища от этого одурманивающего неокрепшие мужские умы циклона сочинские дамы все-таки не уберегли. И прямо в эфире Первого канала на весь мир показали, как некий разгоряченный молодой человек неистово размахивал плакатом "ЛИЗА, ПОЗВОНИ МНЕ", на котором был написан, видимо, его номер телефона. Поэтому неудивительно, что после того, как императрица фигурного катания в образе горячей восточной красотки выпорхнула на лед "Айсберга", на всех сочинских пальмах тут же поспели кокосы, Черное море прогрелось до августовских температур, ну а сам айсберг просто потек. Елизавета начала свой пьянящий прокат с двух ультра-си прыжков — тройных акселей, — первый из которых в каскаде с двойным тулупом получился просто идеальным, на втором же случилась мелкая оплошность при приземлении. Далее в ее восточной и сладкой, как сочинская чурчхела, программе никаких ошибок и даже помарок обнаружено не было, и под ликование зрителей Елизавета, получив от судей 149,13 балла, успешно завершила свое выступление не только на этапе в Сочи, но и на отборочных турнирах серии Гран-при. © The International Skating Union Судейский протокол Елизаветы Туктамышевой за произвольную программу Определенно, в субботнем прокате Туктамышевой, даже несмотря на ее фирменный позитивный драйв, ощущалась некая осторожность и аккуратность, связанная в первую очередь с недавно перенесенной фигуристкой болезнью. Поэтому особенно ценно и значимо выглядит ее серебряная медаль в Сочи и заработанная путевка в финал Гран-при. Поздравляем Императрицу с этим великолепным результатом и, безусловно, тоже с надеждой будем ждать от нее звонка! Камила Валиева: райское наслаждение Заключительной произвольной программой не только в Сочи, но и во всем отборочном цикле турниров серии Гран-при 2021 в соревнованиях женщин-одиночниц, стало "Болеро" Камилы Валиевой. © РИА Новости / Александр Вильф Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Женщины. Произвольная программа Россиянка выходила на лед "Айсберга", немного уже подтаявший после жаркого проката Императрицы, не испытывая такого уж сильного соревновательного давления, какое было, например, у той же Майи Хромых. Учитывая отрыв Камилы в семь баллов после коротких программ от ближайшей преследовательницы Елизаветы Туктамышевой, чтобы попасть в Осаку ей достаточно было откатать произвольную программу даже без ультра-си элементов. Но с первых же аккордов "Болеро" стало понятно, что в субботу, под тенью сочинских пальм, зрители Айсберга и всего мира получат от проката Валиевой самое настоящее райское наслаждение. Три идеально исполненных четверных прыжка (два из которых в каскаде), безупречный тройной аксель, лутц, риттерберг, каскад из тройного флипа и тулупа, от вращения которых в центре Черного моря образовывались настоящие цунами, феноменальная пластика и космическая хореография — выступление Камилы в очередной раз расширило границы возможного в женском фигурном катании, обновив два мировых рекорда, установленных ею же в октябре на этапе SkateCanadа. За свой прокат россиянка получила такие баллы, которые позволили бы ей выиграть не только женский турнир в Сочи, но и соревнования у мужчин. 185,29 — вот новый ориентир в произвольных программах для одиночниц на ближайшие, наверное, лет сто. Если, конечно, Камила вновь не обновит его уже в финале Гран-при, куда она отправится будучи фигуристкой, которую обыграть теперь могут разве что только мужчины. © The International Skating Union Судейский протокол Камилы Валиевой за произвольную программу То, что вчера сотворила Камила, можно назвать только одним словом — сумасшествие. Ощущение, что она является настоящим фигурнокатательным совершенством без каких-либо слабых мест: ученица Тутберидзе катается настолько идеально, насколько это вообще возможно представить. Еще парочка таких выступлений, и Валиева может превратиться в некий спортивный аналог героя романа Зюскинда "Парфюмер". Когда для того, чтобы свести с ума толпу и доставить ей райское наслаждение, Камиле достаточно будет просто появиться на льду — настолько феноменальных результатов она добилась всего лишь за пару месяцев своего дебютного взрослого сезона. Получив в Сочи за обе программы невероятные 272,71 балла (напомним, что до ледового пришествия Валиевой рекорд принадлежал Алене Косторной с суммой на 23 балла меньше — 247,59), Камила завоевала золотую медаль Гран-при России и отобралась в финал турнира. Поздравляем! Великолепная пятерка Второй раз в этом сезоне на турнире серии Гран-при весь пьедестал заняли российские фигуристки, триумфально выступив на Rostelecom Cup. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при России 2021 В Сочи Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых повторили успех наших одиночниц на этапе Гран-при Канады, когда из Ванкувера с медалями вернулись те же Валиева с Туктамышевой и Алена Косторная. Собственно, все вышеперечисленные фигуристки, а также Анна Щербакова благодаря своим блестящим выступлениям на этапах серии Гран-при завоевали себе право выступить в финале турнира в Осаке. К российской великолепной пятерке в Японии присоединится еще и хозяйка соревнований Каори Сакамото, которая, чего уж там лукавить, оказалась в шестерке лучших из-за неожиданного и досадного снятия с этапов Гран-при травмированных Александры Трусовой и Дарьи Усачевой, которым от всей души желаем скорейшего выздоровления. И очень надеемся, что Сашу и Дашу мы все-таки сможем увидеть уже на ближайшем чемпионате России, мини-репетиция которого по-большому счету и пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.







