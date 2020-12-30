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Район обстреливается: Русский патруль приостановил сопровождение машин на сирийской трассе
30 декабря 2020, 04:05 • 50 • В мире
Российские военные приостановили сопровождение машин на трассе в Сирии. Причиной такого решения стало обострение обстановки в районе трассы М4.
Российский патруль на время приостановил сопровождение гражданских авто по сирийской трассе М4. Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник, причиной стало обострение обстановки на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса.
Известно, что в регионе начались обстрелы со стороны поддерживаемой Анкарой сирийской вооружённой оппозиции. По информации SANA, артобстрелы населённых пунктов вынуждают жителей покидать свои дома и перемещаться в более спокойные районы.
Контр-адмирал Вячеслав Сытник заметил, что на данный момент российская военная полиция помогает сирийцам на наблюдательных постах в провинции Ракка.
В воскресенье в ЦПВС сообщили о направлении подразделений военной полиции в район сирийского населённого пункта Айн-Иса для стабилизации обстановки. По словам Сытника, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договорённости о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.
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