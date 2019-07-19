Рай, превращенный в Апокалипсис: Атоллы Маршалловых островов радиоактивнее Чернобыля и Фукусимы

Это показали недавние исследования, проведенные учеными Колумбийского университета. Анализ взятых на 11 островах образцов почвы показал, что последствия ядерных испытаний, которые проводились во времена холодной войны. Невероятно высокий уровень радиации отмечен на острове Бикини. Содержание плутония в почве в тысячу раз превышает аналогичные показатели Чернобыля.

И это вполне понятно: взрыв только одной водородной бомбы "Кастл Браво", который был проведен здесь в 1954 году, оказался в тысячу раз мощнее обеих атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. В результате взрыва, оказавшегося в три раза мощнее, чем предполагали американцы, полностью исчезли три острова, а посередине атолла появился огромный кратер.

В общей же сложности в период с 1946 по 1958 годы на Бикини были взорваны 23 ядерных устройства.

Самый же высокий уровень заражения отмечен на атолле Ронгелап, который, как предполагают исследователи, использовался в качестве "могильника" радиоактивных отходов.

После взрыва бомбы "Кактус" который американские военные провели на острове Рунит, здесь также образовался кратер. Спустя пару десятилетий американские военные решили использовать его в качестве временно хранения загрязненных отходов, оставшихся от других испытаний – пепла от взрывов и радиоактивного грунта. После этого сверху был залит бетонный купол толщиной всего 45 сантиметров и диаметров в 115 метров.

Из-за того, что "могильник" считался временным, его дно не было выровнено и забетонировано. По мнению ученых, велика вероятность того, что уже происходит постепенно вымывание радиоактивных отходов в Тихий океан.