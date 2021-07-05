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Равные люди: Мишустин назвал условия сотрудничества РФ с иностранным бизнесом

05 июля 2021, 06:00  •  107 • Политика
Несмотря на то что международный товарооборот и уровень инвестиций постепенно восстанавливаются, достичь доковидных показателей получится в лучшем случае через несколько лет. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с российскими и иностранными бизнесменами в Екатеринбурге. На переговорах председатель правительства заявил об открытости отечественной экономики для зарубежных партнеров, но только на взаимовыгодных условиях.

Точка сбора

В преддверии старта выставки «Иннопром», которая с 5 по 8 июля пройдет в столице Урала, с визитом в город прибыл Михаил Мишустин. Мероприятие ежегодно проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», где находится четыре павильона площадью 50 тыс. кв. м. В 2021 году страной – партнером выставки выступает Италия, поэтому она представит достижения своих национальных компаний на 3 тыс. кв. м этой площадки.
Стенд Италии накануне открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2021» на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Основная цель участников этого форума — не только «посмотреть на других и показать себя», но и пообщаться с представителями федеральных властей. Пожертвовать выходным и прийти на встречу с председателем правительства в воскресенье решились как российские, так и иностранные бизнесмены. Во время мероприятия глава кабмина отметил, что РФ готова к развитию экономических отношений с зарубежными предприятиями, но только на равных.
— В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства, — сказал Михаил Мишустин.
Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбалансы в производственный сектор, мировую торговлю, отметил глава кабмина. Вместе с этим сложившаяся ситуация придала ускорение процессам цифровизации, стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в сфере промышленности, подчеркнул председатель правительства. Смена технологического уклада происходит буквально на наших глазах, считает он.
— Ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор — смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке, — добавил Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Под влиянием процессов цифровизации, подчеркнул он, кардинально меняются все сферы — от науки и сложного производства до повседневной жизни людей. И эти преобразования влекут за собой новые вызовы для всех экономик мира.
Никуда не уходят и не менее важные, чем эпидемия, проблемы — к примеру, экологические. Поэтому Россия увеличит объем «зеленой» генерации, создаваемой с использованием локализованного оборудования, более чем в два раза к 2024 году — с 2,5 до 5,4 ГВт, сообщил премьер-министр.
— Снижение выбросов — это серьезный стимул к перестройке экономики в целом, развитию новых технологий в промышленности, энергетике, транспортной отрасли, — считает он. — Это потребует сквозной трансформации всей экономики.

Медленно, но верно

Торговые и инвестиционные связи постепенно восстанавливаются, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Примером этого, считает он, как раз и может служить «Иннопром», который удалось организовать после перерыва в прошлом году.
Конечно, заинтересован в восстановлении товарооборота и инвестиций и бизнес — не только российский, но и иностранный. Пути достижения этого активно обсуждаются в том числе и на парламентских площадках во время визитов зарубежных делегаций, отметил сенатор. Однако вернуться к доковидным показателям получится в лучшем случае только через несколько лет, уверен парламентарий.
Стенды участников накануне открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2021»
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
С этим соглашаются и в экспертной среде. Ожидать серьезного улучшения промышленных показателей в этом году не стоит, сказал «Известиям» председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Это связно не только с нестабильной эпидемиологической ситуацией и выявлением всё новых штаммов коронавируса, но и с появлением новых геополитических разногласий. Так, после встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве некоторые эксперты ожидали улучшения отношений, в частности в экономической сфере. Однако пока значительных изменений не произошло: ни США, ни ЕС до сих пор не отказались от санкционного давления.
Что же касается господдержки, некоторым предпринимателям всегда будет казаться, что ее не хватает, добавил экономист. Однако, к примеру, в сферу промышленности вливается достаточно бюджетных средств, отметил он: в прошлом году кабмин выделил им 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров.
Однако, помогая крупным предприятиям, государство не должно забывать и про небольшие компании, которые играют важную роль в экономике. По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, около 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса обанкротились к концу прошлого года. И, чтобы эта цифра не увеличивалась, следует найти удачный формат помощи, отметил представитель «Опоры России».
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