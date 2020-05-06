«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за расстрелы на Майдане

«Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца, который ходил с автоматом и расстреливал всех направо и налево. Потому что — а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность? Понимаете?» — сказал Парасюк.По его словам, избежать срока удалось только благодаря заступничеству экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.«Луценко набирал и говорил: "Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки — и пусть лежат". Потому что вы себе представляете, как во времена Порошенко объявляют подозрение майдановцу за то, что он противостоял "Беркуту"? Это равносильно самоубийству, просто взять и самого себя застрелить», — добавил Парасюк.Ранее адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил о том, что Порошенко и Луценко влияют на прокуроров, которые расследуют дела Майдана, что приводит к торможению процесса.По его данным, группа прокуроров из Офиса генпрокурора, состоя в сговоре и получая финансовое вознаграждение от заинтересованных лиц, продолжает скрывать правду о событиях февраля 2014 года.