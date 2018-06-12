Равнодушие власти выдавливает с Украины атомщиков • 113 • Аналитика







Неуслышанный протест





Меж тем этот путь уже завёл Украину в тупик, серьёзно озадачивший немногих сегодня в Киеве ответственных политиков. Вот депутат Верховной рады Виктория Войцицкая на своей страничке в Facebook забила тревогу, что сотрудники украинских атомных электростанций массово увольняются и уезжают за рубеж.



Депутат Войцицкая правомерно озаботилась положением на Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, о котором ей рассказали руководители этих станций. По её сведениям, в мае началось массовое увольнение кадров во всём профессиональном спектре: инженеров реакторов, электриков, монтажников, машинистов тепловозов, экскаваторщиков, другого обслуживающего станции персонала.



Причиной такого массового исхода стало недовольство людей низкой заработной платой и плохими условиями труда. Работники станций увольняются и уезжают на постоянную работу в Россию, Белоруссию и Турцию, где востребованы их профессиональная квалификация и опыт.



На самом деле это не новая ситуация. Ещё в апреле во всех городах-спутниках украинских атомных электростанций прошли предупредительные акции протеста, в которых атомщики выразили своё недовольство низкими зарплатами и социальными гарантиями, недостатком внимания центральной власти к проблемам на АЭС.



Все эти требования были обобщены главой профсоюза сотрудников атомной энергетики и промышленности Украины Валерием Матовым на специально созванной в Киеве пресс-конференции, посвященной акциям протеста работников АЭС. Матов, в частности, потребовал от Национальной комиссии, регулирующей отношения в сфере энергетики коммунальных услуг (НКРЭКУ), установить прозрачный тариф для госпредприятия «Энергоатом».



«На сегодня тариф для госкомпании, которая в среднем производит 56,5% электроэнергии, составляет 54 коп./кВт-ч, в то же время тариф для частных тепловых электростанций составляет 1,75 грн./кВт-ч, – констатировал Валерий Матов. – Это соотношение разительно. Политика направлена на удержание тарифа «Энергоатома» на максимально низком уровне».



Профсоюз украинских атомщиков просил не так много. По его расчётам, увеличение тарифов для АЭС до 70 коп./кВт-ч позволяло «повысить уровень оплаты труда в несколько раз, принять программы по сохранению и развитию персонала компании, повысить уровень социальной защиты и обеспечить устойчивое развитие отрасли».



Власти в Киеве не услышали протест персонала атомных электростанций, требования их профсоюза. Отмолчались и европейские коллеги украинских атомщиков, на поддержку которых на упомянутой пресс-конференции надеялся Валерий Матов. В Европе предпочли поддержать не бедствующий персонал атомных станций, а местное ЛГБТ-сообщество.



Как следствие, с украинских АЭС начался массовый исход персонала, о чём пишет теперь депутат Рады Виктория Войцицкая. Время сейчас благодатное для переезда. В школах начались летние каникулы. Так что до осени вполне можно сменить место жительства и обустроиться на новом месте.



С памятью о Чернобыле



На Украине, да и в соседних с ней странах, любое упоминание о проблемах на атомных станциях вызывает волнение и трепет. В памяти людей до сих пор свежи трагические события тридцатилетней давности на Чернобыльской АЭС. Потому за сообщениями о недостатках в работе украинских станций всегда ощущается опасность повторения чернобыльской катастрофы. Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской



Летом прошлого года европейские эксперты из ERSS провели исследование, в котором оценили риски возникновения новых аварий на украинских АЭС. Как сообщило позднее итальянское издание Gli Occhi Della, в течение следующих пяти лет эти риски составляют примерно 80%.



Среди наиболее проблемных станций назвали Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС. Там обнаружили риск аварии, подобно той, что случилась в 1979 году на американской АЭС Three-Mile-Island. Тогда из-за ошибки персонала, своевременно не выявившего утечку теплоносителя, реактор станции расплавился наполовину. Американцы так и не смогли потом восстановить этот энергоблок.



После выхода статьи Минэнерго Украины заявило о том, что опасения экспертов преувеличены. В стране разработана Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций (КсПБ) на 2011-2020 годы. Она системно реализуется.



В подтверждение этого в городах-спутниках Хмельницкой АЭС (Нетешине) и Ровенской АЭС (Кузнецовске) даже провели публичное обсуждение выполнения КсПБ. Хвалились, что на Хмельницкой АЭС, например, из 270 запланированных мероприятий по повышению безопасности уже реализовано 183.



Ложку дегтя в эти обсуждения добавил инцидент на Южно-Украинской АЭС. Как известно, после Майдана власти Украины отказались сотрудничать с Россией в области ядерной энергетики. Хотя оборудование на местных станциях преимущественно российского производства.



Теперь его закупают в Европе, как правило, бывшее в употреблении и с высокой степенью износа. С одной стороны вроде бы исполняется программа КсПБ, с другой – явная её профанация. Так произошло и на Южно-Украинской АЭС. Сюда привели и установили старенький российский электрогенератор, купленный в Болгарии.



Он проработал недолго и 28 сентября 2017 года вызвал аварийную остановку второго энергоблока станции. Инцидент мог реально привести к катастрофе, но, к счастью, всё обошлось. Будет ли украинским атомщикам и дальше сопутствовать такая удача – большой вопрос. Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан?



Сегодня на Украине работает пятнадцать блоков атомных станций. Почти все они построены в советское время и уже исчерпали гарантийный ресурс. Только на четырёх из них продлён срок эксплуатации (на 10-20 лет). Дело это не простое и затратное. Продление эксплуатации одного блока АЭС обходится в среднем в 300 миллионов американских долларов.



У государственной украинской компании «Энергоатом» таких денег нет. Компания, по сути, банкрот. Сегодня её задолженность превышает 12 млрд. гривен. Злые языки утверждают, что «Энергоатом» власти банкротят сознательно, чтобы потом «приватизировать с большой пользой для инвесторов».



Так это или нет, но крайними в этой истории оказались работники украинских АЭС. Мало того, что они ущемлены в доходах и социальном обеспечении, эти люди прекрасно видят реальное состояние объектов атомной энергетики Украины. Там много чего накопилось.



Общеизвестно, что сегодня в реакторы на украинских станциях, построенные по советским технологиям, пихают топливные стержни американской компании Westinghouse. «Энергоатом» заключил с ней соответствующий договор до 2020 года и теперь наращивает импорт ядерного топлива из США. Как подчёркивают эксперты, пока без больших последствий.



К этому стоит приплюсовать проблему с хранением отработанного топлива. Она не решена, а забирать обратно свой «импорт» американцы не намерены. Решить проблему с хранением «отработки» будет не просто. И дело здесь не только в нехватке средств. В стране уже сегодня (без массового летнего исхода) ощущается острая нехватка специалистов-ядерщиков. Заменить их некем.



Однако даже эти серьёзные проблемы с лихвой перекрывает самая главная. Как отмечает сопрезидент Energy Strategies Fund Дмитрий Марунич, «после 2023 года появятся блоки атомных станций, продлить ресурс которых будет уже невозможно». Значит, впереди ещё более существенные риски в работе украинских АЭС, от которых, по словам Марунича, зависит «безопасность не только Украины, но и всего европейского континента».



Тем временем в Киеве готовятся к важному общественному мероприятию — «Маршу равенства» ЛГБТ-сообщества. Вряд ли Пётр Порошенко возглавит это мероприятие, хотя к нему и обращено столь пристальное внимание «европейских партнёров» Украины. К сожалению, таким вниманием обделён персонал украинских АЭС. Его массовый исход может дорого обойтись всем, и не только власти в Киеве… В минувшую субботу группа депутатов Европарламента обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с призывом возглавить намеченный на 17 июня гей-парад в Киеве. Целых 35 европарламентариев, возбуждённых инициативой евродепутата Ребекки Хармс, предложили не только украинскому президенту, но и членам правительства, депутатам Верховной рады присоединиться к «Маршу равенства» ЛГБТ-сообщества в Киеве. Таким видится из Страсбурга, где квартирует сегодня Европарламент, путь Украины в Европу.Меж тем этот путь уже завёл Украину в тупик, серьёзно озадачивший немногих сегодня в Киеве ответственных политиков. Вот депутат Верховной рады Виктория Войцицкая на своей страничке в Facebook забила тревогу, что сотрудники украинских атомных электростанций массово увольняются и уезжают за рубеж.Депутат Войцицкая правомерно озаботилась положением на Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, о котором ей рассказали руководители этих станций. По её сведениям, в мае началось массовое увольнение кадров во всём профессиональном спектре: инженеров реакторов, электриков, монтажников, машинистов тепловозов, экскаваторщиков, другого обслуживающего станции персонала.Причиной такого массового исхода стало недовольство людей низкой заработной платой и плохими условиями труда. Работники станций увольняются и уезжают на постоянную работу в Россию, Белоруссию и Турцию, где востребованы их профессиональная квалификация и опыт.На самом деле это не новая ситуация. Ещё в апреле во всех городах-спутниках украинских атомных электростанций прошли предупредительные акции протеста, в которых атомщики выразили своё недовольство низкими зарплатами и социальными гарантиями, недостатком внимания центральной власти к проблемам на АЭС.Все эти требования были обобщены главой профсоюза сотрудников атомной энергетики и промышленности Украины Валерием Матовым на специально созванной в Киеве пресс-конференции, посвященной акциям протеста работников АЭС. Матов, в частности, потребовал от Национальной комиссии, регулирующей отношения в сфере энергетики коммунальных услуг (НКРЭКУ), установить прозрачный тариф для госпредприятия «Энергоатом».«На сегодня тариф для госкомпании, которая в среднем производит 56,5% электроэнергии, составляет 54 коп./кВт-ч, в то же время тариф для частных тепловых электростанций составляет 1,75 грн./кВт-ч, – констатировал Валерий Матов. – Это соотношение разительно. Политика направлена на удержание тарифа «Энергоатома» на максимально низком уровне».Профсоюз украинских атомщиков просил не так много. По его расчётам, увеличение тарифов для АЭС до 70 коп./кВт-ч позволяло «повысить уровень оплаты труда в несколько раз, принять программы по сохранению и развитию персонала компании, повысить уровень социальной защиты и обеспечить устойчивое развитие отрасли».Власти в Киеве не услышали протест персонала атомных электростанций, требования их профсоюза. Отмолчались и европейские коллеги украинских атомщиков, на поддержку которых на упомянутой пресс-конференции надеялся Валерий Матов. В Европе предпочли поддержать не бедствующий персонал атомных станций, а местное ЛГБТ-сообщество.Как следствие, с украинских АЭС начался массовый исход персонала, о чём пишет теперь депутат Рады Виктория Войцицкая. Время сейчас благодатное для переезда. В школах начались летние каникулы. Так что до осени вполне можно сменить место жительства и обустроиться на новом месте.На Украине, да и в соседних с ней странах, любое упоминание о проблемах на атомных станциях вызывает волнение и трепет. В памяти людей до сих пор свежи трагические события тридцатилетней давности на Чернобыльской АЭС. Потому за сообщениями о недостатках в работе украинских станций всегда ощущается опасность повторения чернобыльской катастрофы.Летом прошлого года европейские эксперты из ERSS провели исследование, в котором оценили риски возникновения новых аварий на украинских АЭС. Как сообщило позднее итальянское издание Gli Occhi Della, в течение следующих пяти лет эти риски составляют примерно 80%.Среди наиболее проблемных станций назвали Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС. Там обнаружили риск аварии, подобно той, что случилась в 1979 году на американской АЭС Three-Mile-Island. Тогда из-за ошибки персонала, своевременно не выявившего утечку теплоносителя, реактор станции расплавился наполовину. Американцы так и не смогли потом восстановить этот энергоблок.После выхода статьи Минэнерго Украины заявило о том, что опасения экспертов преувеличены. В стране разработана Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций (КсПБ) на 2011-2020 годы. Она системно реализуется.В подтверждение этого в городах-спутниках Хмельницкой АЭС (Нетешине) и Ровенской АЭС (Кузнецовске) даже провели публичное обсуждение выполнения КсПБ. Хвалились, что на Хмельницкой АЭС, например, из 270 запланированных мероприятий по повышению безопасности уже реализовано 183.Ложку дегтя в эти обсуждения добавил инцидент на Южно-Украинской АЭС. Как известно, после Майдана власти Украины отказались сотрудничать с Россией в области ядерной энергетики. Хотя оборудование на местных станциях преимущественно российского производства.Теперь его закупают в Европе, как правило, бывшее в употреблении и с высокой степенью износа. С одной стороны вроде бы исполняется программа КсПБ, с другой – явная её профанация. Так произошло и на Южно-Украинской АЭС. Сюда привели и установили старенький российский электрогенератор, купленный в Болгарии.Он проработал недолго и 28 сентября 2017 года вызвал аварийную остановку второго энергоблока станции. Инцидент мог реально привести к катастрофе, но, к счастью, всё обошлось. Будет ли украинским атомщикам и дальше сопутствовать такая удача – большой вопрос.Сегодня на Украине работает пятнадцать блоков атомных станций. Почти все они построены в советское время и уже исчерпали гарантийный ресурс. Только на четырёх из них продлён срок эксплуатации (на 10-20 лет). Дело это не простое и затратное. Продление эксплуатации одного блока АЭС обходится в среднем в 300 миллионов американских долларов.У государственной украинской компании «Энергоатом» таких денег нет. Компания, по сути, банкрот. Сегодня её задолженность превышает 12 млрд. гривен. Злые языки утверждают, что «Энергоатом» власти банкротят сознательно, чтобы потом «приватизировать с большой пользой для инвесторов».Так это или нет, но крайними в этой истории оказались работники украинских АЭС. Мало того, что они ущемлены в доходах и социальном обеспечении, эти люди прекрасно видят реальное состояние объектов атомной энергетики Украины. Там много чего накопилось.Общеизвестно, что сегодня в реакторы на украинских станциях, построенные по советским технологиям, пихают топливные стержни американской компании Westinghouse. «Энергоатом» заключил с ней соответствующий договор до 2020 года и теперь наращивает импорт ядерного топлива из США. Как подчёркивают эксперты, пока без больших последствий.К этому стоит приплюсовать проблему с хранением отработанного топлива. Она не решена, а забирать обратно свой «импорт» американцы не намерены. Решить проблему с хранением «отработки» будет не просто. И дело здесь не только в нехватке средств. В стране уже сегодня (без массового летнего исхода) ощущается острая нехватка специалистов-ядерщиков. Заменить их некем.Однако даже эти серьёзные проблемы с лихвой перекрывает самая главная. Как отмечает сопрезидент Energy Strategies Fund Дмитрий Марунич, «после 2023 года появятся блоки атомных станций, продлить ресурс которых будет уже невозможно». Значит, впереди ещё более существенные риски в работе украинских АЭС, от которых, по словам Марунича, зависит «безопасность не только Украины, но и всего европейского континента».Тем временем в Киеве готовятся к важному общественному мероприятию — «Маршу равенства» ЛГБТ-сообщества. Вряд ли Пётр Порошенко возглавит это мероприятие, хотя к нему и обращено столь пристальное внимание «европейских партнёров» Украины. К сожалению, таким вниманием обделён персонал украинских АЭС. Его массовый исход может дорого обойтись всем, и не только власти в Киеве… Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 113 Источник Похожие новости Последний шанс Донбасса Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской Товарищи, догоним и перегоним Канаду!

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