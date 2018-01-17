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Равнение на право: в Госдуму внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний

17 января 2018, 09:39  •  187 • В России
В течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. Об этом RT сообщил первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, ситуация в Сирии показала актуальность ЧВК. О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как будут использоваться частные военные компании и почему их работу необходимо регулировать — в материале RT.
 
© Pixabay
 

В России предлагают легализовать создание и работу частных военных компаний (ЧВК). Соответствующий законопроект в течение ближайшего месяца планируется внести на рассмотрение Госдумы. Об этом RT рассказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Законопроект планируется внести в течение месяца, — говорит Емельянов. — Выступление Лаврова нас стимулирует к этому. Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — сказал Емельянов.

Он отметил, что деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах.

В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.

О необходимости защитить интересы граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах, 15 января высказался глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается других стран — да, такая практика распространяется со стороны многих государств мира. И в Ираке это происходило, и в других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК, сейчас носит название Academi. — RT) работала. Потом она была переименована во что-то ещё», — сказал министр.

По его словам, необходимо «чётко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены».

Частная военная компания (ЧВК) — это коммерческая организация, сотрудники которой за вознаграждение защищают или охраняют объекты или людей. Также они участвуют в вооружённых конфликтах по соответствующим контрактам.

Сейчас в России для деятельности ЧВК нет правовой базы. Идею о создании системы ЧВК в 2012 году поддержал Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра.

Законопроект «О частной военно-охранной деятельности» фракция «Справедливая Россия» вносила в 2014 году. Однако позже он был снят с рассмотрения.  

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что работающим в ЧВК россиянам следует предоставить ряд социальных и трудовых гарантий.

«Этот вопрос уже много раз обсуждали, и уже, видимо, назрел момент, когда необходимо принимать решение об этом как можно быстрее. У нас даже те, кто хотят поехать таким образом заработать, не могут этого сделать — нет нужной правовой базы. Желающим работать на частные военные компании следует предоставить правовые гарантии. Это прежде всего гарантия выплаты вознаграждения, учёта стажа, медицинского страхования, выплаты компенсации семьям в случае гибели человека», — пояснил Морозов.

  • © Pixabay
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В комитете Госдумы по обороне готовы включиться в работу над законопроектом о частных военных компаниях. Об этом RT сообщил председатель комитета Владимир Шаманов.

«За последние полтора года в той или иной мере отдельными инициативными группами поднимался вопрос по ЧВК, но дальше разговоров дело не пошло. Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют ЧВК для выполнения задач за пределами своей страны. У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценён. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», — пояснил он.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что ЧВК позволят создать рабочие места для отставных военных и помогут защитить интересы России. 

«В условиях существующих вызовов и угроз, направленных против России, определение системного правового регулирования деятельности частных военных компаний может стать действенным инструментом осуществления национальных интересов России. При надлежащей законодательной базе деятельность частных военных компаний может стать прибыльной и полезной, обеспечивая не только защиту национальных интересов России и рабочие места уволенным в запас военнослужащим, но и являясь эффективным проводником внешней политики государства», — уверена Ковитиди.

Между тем, по словам военного эксперта, коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, в законе должна быть исключена возможность работы российских частных военных компаний против интересов страны.

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«Если ЧВК у нас появятся, ими сразу заинтересуются многие страны, поскольку умения и способности наших военных специалистов ценятся во всём мире. Российские ЧВК, которые будут работать за пределами России, должны подчиняться законам страны пребывания. В законе необходимо прописать, что частные интересы не должны противоречить государственным. Чтобы их деятельность, например, в Сирии не вошла в конфликт с теми операциями, которые проводят наши вооружённые силы. Легализация ЧВК — это целый пласт работ», — сказал Леонков.

В нормативных документах нужно предусмотреть, какое оружие и технику могут использовать российские частные военные компании в своей работе, добавил эксперт.  

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