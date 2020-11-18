Равнение на Москву: Шмыгаль хочет пускать украинцев в общественные места по QR-коду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с предложением обязать украинцев посещать общественные заведения только по QR-коду.Об этом он написал в социальной сети Facebook.«Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления», – отметил Шмыгаль.Вместе с этим украинский премьер предлагает внедрить цифровизацию и централизацию сбора информации о фактах и подозрениях о случаях инфекционных заболеваний. Это, по его мнению, даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, ускорить обеспечение персоналом и закупку лекарств.Также Шмыгаль предлагает усовершенствовать приложения «Дій вдома» с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.Отметим, что система допуска в различные общественные места по QR-коду функционирует в некоторых стран мира. Украинский премьер вспомнил Британию, однако, особенно широкомасштабно такой метод практикуется в Москве.Накануне Денис Шмыгаль уверил, что карантин выходного дня позволил снизить активность украинцев в эти дни: на 18% в субботу и на 27% в воскресенье. Также Шмыгаль пояснил, почему деньги из ковидного фонда были направлены на строительство дорог.