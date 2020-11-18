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Равнение на Москву: Шмыгаль хочет пускать украинцев в общественные места по QR-коду
18 ноября 2020, 16:35 • 86 • Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с предложением обязать украинцев посещать общественные заведения только по QR-коду.
Об этом он написал в социальной сети Facebook.
«Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления», – отметил Шмыгаль.
Вместе с этим украинский премьер предлагает внедрить цифровизацию и централизацию сбора информации о фактах и подозрениях о случаях инфекционных заболеваний. Это, по его мнению, даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, ускорить обеспечение персоналом и закупку лекарств.
Также Шмыгаль предлагает усовершенствовать приложения «Дій вдома» с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Отметим, что система допуска в различные общественные места по QR-коду функционирует в некоторых стран мира. Украинский премьер вспомнил Британию, однако, особенно широкомасштабно такой метод практикуется в Москве.
Накануне Денис Шмыгаль уверил, что карантин выходного дня позволил снизить активность украинцев в эти дни: на 18% в субботу и на 27% в воскресенье. Также Шмыгаль пояснил, почему деньги из ковидного фонда были направлены на строительство дорог.
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