"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине • 245 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Витвицкий Попытки Киева поддержать национальное машиностроение вызвали недовольство Брюсселя. Посол Евросоюза Матти Маасикаса направил премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о недопустимости нарушений Соглашения об ассоциации с ЕС. Почему еврочиновники могут диктовать украинской власти условия — в материале РИА Новости. Серьезное негативное влияние Брюссель недоволен постановлением кабинета министров Украины о закупке техники "с подтвержденной степенью локализации производства". Маасикас расценил это как "существенное нарушение основ равного товарооборота и недискриминации". Осуждение вызвал и зарегистрированный в Раде законопроект, направленный на "создание предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Посол Евросоюза указал, что этот документ подразумевает "локализацию производства промышленных товаров и транспортных средств", а следовательно, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и Соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО). Кроме того, посол заподозрил, что локализацию потребуют и в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями, в частности Европейским инвестиционным банком. "Это может негативно повлиять на деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС", — предостерег Маасикас. Аналитик украинского института Growford Алексей Кущ считает, что после критики Маасикаса под угрозой срыва оказалась "макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 миллиарда евро и инвестиционные программы Европейского банка реконструкции и развития". "Также все банки с европейским капиталом, которые работают на Украине (а это многие крупные финучреждения), могут поставить кредитование на стоп", — предупреждает он. Предсказание профессора Соглашению об ассоциации с ЕС, на которое ссылался Маасикас, в июне 2020-го исполнилось шесть лет. Это тот самый документ, "за который стоял Майдан". Желание бывшего президента Виктора Януковича в 2013-м даже не отказаться от него, а просто не торопиться привело к массовым протестам. А затем — к государственному перевороту. После победы Евромайдана и бегства Януковича новое правительство возобновило переговоры с Брюсселем. В марте 2014-го подписали политическую часть договора, в июне — экономическую. Россия и Украина взаимно ограничили доступ к своим рынкам. В результате с 2013 по 2019 год товарооборот между двумя странами уменьшился практически в четыре раза — с 38,5 до 10,2 миллиарда долларов. © РИА Новости / Евгений Котенко Президент Украины на заседании Верховной рады, на котором одобрен законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом То, что условия ассоциации для Украины не самые благоприятные, говорили с самого начала. Так, в 2015-м профессор Норвежского института стратегических исследований Эрик Райнерт, изучив текст соглашения, отметил: "Если украинская промышленность станет мешать европейской, будут ограничения на экспорт". "В этом документе нет равенства. Думаю, что вас сейчас вынуждают заключать такие договоры и вам надо объединиться вокруг идеи индустриализации", — предложил он эксперт. И добавил: "Если вы убьете всю промышленность, неизбежна сильная миграция". Норвежский профессор был прав. В 2014-2015 годах индекс промышленного производства на Украине обвалился. Потом наметился рост, но от низкой базы, то есть на фоне абсолютного минимума. На Украине признают: "промышленный экспорт сократился". В 2019-м среди десяти основных экспортных позиций лишь четыре относились к индустрии (металлургии). Внешний товарооборот (110 миллиардов долларов) меньше домайданного (140 миллиардов). Выходит, Соглашение об ассоциации не компенсировало Украине потерю российского рынка. С сельскохозяйственным экспортом тоже все оказалось непросто. "Себестоимость у нас очень низкая. Поэтому Европа действительно ставит максимум барьеров, чтобы украинскую продукцию туда не пустить", — объяснял министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. © РИА Новости / Стрингер Автомобили на контрольно-пропускном пункте "Краковец — Корчова" Уезжают — катастрофа, возвращаются — проблема Украинские товары не ждут в Европе, подтвердил один из богатейших людей страны, бывший первый замглавы администрации президента Петра Порошенко, предприниматель Юрий Косюк. "Зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют, — это обман Украины. Никакого открытия рынков не произошло, — сказал он. — Для экспорта продовольственных товаров установлены катастрофически большие ограничения или квотирования". И, как предсказывал норвежский профессор, миграция украинцев стала вопросом национальной безопасности. Еще в 2018-м глава украинского МИД Павел Климкин назвал ситуацию катастрофической. Агентство Bloomberg отметило, что из-за отъезда украинцев страна лишается ресурсов рабочей силы. © РИА Новости / Стрингер Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу Но карантин в Европе, из-за которого вернулись тысячи заробитчан, тоже стал проблемой для Киева. Алексей Кущ не уверен, что правительство в состоянии восполнить денежные переводы гастарбайтеров, поступавшие все эти годы в страну и ослаблявшие негативный эффект оттока капитала. Кроме того, по данным инвестиционной компании ICU, из-за ограничений, связанных с эпидемией, ВВП Украины сократился во втором квартале в годовом выражении на десять процентов. И восстановления пока не предвидится, сообщает Reuters. Вот Киев и решил заняться промышленностью, причем очень осторожно: речь идет только о частичной локализации производства. Но даже это вызвало окрик из Брюсселя. Киевский адвокат Татьяна Монтян, известная резкой критикой нынешней киевской власти, высказалась так: "За это и прыгал Майдан. Они думали, что на Западе сплошные альтруисты. Но майданы устраивают не для того, чтобы дать хорошую жизнь украинцам, а чтобы отправить миллионы на поля в Европу, убив промышленность". "ЕС никогда не маскировал то, что собирается делать, — напоминает Монтян. — Но кто же читает соглашения? Нанятые компрадоры типа Арсения Яценюка рассказывали про зарплаты в тысячи евро. Если вы им поверили и уничтожаете страну за сказки о европейской семье народов, то что сказать? Вперед и с песней". © AFP 2020 / Yuri Dyachyshyn Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей в 100 км от Львова По мнению российского политолога Александра Носовича, Киев не сможет игнорировать недовольство Брюсселя. "Украинскому правительству остается только утереться и следовать указаниям ЕС. Надо выполнять соглашение, которое было подписано Киевом. Подписано, но не прочитано", — отмечает эксперт. Они победили? Пентагон сумел «сдержать» Россию Носович подчеркивает, что жаловаться на обман не приходится. "Если внимательно изучить этот документ, ясно, что он не в интересах украинской экономики", — добавляет эксперт. "Бывшая советская республика может присоединиться к процессу евроинтеграции только на условиях периферии евросистемы, — объясняет Носович. — Это означает, что вы поставляете сырье и рабочую силу, а все остальное импортируете из центра. Та промышленность, которая Украине досталась от СССР, в этой модели не востребована, в стратегической перспективе у нее никаких шансов. Такой стране не нужны 16 атомных реакторов, не нужны судо- и ракетостроение и другие отрасли", — заключает он. По мнению Носовича, желание повысить уровень локализации было "единственной попыткой, которую жестко пресекут". В Киеве будут много возмущаться, требовать дополнительных дотаций, но после Януковича никто не намерен всерьез менять экономический курс. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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