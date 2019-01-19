«Равенства быть не может»: как на Украине «следят» за нарушениями избирательного процесса кандидатами в президенты

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что шесть из десяти зарегистрированных кандидатов на пост президента страны нарушают избирательное законодательство. По словам главы ведомства, также поступают сообщения, что, возможно, не соблюдают правила и Пётр Порошенко, и Юлия Тимошенко, которые ещё не прошли процедуру регистрации. Аваков также заверил, что МВД будет «действовать жёстко», чтобы обеспечить проведение честных выборов. Впрочем, аналитики уверены, что надзорные органы будут закрывать глаза на действия нынешнего лидера. Ранее в российском МИД отметили, что украинское руководство пытается любыми способами «удержаться на плаву», в частности путём ликвидации избирательных участков на территории РФ.

На Украине фиксируются нарушения избирательного законодательства со стороны большинства зарегистрированных кандидатов на пост президента. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков. По его словам, речь среди всего прочего идёт о размещении агитационных материалов на билбордах и раздаче печатной продукции, которая оплачена не со счетов избирательного фонда.

«С начала избирательной кампании МВД и Нацполиция получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», — написал он в Facebook.

По его словам, несоблюдение закона зафиксировано в 10 областях Украины по различным административным статьям. Кроме того, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

«Из малых нарушений складываются системные ошибки. С самого начала кампании МВД не будет снисходительным. Этого от нас требует буква закона», — пояснил Аваков.

Вместе с тем украинский министр сообщил, что проверяются обращения о возможных нарушениях со стороны ещё не зарегистрированных кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Он также предупредил «ушлых политтехнологов», что правоохранительные органы не допустят организации «каруселей» по скупке голосов. По его словам, никто не сможет договориться с МВД и Нацполицией.

«Мы будем действовать жёстко... Давайте вместе проведём действительно честные, прозрачные, демократичные выборы на Украине», — заключил министр внутренних дел.

Ранее Аваков подчёркивал, что все кандидаты на пост президента Украины «получат защиту, а не преференции».

Президент Украины Пётр Порошенко и глава МВД страны Арсен Аваков

© Пресс-служба президента Украины

«Общие правила для тех, у кого фамилия не Порошенко»

Напомним, 31 декабря 2018 года на Украине стартовала избирательная кампания. Выборы главы государства назначены на 31 марта 2019 года. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, то будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля.

На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 10 кандидатов. При этом среди них нет ни лидеров предвыборных опросов Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко, возглавляющего президентский антирейтинг.

Впрочем, эксперты считают, что заявления Авакова о непредвзятости далеки от действительности. В частности, такого мнения придерживается президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

В Госдуме прокомментировали заявление Киева по закупкам российской нефти у Минска «Аваков публично заявляет, что нейтрален, но он врёт, конечно. Очевидно, что никакого равенства быть не может... Они будут использовать различные методы, чтобы снять с выборов неугодных кандидатов, кого-то будут отстранять по абсолютно надуманным причинам. Другое дело, что сложно сказать, на кого делает ставку Аваков», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По данным украинских СМИ, действующий глава государства намерен объявить о своём выдвижении 2 февраля, во время форума, посвящённого выдвижению единого кандидата на пост президента от демократических сил. Также сообщается, что Порошенко пообещает «повысить пенсии на 17—20%».

По словам Охрименко, повышение пенсий — не единственная инициатива, с помощью которой украинский президент намерен привлечь на свою сторону электорат.

«Порошенко готовит подкуп избирателей. Он хочет с 1 марта выплатить наличные деньги лицам, которые получают субсидии. Это будет около тысячи-полторы гривен. Это чистейший подкуп», — заявил RT аналитик.

По его словам, организованный киевской властью «томос-тур» в поддержку образования новой религиозной структуры на Украине уже добавил рейтингу Порошенко порядка 3%. Напомним, что на улицах украинских городов появилось множество билбордов с изображением Порошенко и предстоятеля ПЦУ Епифания и подписью «Томос для Украины».

Между тем политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что надзорные органы будут действовать в интересах Порошенко.

«Для всех общие правила, то есть для тех, у кого фамилия не Порошенко. Они готовят уже базу для обвинений в нарушении избирательной кампании, но они совершенно не замечают, что делает их основной кандидат. Этого следовало ожидать. При нынешнем уровне «демократии» — это естественный ход развития событий», — заметил он в беседе с RT.

Добавим, что ранее в Москве указали на стремление правящего киевского режима любыми способами удержать власть в своих руках. Как подчеркнули российские дипломаты, решение украинского ЦИК закрыть на территории РФ все заграничные избирательные участки является «нелепым и не выдерживающим никакой критики».

«Нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины», — подчёркивается в комментарии Министерства иностранных дел РФ от 17 января.