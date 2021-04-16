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Рауль Кастро покинул пост лидера компартии Кубы

16 апреля 2021, 23:40  •  78 • Политика
89-летний Рауль Кастро покинул пост руководителя компартии.
В Гаване подтвердили уход с поста Компартии Кубы Рауля Кастро. В официальной газете компартии Granma говорится, что политик подтвердил свой уход.
Заявление генерал сделал на VIII съезде партии. Перед отставкой Кастро отметил, что "с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров".
Слухи, что Кастро уходит с поста руководителя кубинской Компартии, активно стали муссироваться незадолго до восьмого съезда партии.
Ещё три года назад политик передал руководство страной Мигелю Диас-Канелю, но оставался лидером Компартии.
Ожидается, что того, кто станет преемником в партии на посту Кастро, изберут через пару дней.
"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова политика Кубинское агентство новостей.

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