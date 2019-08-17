Рация и толстая стена бетона: DailyMail учит американцев выживанию в ядерной войне с русскими

Портал DailyMail решил пофантазировать на тему ядерной войны между Россией и США. Там отметили со ссылкой на исследования учёных, что такой конфликт привёл бы к ядерной зиме, которая продлится около 10 лет.

При этом издание предлагает советы по выживанию. Мол, если со стороны русских вдруг случится ядерная бомбежка…

Так, гражданам США советуют заранее запастись питьевой водой и продуктами долгого срока хранения. Издание советует купить рации, ведь сотовая связь наверняка выйдет из строя. От взрыва рекомендуется укрываться за толстой стеной из бетона - мол, чем толще, тем меньше радиационных частиц сможет пройти через неё.

Если же взрыв застал на улице, то портал советует не смотреть в сторону взрыва, поскольку он может ослепить. Затем следует совет в течение 30 минут найти убежище, в котором нужно сразу избавиться от одежды, хорошенько высморкаться и обтереться влажной тряпкой или принять душ, чтобы смыть как можно больше радиоактивных частиц.