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Растёт угроза расчленения Нигерии

01 сентября 2021, 11:15  •  3 • Украина
Операция «Биафра»
Ситуация в Федеративной Республике Нигерия, одном из крупнейших, а по количеству населения крупнейшем государстве Африки, становится все более сложной.
В стране орудуют террористы («Боко Харам», запрещённое в России Даиш / ИГ* и др.). И они «неуловимы» не по причине крепкой социальной базы или выдающихся военных способностей, а в силу внешнего финансирования и протекции со стороны наднациональных / глобальных структур вроде Международного уголовного суда, который связывает борьбу правительства с террором с «соблюдением прав» террористов.
В последнее время появилась ещё одна проблема – угроза прямого распада Нигерии. Распада, который готовят целеустремлённо и методично.
Всё решительнее поднимает голову сепаратизм народа игбо (Igbo), всё активнее продвигается идея создания независимого государства Биафра, поддерживаемая из-за рубежа. В стране создан ряд организаций, которые прямо ставят вопрос о создании «независимой Биафры», то есть о распаде Нигерии. Несколько недель назад в страну вернулся лидер крупнейшей сепаратистской «Организации по актуализации вопроса о независимости Биафры» Н. Кано. Он был сразу арестован, что, возможно, им и планировалось, ибо арест спровоцировал массовые протесты представителей игбо.
В июле 2020 г. народ игбо был принят в состав специфической международной НПО под названием «Организация непредставленных народов», куда в своё время входили Чечня-Ичкерия, крымские татары, тибетцы и др.
Территория Биафры на карте Западной Африки
Новой данную угрозу можно назвать лишь условно. Республика Биафра на территории Нигерии уже существовала. Через семь лет после обретения в 1960 г. Нигерией независимости в стране вспыхнула гражданская война, спровоцированная попыткой отделения территорий, на которых проживали преимущественно игбо, и созданием независимой Биафры.
Война была не только гражданской, она приобрела международный характер. Сепаратисты вели боевые действия с армией федерации в течение почти трёх лет, потому что их поддерживали, прежде всего, США и Франция.
Интересно отметить, что в Биафре столкнулись не только Запад и СССР. Произошло столкновение между нефтяными компаниями США и Британии. Если Британия оказывала помощь федеральным властям, рассчитывая на сохранение своей власти над территорией всей Нигерии, то США были готовы «довольствоваться» только нефтью Биафры (4/5 всей нигерийской нефти сосредоточено там). Следует отметить также поддержку биафранских сепаратистов Китаем (который поставил им оружия на несколько миллионов долларов) и Израилем.
За время войны, по разным данным, были убиты от 45 до 100 тыс. военнослужащих. От 2 до 4,5 млн. человек стали беженцами и перемещёнными лицами. Огромное количество людей погибло от боевых действий и голода. Сегодня всё чаще поднимают вопрос о геноциде народа игбо. Такие вопросы, когда они поднимаются внутри страны, всегда имеют целью раскол государства.
Следует особо отметить роль СССР в прекращении войны. Когда федеральное правительство Нигерии осознало, что столкнулась не с местными сепаратистами, а со спецоперацией Запада, оно обратилось за помощью к Советскому Союзу. Однако и власти новоиспеченной Биафры искали поддержку в СССР, в том числе клянясь в верности принципам социализма и даже ленинизма. Заметим, что особых оснований для оказания поддержки властям Нигерии у СССР не было: тогдашнее руководство страны представляло феодальную реакционную часть мусульманского севера и в своё время было против установления отношений СССР. Дипломатические отношения с Москвой были установлены во многом усилиями представителей Восточной провинции, то есть – игбо!
Недавно рассекреченные архивы показали, что выбор советского правительства оказать помощь именно правительству Нигерии был не таким простым и далеко не очевидным. Решающим фактором стали вопрос о сохранении территориальной целостности страны, с одной стороны, и нежелание оказывать помощь Биафре как «американскому проекту» – с другой.
Советское правительство направило в Нигерию несколько сотен военных специалистов, были произведены поставки военной техники. Тогдашний командующий армией Нигерии, а позднее президент страны генерал О. Обасанджо писал в мемуарах, что именно военная помощь Советского Союза оказалась решающим фактором победы федеральных сил над сепаратистами.
Однако почти три года «Республика Биафра» претендовала на существование и даже получила в этом качестве определённое признание, в том числе со стороны ряда стран Африки, причем как прозападных (Кот-д’Ивуар, Габон), так и стран социалистической ориентации (Замбия, Танзания).
Война была закончена в январе 1970 года штурмом основных городов Биафры. Страна долго не могла оправиться от гибели огромного количества людей и массовых разрушений. Практически все президенты Нигерии (вплоть до 2007 года) были участниками этой войны. И не просто участниками, а командующими федеральными войсками. Биафру не вспоминали вслух, но о ней помнили!
Постепенно раны стали заживать. Территория бывшей Биафры была разделена между девятью штатами федерации… Нигерия медленно, но верно стала выходить на передовые экономические позиции в Африке. Сегодня единственной страной африканского континента в G-20 является Южная Африка, но её положение было поставлено под сомнение после того, как в 2017 году Нигерия обошла ЮАР по размеру ВВП и удерживает это первенство до сих пор.
Быстрое развитие страны вызвало противодействие Запада. В этом контексте и следует рассматривать возрождение «Операции Биафра».
Особо следует обратить внимание на идеологическое и культурное обеспечение спецоперации. Запад начал усиленно финансировать и продвигать культуру народа игбо, особенно тех, кто является сторонником независимости Биафры. Стали публиковаться новые книги и фильмы, прославляющие Биафру и показывающие ужасы гражданской войны. Они получают престижные премии в США и Европе. Продвижение проекта «Биафра» в идеологической сфере бьёт в глаза. Причём биафранская пропаганда, как и прежде, пытается заручиться поддержкой в России; недавно посредственная по своим литературно-художественным качествам книжка «Половина жёлтого солнца» (восходящее солнце является эмблемой Республики Биафра) в изящном издании была опубликована на русском языке. Книга получила престижную британскую премию Orange Book Prize, газета New York Times назвала книгу в числе 100 самых значительных книг года, BBC включила её в число 10 лучших книг, изданных в XXI веке…
Проект «Биафра» следует рассматривать в контексте последних событий в Южной Африке и Эфиопии. Крупнейшие экономики континента, показывающие наиболее высокие темпы развития, ввергают в пучину внутренних раздоров. Для многонациональных государств это особенно опасно. Наиболее сложная ситуация создана сейчас в Эфиопии, где идёт настоящая война. А Нигерия уже балансирует на грани распада. Прямая военная угроза в виде Боко Харам / ИГ* не дала результата, но идеологическая диверсия по реанимации Биафры может оказаться более эффективной.
Заглавное фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Александр МЕЗЯЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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