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Растворение Берлинской стены

11 ноября 2019, 02:39  •  63 • В мире
В этот день 30 лет назад пала Берлинская стена как символ разделения немцев и… исторического поражения социализма
Автор:
Цыганов Александр
Самых холодящих позвоночник моментов было два. Сказано дурно, но ничего не поделаешь. Просто холодящих хребет моментов в вечер, когда открылась, что называется, «дверь в стене», было много. Но вот самых-самых было два.
Первый — когда целая толпа густеет перед КПП Борнхольмер-штрассе, требуя пропустить её в Западный Берлин, крича, что только что по телевизору передали слова секретаря ЦК СЕПГ и представителя правительства ГДР Гюнтера Шабовски «ГДР открывает границу» и что разрешение вступает в силу «тотчас, незамедлительно». Растерянные пограничники, которые в гражданской глубине своей души сами не прочь воспользоваться этим разрешением, но которым никакой команды не поступало ни на что, чуть ли не мечутся в тоске и отчаянии от непонимания, что же делать. А толпа напирает; а прежние инструкции защищать границу вплоть до применения оружия уже не действуют, ибо демократия и бардак… Вот тогда открывается шлагбаум, и в вечерней тьме по ту его сторону — уже другой, неведомый, формально ещё враждебный, но уже доступный тебе мир!
Продирает, да…
Фото: Norbert Michalke / Global Look Press
И второй — когда тебе надо возвращаться, но ты уже прошёлся по Западному Берлину, уже насмотрелся на чужой мир, уже сделал кругаля по незнакомым улицам и вышел на другое КПП, то ли на Шоссештрассе, то ли возле Инвалиденпарка — там всё недалеко в центре Берлина, — а там, на этом КПП, всё ещё закрыто! Хотя и там толпы с двух сторон, но погранцов не видно вовсе — то ли попрятались, то ли уже позиции заняли… А ты учился когда-то с парнем, как раз границу в Берлине охранявшим и рассказывавшим не раз, что побеги на ту сторону граждан ГДР можно было — да что там можно! нужно было! — пресекать при необходимости огнём. И если такое случалось, то солдата поощряли и отпуск давали…
Это не было падением Стены. Это было её растворение
Наверное, уже ясно, что речь идёт о так называемом падении Берлинской стены, которое произошло ровно 30 лет назад, в вечер 9 ноября 1989 года. На деле, конечно, никакого падения не было, как не было и крушения и всего прочего из этого набора синонимов разрушения. Стена стояла ещё несколько месяцев, стояла физически, хотя все ходили туда-сюда свободно, а у ступеней Бундестага, бывшего Рейхстага, вовсю продавалась советская военная атрибутика, военные шапки-ушанки и отбитые от Стены бетонные осколки. Стена, скорее, растворилась — как растворилась после 1989 года сама ГДР, построившая её…
Для чего это было сделано в 1961 году? Вопрос несколько неправильно сформулирован. Правильнее было бы: из-за чего?
Фото: Reisinger / Global Look Press
И ответ будет единственным. Из-за того, что социализм оказался хуже капитализма. Не совсем верное слово, конечно, ибо в социализме было немало того, что уж точно было лучше, нежели в капитализме. Но именно здесь, в Берлине и – шире – в Германии было предельно наглядно видно, что социализм менее эффективен, менее производителен, менее богат, менее красив, чем капитализм. Менее свободен наконец.
Ибо здесь, в Германии, и по ту, и по другую сторону границы между социализмом и капитализмом жили и работали одни и те же немцы. Более того, на западе Германии оставшихся на востоке пруссаков и саксонцев с тюрингенцами всегда считали более работящими, более трудоспособными, более организованными, нежели немцы западные. И, как не раз доводилось слышать на западе похожие выводы: «Если уж в ГДР при социализме эти сильные ребята живут хуже, чем мы, - значит, это социализм не работает!»
Многие восточные немцы сегодня жалеют – или, точнее, ностальгируют по той жизни, что была в ГДР, – с социальными гарантиями, с уверенностью в завтрашнем дне, с бесплатным образованием, медициной, практически бесплатным жильём. Но это сегодня. А тогда немцы с востока голосовали против социализма ногами: с 1949-го по 1961 год в ФРГ через Западный Берлин бежало более 2,6 миллиона жителей ГДР. Именно через границу в Берлине, так как государственная граница между Западной и Восточной Германией была закрыта ещё в 1952 году. И можно было только цокать языком, оценивая мощь пограничных укреплений, проезжая мимо них после падения ГДР.
Строительство и… растворение
Именно потому в ночь с 12 на 13 августа 1961 года, в выходной день, был моментально возведён тот самый пресловутый «железный занавес». Поначалу, конечно, не железный, а из колючей проволоки. Вдоль него встали пограничники, за спинами которых сознательные, коммунистически индоктринированные рабочие споро возводили каменные и бетонные заграждения. Саму стену, собственно. Кое-где она проходила по центру улиц, прямо по трамвайным путям, где-то — по стенам домов (и люди с востока ещё какое-то время выпрыгивали из окон, чтобы успеть бежать, покамест власти не опомнились и не забетонировали оконные проёмы. Где-то разрезала поперёк площади.
А где-то поперёк разрезались буквально семьи. И везде она разрезала — сам народ.
Собственно, стена и кончилась как смысл именно после того, как в 1989 году открылась граница между социализмом и капитализмом. Открылась она поначалу в Венгрии, где правительство решило снести пограничные укрепления напротив Австрии. Туда сразу же рванулись тысячи жителей ГДР (границы соцстран для них, в отличие от граждан СССР, были открыты), которые массово устремились через границу и вскоре забили посольства и консульства ФРГ с требованиями пустить их в эту страну.
Фото: Oliver Gerhard / Global Look Press
После того как Москва промолчала в ответ на этот демарш Венгрии, а далее Чехии, и руководство ГДР ничего не добилось от руководства СССР в плане указаний, как действовать, восточногерманскому правительству ничего не оставалось, как начать процедуру легализации перехода своих граждан на западную территорию. И тут то ли неудачное высказывание Гюнтера Шабовски, то ли, наоборот, очень удачная его интерпретация западногерманским телевидением – то самое «ГДР открывает границу», — и вызвало лавину. А уже к утру следующего дня эта лавина превратилась в общее радостное братание немцев, которые и смеялись, и рыдали, и гуляли, и, главное, ощущали себя в начале новой жизни.
Но это было единение народа. Единения двух экономических систем — а об этом много тогда пеклись, на этом, собственно, и строилась вся идеология тогдашних вождей Советского Союза — не получилось. Социализм ГДР был поглощён капитализмом ФРГ, как сама ГДР была безжалостно поглощена Западной Германией.
Однако дело, понятно, не в этом зримом символе проигрыша экономического соревнования одним строем против другого. Социализм проиграл ещё тогда, когда попытался стеною отгородиться от более эффективной альтернативы. Именно этим актом всего лишь оформилось его поражение.
А в 1989 году та стена просто растворилась…

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